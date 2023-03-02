Президент Аргентины об обстреле супермаркета из сети семьи жены Месси: «В Росарио есть проблема с преступностью, надо что-то делать»

Президент Аргентины прокомментировал нападение на супермаркет, принадлежащий семье жены Лионеля Месси.

В 3:20 утра по местному времени неизвестные обстреляли супермаркет на улице Лавалле в Росарио. Магазин относится к сети Único, которая принадлежит семье Антонеллы Рокуццо – жены .

На дверной ручке полиция обнаружила картонку с посланием, адресованным форварду « » и сборной Аргентины. «Месси, мы ждем тебя. Явкин (мэр Росарио Пабло Явкин – Sports.ru) – наркоторговец, он тебе не поможет», – говорится в записке.

«Мы делаем многое, но, очевидно, нужно будет сделать еще что-то, потому что в Росарио проблема насилия и организованной преступности очень серьезна.

Что-то нужно сделать для жителей Санта-Фе и Росарио, потому что они аргентинцы. Я проснулся от плохих новостей в Росарио, где обстреляли супермаркет.

Я сразу же связался с мэром – Пабло Явкиным, сразу же поговорил с главой кабинета министров – Агустином Росси – и сказал ему: «Давайте действовать немедленно». Мы многое делаем, но очевидно, что нужно сделать еще больше», – рассказал Альберто Фернандес.

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