«Наполи» хочет 150 млн евро за Осимхена. «ПСЖ» встретится с агентом форварда во время паузы
«Наполи» в случае продажи Виктора Осимхена рассчитывает выручить 150 млн евро.
Как сообщает Foot Mercato, активную работу над трансфером ведет «ПСЖ». Советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш запланировал встречу с агентами нападающего во время паузы на матчи сборных.
«Наполи» собирается хорошо заработать, если купленного за 80 млн евро нигерийца все же придется продать, и парижане понимают, что переговоры будут трудными.
Также в числе претендентов на лучшего бомбардира Серии А называются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Сам Осимхен не исключает, что останется на следующий сезон, а также полагает, что трансфер в «ПСЖ» в перспективе затруднит переход в АПЛ, где игрок мечтает выступать.
В текущем сезоне форвард провел 23 игры в чемпионате Италии и забил 21 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Именно так Осимхен сам и сказал, только другими словами
Много хотят. Озвучивать такой ценник - показывать всем,что продавать не хотят. Если сам игрок прогнётся, вполне может случиться санта-барбара в стиле Левандовского.
По крайней мере в нынешних реалиях.
На какой-то другой вариант с полузащитой Солер - Витинья - Саншеш - Руис расчитывать не приходится