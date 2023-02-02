«Уважаю Месси, но я не хотел, чтобы он выиграл ЧМ. Хочу, чтобы у Роналду было больше «Золотых мячей» и титулов». Бакаев о любимом игроке

поделился мнением об игре .

– Ты полюбил футбол благодаря Криштиану. Первое воспоминание о нем?

– Дриблинг в « ». Смотрел каждый матч. Любимый гол – «Арсеналу» со штрафного в Лиге чемпионов. С тех пор, что бы ни происходило, я за него.

– Если ты влюбился в его финты, не грустил, когда они пропали?

– Ну да, финты ушли, зато прибавилось около 30 голов за сезон. Я же рос, менялось сознание: уже понимал, что голы – самое важное.

– Знаю, что тебе не нравится теория, что Месси – это талант, а Роналду – работа. Почему?

– Это очень глупое разделение. Сколько было талантливых игроков? Все достигли топового уровня? Месси достиг фантастического уровня – значит, он очень много работал.

Возможно, Роналду работал больше, но мне даже неприятно, когда кто-то говорит исключительно про талант Месси. Это обесценивание труда. Фактически люди говорят: «Ты ничего не делал, на тебя все свалилось». Бред.

– За кого болел в финале ?

– Я очень уважаю Месси, для меня он и Роналду – лучшие футболисты в истории. Но, конечно, я не хотел, чтобы Месси выиграл ЧМ.

Как Криштиану конкурирует с Лео, так и их болельщики – между собой. Хочу, чтобы у Роналду было больше «Золотых мячей» и других титулов.

– Ты не разочаровался в Роналду за последние два месяца?

– Нет. Думаю, все понимают, что интервью – неправильный шаг. Могу его объяснить только тем, что Криштиану уже отталкивался от сердца, взыграло самолюбие.

Любому игроку будет неприятно выходить на 90-й минуте. Представь, насколько тяжело это делать одному из лучших в истории.

Криштиану не справился, но как человек я его понимаю. У меня есть друг, который считает, что этим интервью Роналду разрушил карьеру. Я не согласен: Криштиану всего достиг в футболе, ему уже 37, может ехать куда хочет, он был на топовом уровне больше 15 лет.

В прошлом сезоне он забил 18 голов в , в 36 был лучшим бомбардиром Серии А. Разве это может перечеркнуть интервью, пускай и которое не следовало давать? – сказал полузащитник «Зенита» в интервью Sports.ru.

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