Вегорст о конфликте с Месси: «Я хотел пожать ему руку после игры, очень уважаю его. Но он отбросил мою руку и грубо высказался. Я очень разочарован»

Ваут Вегорст детально описал конфликт с .

Аргентина прошла в 1/4 финала (2:2, по пенальти – 4:3).

Форвард нидерландцев Вегорст, вышедший на замену на 78-й минуте, забил два гола, в том числе на 11-й добавленной минуте, и перевел игру в дополнительное время.

После матча Месси, давая интервью, сказал Вауту: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». У игроков были стычки во время игры.

«Я хотел пожать Месси руку после игры, потому что очень уважаю его как футболиста. Но он отбросил мою руку и не хотел говорить со мной.

Мой испанский не очень хорош, но он произнес грубые слова в мой адрес, и это разочаровывает меня. Я очень разочарован», – сказал 30-летний нападающий «Бернли», выступающий на правах аренды за .

Добавим, что хавбек Аргентины Энцо Фернандес, форвард Лаутаро Мартинес и бывший нападающий команды вступили в конфликт с Вегорстом в микст-зоне.

Ван Гал почти спас безнадежный матч, чем взбесил Месси. Но большую часть встречи Аргентина была значительно лучше и заслужила победу

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