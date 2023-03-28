Бывший президент Аргентины о встрече с Эмилиано Мартинесом: «Я попросил поцеловать его в ногу»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Маурисио Макри Эмилиано Мартинес Нассер Аль-Хелайфи Политика The Best Футбол

Бывший президент Аргентины рассказал, что хотел поцеловать Эмилиано Мартинеса в ногу. 

Маурисио Макри встретился с вратарем сборной Аргентины и «Астон Виллы» на церемонии вручения наград The Best

«Это было полное совпадение, в этом театре было примерно три или четыре входа. Я разговаривал с Нассером Аль-Хелайфи, и первым пришел Эмилиано. Я поздоровался с ним, я не был с ним знаком, но попросил поцеловать его в ногу... Как не поцеловать его после удара, который он отбил?» – сказал Макри. 

На том же мероприятии политик встретился с Лионелем Месси. «Я не виделся с ним со времен чемпионата мира в России. Я увидел, что он расслаблен, счастлив, с его плеч свалился груз. Я сказал ему все, что думаю. Что его лидерство значит для будущего Аргентины», – добавил Макри. 

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13 комментариев

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predMBAPPE
Ответ Moe Joe
Похоже президент такой же чокнутый, как сам Мартинез
Потому он и бывший 😁
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Игорь Климов
Это высказывание было фигура речи, и не более того.
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predMBAPPE
И тут Мартинес на автомате отдал команду ВОЛЬНО)
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Lev Kondratchik
На что Мартинез ответил: "Поцелуй мою зал**у")
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Antonio Conte
Поэтому он бывший?)
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Onion
Хорошо, что в ногу...
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OldRedWhite
Фанатичный футбольный болельщик и даже футбольный функционер !
В принципе , тоже самое мог сказать и нынешний Папа Римский - такие уж они импульсивные люди )))
+1
-1
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Hella black
Без Эми Мартинеза победа на Кубке Мира Катар2022 была бы не возможной ! Чел внёс свой особенный вклад
+1
-1
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Плеймейкер87
Тарантино вошел в чат:)
+2
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Moe Joe
Похоже президент такой же чокнутый, как сам Мартинез
+1
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+1
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всёотлично
ну хорошо, что не в пах тот удар пришёлся)
+7
-1
+6
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Титал Телоян
Какую ???
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Ебздрогыч
А почему не в то место, на котором он кубок мира вертел?
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-2
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