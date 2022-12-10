Агуэро, Лаутаро и Энцо не пускали Вегорста к Месси, Кун говорил Вауту заткнуться. Ван Дейк всех успокоил

защищал от после матча ЧМ-2022.

Аргентина прошла в 1/4 финала (2:2, по пенальти – 4:3). После матча Месси, давая интервью, сказал Вауту Вегорсту, сделавшему дубль: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». У игроков были стычки во время матча. Вегорст рассказал, как было дело: «Я хотел пожать ему руку после игры, очень уважаю его. Но он отбросил мою руку и грубо высказался. Я очень разочарован».

На видео из микст-зоны видно, как Вегорста останавливают Агуэро, Лаутаро Мартинес и . Серхио сказал Вауту «заткнись», после чего начался обмен репликами.

«Это был 19-й номер. Он начал говорить: «Эй, Месси, эй!» Лео обернулся, посмотрел и сказал ему те слова. А чувак сказал ему: «Иди сюда». Вот тогда я и вклинился.

Я сказал ему заткнуться, спросил, зачем говорить с Месси. Вы бы знали, как было горячо. Он сказал: «Не говори мне «заткнись». Я ему: «Не говори с Месси, просто не говори. Все нормально, давай пожмем руки», – поведал ESPN бывший форвард сборной .

Журналист SVT Йохан Кучукаслан рассказал, что капитану Нидерландов Вирджилу ван Дейку пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы всех успокоить.

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