Скалони о матче с Нидерландами на ЧМ: «Их тренер говорил, что у нас было на одного игрока меньше, когда Месси не получал мяч. Они задели лучшего – тем хуже для них»

высказался о поведении игроков сборной Аргентины в матче ЧМ-2022 с Нидерландами.

«Мы сыграли так, как и должны были сыграть. Их тренер говорил, что у нас было на одного меньше, когда не получал мяч. Если они задевают лучшего – тем хуже для них. Если на вас нападают, нужно отвечать.

У меня хорошие отношения с Матеу Лаосом; он попросил футболку, когда судил свой первый или второй матч, и я отдал ее ему. Он отличный рефери. Матч дался ему нелегко. Мы, без сомнения, не помогли ему спокойно провести матч. Я уже говорил об этом на пресс-конференции», – сказал главный тренер сборной .

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