«Наполи» хочет 150 млн евро за Осимхена. «ПСЖ» встретится с агентом форварда во время паузы

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Луиш Кампуш Виктор Осимхен Футбол

«Наполи» в случае продажи Виктора Осимхена рассчитывает выручить 150 млн евро.

Как сообщает Foot Mercato, активную работу над трансфером ведет «ПСЖ». Советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш запланировал встречу с агентами нападающего во время паузы на матчи сборных.

«Наполи» собирается хорошо заработать, если купленного за 80 млн евро нигерийца все же придется продать, и парижане понимают, что переговоры будут трудными.

Также в числе претендентов на лучшего бомбардира Серии А называются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Сам Осимхен не исключает, что останется на следующий сезон, а также полагает, что трансфер в «ПСЖ» в перспективе затруднит переход в АПЛ, где игрок мечтает выступать.

В текущем сезоне форвард провел 23 игры в чемпионате Италии и забил 21 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев

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Ilya Petrov
Ответ Black Phoenix
Беги, Осимхен, от Парижа что есть сил и мочи. Не повторяй судьбу Неймара, не гробь собственную карьеру. Целее будешь.
На момент перехода в ПСЖ Неймар уже был одним из лучших в мире и состоял возможно в самой сильной атакующей тройке современности, а так же номинировался на ЗМ. Осимхен пока даже уровня Фирмино не достиг, да забивает и что? Сон вон тоже забил в прошлом году много. Неймар ещё и с ПСЖ до финала доходил.
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Игорь Климов
Ответ nugoboss
Я думаю ПСЖ не его команда, ему нужен команда где будут на него играть как в Неаполе.
На Мбаппе же играют.
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Григорий Шишин
Ответ Fox_Mulder_12
Ну, если ты так сказал
А в чём проблема то?
Именно так Осимхен сам и сказал, только другими словами
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KING_OF_RUSSIA
Ответ danilevich
Пусть переходит. Неймара и Месси люди видят только в нарезках в телеграмм каналах и иногда в матчах лиги чемпионов . Нужно быть упоротым что бы всерьез смотреть лигу1 . Это просто не интересно видеть как ПСЖ раскатывает клуб в которым ты 99% игроков даже в лицо не знаешь или, что еще хуже, проигрывает такому клубу. Вератти все карьеру там провёл . Всю карьеру на задворках. Тьягу Силва лучшие годы отдал . Перешел в Челси и сразу оказался в центре событий и масштабных игр. Тоже самое Кавани. В общем не понимаю людей которые туда переходят и зачем ..
Верратти мог стать крутым игроком, в итоге всю карьеру в ПСЖ
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гоша малахов
Ответ ubAA
Оимен на голову сильнее Решфорда, это даже не смешно
ну ты конечно сказал ,как в таз дрыстанул))
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nugoboss
Я думаю ПСЖ не его команда, ему нужен команда где будут на него играть как в Неаполе.
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Sergeev55
Если Наполи кроме скудетто возьмёт и Лигу Чемпионов, то ценник не только на Осимхена, но и на весь состав клуба взлетит!!!
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Neron
Ответ ubAA
Оимен на голову сильнее Решфорда, это даже не смешно
У Осимхена нет ни одного футбольного скилла мощнее Рэшфорда. Ни одного.
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ДМ-1чемпион
Ответ Человек из футбола
чем тебе чемпионат Франции не трофей)))
А ну точно, забыл. А ХА ХА
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ubAA
Ответ Neron
За 150 оставьте себе)) Рэшфорд тогда 200 стоит!)))
Оимен на голову сильнее Решфорда, это даже не смешно
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Человек из футбола
Ответ ДМ-1чемпион
ПСЖ это дом престарелых "звёзд"! Если хочешь трофеев в ПСЖ ни ногой!
чем тебе чемпионат Франции не трофей)))
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Роман
В здравом уме и в рассвете сил не будут переходить в фермер лигу.
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Чефирь со Льдом
Им бы защиту и центр поля укрепить,а они все нападающих берут
+3
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danilevich
Пусть переходит. Неймара и Месси люди видят только в нарезках в телеграмм каналах и иногда в матчах лиги чемпионов . Нужно быть упоротым что бы всерьез смотреть лигу1 . Это просто не интересно видеть как ПСЖ раскатывает клуб в которым ты 99% игроков даже в лицо не знаешь или, что еще хуже, проигрывает такому клубу. Вератти все карьеру там провёл . Всю карьеру на задворках. Тьягу Силва лучшие годы отдал . Перешел в Челси и сразу оказался в центре событий и масштабных игр. Тоже самое Кавани. В общем не понимаю людей которые туда переходят и зачем ..
+2
0
+2
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Vitto
Ответ кто-то
У него контракт до лета 2025 года, свободным агентом уйдёт
Де Лаурентис - не дурак или продлит или продаст этим летом.
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ZamoRano
Ответ Flavius
Напомни, кто там престарелый, кроме Месси и Рамоса?
А кто там звёзды, кроме Месси и насоса?! Если что неймару и вератти тоже по 30
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Baylamos
🤡
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кто-то
Ответ Vitto
А кто в Испании даст такие деньги?
У него контракт до лета 2025 года, свободным агентом уйдёт
0
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Neron
За 150 оставьте себе)) Рэшфорд тогда 200 стоит!)))
+1
-3
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Александр Зубков
Ответ Дри66линг Нейа
С чего ты это взял что он НАФИГ не нужен Парижу?
Не понял вопроса.
+2
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Flavius
Ответ ДМ-1чемпион
ПСЖ это дом престарелых "звёзд"! Если хочешь трофеев в ПСЖ ни ногой!
Напомни, кто там престарелый, кроме Месси и Рамоса?
0
0
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Vitto
Ответ кто-то
Если хочет загубить свою карьеру, то добро пожаловать в Париж. Лучше ещё сезон в Италии, а потом в Испанию либо в Англию
А кто в Испании даст такие деньги?
+3
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Семён Жуйло
Съесть-то он съест, да кто ж ему даст...
Много хотят. Озвучивать такой ценник - показывать всем,что продавать не хотят. Если сам игрок прогнётся, вполне может случиться санта-барбара в стиле Левандовского.
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Азрет-Али Айбазов
Тот случай, когда такая цена "адекватна".
По крайней мере в нынешних реалиях.
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Flavius
Разве есть разница, какая фамилия написана на футболке нападающего ПСЖ, если он без мяча 90 минут бегает?

На какой-то другой вариант с полузащитой Солер - Витинья - Саншеш - Руис расчитывать не приходится
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