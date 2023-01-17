Скалони о матче с Нидерландами на ЧМ: «Их тренер говорил, что у нас было на одного игрока меньше, когда Месси не получал мяч. Они задели лучшего – тем хуже для них»

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу судьи ЧМ-2022 Антонио Матеу Лаос Футбол

Лионель Скалони высказался о поведении игроков сборной Аргентины в матче ЧМ-2022 с Нидерландами.

«Мы сыграли так, как и должны были сыграть. Их тренер говорил, что у нас было на одного меньше, когда Месси не получал мяч. Если они задевают лучшего – тем хуже для них. Если на вас нападают, нужно отвечать.

У меня хорошие отношения с Матеу Лаосом; он попросил футболку, когда судил свой первый или второй матч, и я отдал ее ему. Он отличный рефери. Матч дался ему нелегко. Мы, без сомнения, не помогли ему спокойно провести матч. Я уже говорил об этом на пресс-конференции», – сказал главный тренер сборной Аргентины.

Ван Гал о Месси: «Я его не критиковал. Сказал, что на ЧМ-2014 мы выключили его из игры, но аргентинская пресса истолковала все неверно»

А можно так себя вести, когда выиграл? Аргентинцы поиздевались над Нидерландами сразу после победы по пенальти

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23 комментария

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тигр настоящий
вам просто помогали все судьи ...
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Caterina
Матч был эпичный, да. Даже Лаос не смог его испортить.
Но финал его затмил.
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yrok77
Ответ Игорь Климов
Они после матча уже 100 раз пожалели, что решили как-то задеть словами перед игрой гения футбола - Лео Месси!
Опять пьешь?
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yrok77
Ответ ХЫЫЫ
Если месси пукнет, то его фанаты скажут, что это был лучший пук в истории 🤣
Что поделать, это их бог
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Мгер Цолакян
"Их тренер говорил, что у нас было на одного игрока меньше, когда Месси не получал мяч"

Может оно и так, но когда Месси получает мяч, то теперь команда соперника в меньшинстве
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Роман
Аргентинцы на самом деле играли в 12 игроков. Судья хорошо им помог, что с очередной пенкой и что красную Паредазу (или как его там, который мячом в запасных игроков Нидерландов пнул) не дал.
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Faulheit
Ответ Spartan_big_bang
И Месси сделал лучший ассист чемпионата, не он первый ошибся. Помню Нойер обещал показать кто босс, вышло тоже самое, не надо злить Месси.
Лучший ассист чемпионата сделал Сон, пробежав через все поле и отрезав 4 человек и все это на последних минутах матча. Потом идёт Копмейнерс. Не нужно ложно преувеличивать и так великие достижения Месси
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инок
Скалони во всём прав. Лео просто написал своё имя на высшей ступеньке футбольного пьедестала...
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Visca el Rychag
Месси - самый универсальный игрок современности, гений!(С) Игорёк.
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Никита Смолов
Балаболы всегда в итоге сидят в луже.
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Игорь Климов
Ответ cgmngt6ehj
Еще сильнее замотивировали Месси, спасибо!
Они после матча уже 100 раз пожалели, что решили как-то задеть словами перед игрой гения футбола - Лео Месси!
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ZamoRano
Ответ Spartan_big_bang
И Месси сделал лучший ассист чемпионата, не он первый ошибся. Помню Нойер обещал показать кто босс, вышло тоже самое, не надо злить Месси.
Это когда 8-2 было, запамятовал???
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Имя Фамилия
Ван Гал всё правильно сказал. Если бы не «хорошие отношения» с Лаосом, арги вылетели бы в том матче.
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cgmngt6ehj
Еще сильнее замотивировали Месси, спасибо!
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Игорь Климов
Ответ ХЫЫЫ
Если месси пукнет, то его фанаты скажут, что это был лучший пук в истории 🤣
Чего ты здесь несёшь?
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Tristan...
Игра получилась убойной. Одна из лучших, которые видел.
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Игорь Климов
Месси отличный матч провёл против сборной Нидерландов, молодец!
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nmnackjbxkasbk
Ответ ХЫЫЫ
Если месси пукнет, то его фанаты скажут, что это был лучший пук в истории 🤣
скажут что это Шанель №5
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Я Ты
Ответ ХЫЫЫ
Если месси пукнет, то его фанаты скажут, что это был лучший пук в истории 🤣
Ну там рил топ ассист
+30
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ХЫЫЫ
Ответ Spartan_big_bang
И Месси сделал лучший ассист чемпионата, не он первый ошибся. Помню Нойер обещал показать кто босс, вышло тоже самое, не надо злить Месси.
Если месси пукнет, то его фанаты скажут, что это был лучший пук в истории 🤣
+10
-17
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Пирс Морган
В итоге ассистом отправил Ван Дейка на газон)
+10
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Burel
да уж, не ожидал от ван Галя отказ от своих принципов. Это была не Голландия, а Уэльс какой-то
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Spartan_big_bang
И Месси сделал лучший ассист чемпионата, не он первый ошибся. Помню Нойер обещал показать кто босс, вышло тоже самое, не надо злить Месси.
+31
-5
+26
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