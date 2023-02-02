«Уважаю Месси, но я не хотел, чтобы он выиграл ЧМ. Хочу, чтобы у Роналду было больше «Золотых мячей» и титулов». Бакаев о любимом игроке

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Зелимхан Бакаев поделился мнением об игре Криштиану Роналду.

– Ты полюбил футбол благодаря Криштиану. Первое воспоминание о нем?

– Дриблинг в «Манчестер Юнайтед». Смотрел каждый матч. Любимый гол – «Арсеналу» со штрафного в Лиге чемпионов. С тех пор, что бы ни происходило, я за него.

– Если ты влюбился в его финты, не грустил, когда они пропали?

– Ну да, финты ушли, зато прибавилось около 30 голов за сезон. Я же рос, менялось сознание: уже понимал, что голы – самое важное. 

– Знаю, что тебе не нравится теория, что Месси – это талант, а Роналду – работа. Почему?

– Это очень глупое разделение. Сколько было талантливых игроков? Все достигли топового уровня? Месси достиг фантастического уровня – значит, он очень много работал.

Возможно, Роналду работал больше, но мне даже неприятно, когда кто-то говорит исключительно про талант Месси. Это обесценивание труда. Фактически люди говорят: «Ты ничего не делал, на тебя все свалилось». Бред.

– За кого болел в финале ЧМ-2022?

– Я очень уважаю Месси, для меня он и Роналду – лучшие футболисты в истории. Но, конечно, я не хотел, чтобы Месси выиграл ЧМ.

Как Криштиану конкурирует с Лео, так и их болельщики – между собой. Хочу, чтобы у Роналду было больше «Золотых мячей» и других титулов. 

– Ты не разочаровался в Роналду за последние два месяца?

– Нет. Думаю, все понимают, что интервью – неправильный шаг. Могу его объяснить только тем, что Криштиану уже отталкивался от сердца, взыграло самолюбие.

Любому игроку будет неприятно выходить на 90-й минуте. Представь, насколько тяжело это делать одному из лучших в истории.

Криштиану не справился, но как человек я его понимаю. У меня есть друг, который считает, что этим интервью Роналду разрушил карьеру. Я не согласен: Криштиану всего достиг в футболе, ему уже 37, может ехать куда хочет, он был на топовом уровне больше 15 лет.

В прошлом сезоне он забил 18 голов в АПЛ, в 36 был лучшим бомбардиром Серии А. Разве это может перечеркнуть интервью, пускай и которое не следовало давать? – сказал полузащитник «Зенита» в интервью Sports.ru.

«Ненавижу играть назад. Даже когда партнер играет назад – мне не нравится». Интервью Зелимхана Бакаева

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54 комментария

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donatodonatore
Что то очень много этого "баночника" а сегодняшнем эфире
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rigobersong
типичный болельщик с Кринжа:)
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Вячеслав Суворов
А Бакаев оказывается любит хорошо пахнущих мужчин.
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Денис Мартин
Ответ ыеем
Какой кумир, такой и поклонник😁🔥🔥🔥
Профессиональный футболист, что не так? Кумир футболист, поклонник футболист.
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Денис Мартин
Опять байт на срач. Хотя по сути Бакаев не сказал ничего плохого. Он ведь не оскорбил Месси. Но гдорам все равно, причем глорам, что с одной, что с другой стороны.
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Леонид Ботвинник
Ответ Trey4rch
Только вот Лео в очередной раз серьезно претендует на следующий мячик, а Криш, увы, больше никогда его не выиграет, как и мундиаль
Почему ? Закажет у шейхов Золотой мяч и выкупит, нет проблем )))
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aidos_1979
Ответ Рокко Сиффредди
бакаев наверняка на спортс пальцы в кровь стирает в баталиях за КР7
Великий сасонсо это он?)
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Trey4rch
Только вот Лео в очередной раз серьезно претендует на следующий мячик, а Криш, увы, больше никогда его не выиграет, как и мундиаль
+3
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BuTaJIbKa
глор :))
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**Iscander**
Кто такой Бакаев?
+5
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Александр Месхи
Ответ Cruel Snake
По факту у Роналду уже не будет ЗМ. Его лучшие годы уже позади
Позади не только лучшие годы, но и просто нормальные. Вряд-ли он еще положит хотя-бы 15 голов за сезон.
+6
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Федя Букин
В мире существует 2 вида болельщиков: которые за Роналду, и которые против. Тем кто против Роналду, приходится болеть за Месси, хотя сам Месси им абсолютно не интересен, это видно и по количеству комментариев в новостях и статьях о нём после ЧМ.
Кто болел за Месси, болели не потому что хотели чтобы он выиграл ЧМ, а чтобы побольнее сделать Криштиану.
В итоге обернувшись и поглядев в зеркало прошедших лет, они увидят, что их любовь была построена на ненависти.(Не всех конечно)
Вот такие дела 🤷‍♂️
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SopTecret
юный почти 27-летний талант фигни с лавки зенита не скажет. хотя....
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Kanonir152
Что-то на Кокоринском
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Men77
Ответ Олег Нечаев
Да вы ничем не лучше. Две кучи токсиков, поливающих друг-друга и идола оппонентов говном. Вместо того, чтобы признать величие обоих игроков, кто-то всегда пытается обесценить одного из них и незаслуженно превознести другого.
ты откуда знаешь кто чье величие признает? Умничаешь тут, а по факту трепло очередное
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Олег Нечаев
Ответ Men77
Комментарий удален модератором
Да вы ничем не лучше. Две кучи токсиков, поливающих друг-друга и идола оппонентов говном. Вместо того, чтобы признать величие обоих игроков, кто-то всегда пытается обесценить одного из них и незаслуженно превознести другого.
0
0
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Jeksan
Это интервью давал точно не четырнадцати летний подросток?
+2
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Men77
Ответ Stannis_Baratheon
Когда юзер пишет, что он не персофан Роналду/Месси и поносит одного из них, этот человек балабол)))
эти гелевые все такие, после ЧМ большинство стали косить под "нейтральных" от стыда за своего кумира, а остальные за Мбаппе🤣
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Олег Нечаев
Ответ Артур Мгимаев
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Этим сервисом явно владеет твой парень. Успехов вам.
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Stannis_Baratheon
Ответ Men77
Комментарий удален модератором
Когда юзер пишет, что он не персофан Роналду/Месси и поносит одного из них, этот человек балабол)))
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Men77
Ответ Алексей Иванов
Я не фанат Роналду,насчет бомбит,ну это логично у нормальных людей есть чувство справедливости,подлость не справедливость их не радует
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Stannis_Baratheon
Ответ Алексей Иванов
Я не фанат Роналду,насчет бомбит,ну это логично у нормальных людей есть чувство справедливости,подлость не справедливость их не радует
Не ной персофан Роналду)))
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Илья Укустов
Ответ Muhammad Juraev
Про какой дриблинг он говорит?!😂 Танцы вокруг мяча и передача назад?)
в МЮ у Роналду было все ок с дрибблингом, даже первые 2 сезона в Реале норм
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AndreyGor
Кто такой Бакаев. Тут нет никакого ерничества. Просто когда прочитал, подумал "Что ты такое?")
+3
0
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Алексей Иванов
Ответ Men77
Комментарий удален модератором
Я не фанат Роналду,насчет бомбит,ну это логично у нормальных людей есть чувство справедливости,подлость не справедливость их не радует
0
-2
-2
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