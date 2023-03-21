«Наполи» хочет 150 млн евро за Осимхена. «ПСЖ» встретится с агентом форварда во время паузы

« » в случае продажи рассчитывает выручить 150 млн евро.

Как сообщает Foot Mercato, активную работу над трансфером ведет «ПСЖ». Советник клуба по спортивным вопросам запланировал встречу с агентами нападающего во время паузы на матчи сборных.

«Наполи» собирается хорошо заработать, если купленного за 80 млн евро нигерийца все же придется продать, и парижане понимают, что переговоры будут трудными.

Также в числе претендентов на лучшего бомбардира Серии А называются « » и « ».

Сам Осимхен не исключает, что останется на следующий сезон, а также полагает, что трансфер в «ПСЖ» в перспективе затруднит переход в АПЛ, где игрок мечтает выступать.

В текущем сезоне форвард провел 23 игры в чемпионате Италии и забил 21 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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