«Уважаю Месси, но я не хотел, чтобы он выиграл ЧМ. Хочу, чтобы у Роналду было больше «Золотых мячей» и титулов». Бакаев о любимом игроке
Зелимхан Бакаев поделился мнением об игре Криштиану Роналду.
– Ты полюбил футбол благодаря Криштиану. Первое воспоминание о нем?
– Дриблинг в «Манчестер Юнайтед». Смотрел каждый матч. Любимый гол – «Арсеналу» со штрафного в Лиге чемпионов. С тех пор, что бы ни происходило, я за него.
– Если ты влюбился в его финты, не грустил, когда они пропали?
– Ну да, финты ушли, зато прибавилось около 30 голов за сезон. Я же рос, менялось сознание: уже понимал, что голы – самое важное.
– Знаю, что тебе не нравится теория, что Месси – это талант, а Роналду – работа. Почему?
– Это очень глупое разделение. Сколько было талантливых игроков? Все достигли топового уровня? Месси достиг фантастического уровня – значит, он очень много работал.
Возможно, Роналду работал больше, но мне даже неприятно, когда кто-то говорит исключительно про талант Месси. Это обесценивание труда. Фактически люди говорят: «Ты ничего не делал, на тебя все свалилось». Бред.
– За кого болел в финале ЧМ-2022?
– Я очень уважаю Месси, для меня он и Роналду – лучшие футболисты в истории. Но, конечно, я не хотел, чтобы Месси выиграл ЧМ.
Как Криштиану конкурирует с Лео, так и их болельщики – между собой. Хочу, чтобы у Роналду было больше «Золотых мячей» и других титулов.
– Ты не разочаровался в Роналду за последние два месяца?
– Нет. Думаю, все понимают, что интервью – неправильный шаг. Могу его объяснить только тем, что Криштиану уже отталкивался от сердца, взыграло самолюбие.
Любому игроку будет неприятно выходить на 90-й минуте. Представь, насколько тяжело это делать одному из лучших в истории.
Криштиану не справился, но как человек я его понимаю. У меня есть друг, который считает, что этим интервью Роналду разрушил карьеру. Я не согласен: Криштиану всего достиг в футболе, ему уже 37, может ехать куда хочет, он был на топовом уровне больше 15 лет.
В прошлом сезоне он забил 18 голов в АПЛ, в 36 был лучшим бомбардиром Серии А. Разве это может перечеркнуть интервью, пускай и которое не следовало давать? – сказал полузащитник «Зенита» в интервью Sports.ru.
«Ненавижу играть назад. Даже когда партнер играет назад – мне не нравится». Интервью Зелимхана Бакаева
Кто болел за Месси, болели не потому что хотели чтобы он выиграл ЧМ, а чтобы побольнее сделать Криштиану.
В итоге обернувшись и поглядев в зеркало прошедших лет, они увидят, что их любовь была построена на ненависти.(Не всех конечно)
Вот такие дела 🤷♂️