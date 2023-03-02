Президент Аргентины об обстреле супермаркета из сети семьи жены Месси: «В Росарио есть проблема с преступностью, надо что-то делать»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция происшествия Футбол

Президент Аргентины прокомментировал нападение на супермаркет, принадлежащий семье жены Лионеля Месси.

В 3:20 утра по местному времени неизвестные обстреляли супермаркет на улице Лавалле в Росарио. Магазин относится к сети Único, которая принадлежит семье Антонеллы Рокуццо – жены Лионеля Месси

На дверной ручке полиция обнаружила картонку с посланием, адресованным форварду «ПСЖ» и сборной Аргентины. «Месси, мы ждем тебя. Явкин (мэр Росарио Пабло Явкин – Sports.ru) – наркоторговец, он тебе не поможет», – говорится в записке. 

«Мы делаем многое, но, очевидно, нужно будет сделать еще что-то, потому что в Росарио проблема насилия и организованной преступности очень серьезна.

Что-то нужно сделать для жителей Санта-Фе и Росарио, потому что они аргентинцы. Я проснулся от плохих новостей в Росарио, где обстреляли супермаркет.

Я сразу же связался с мэром – Пабло Явкиным, сразу же поговорил с главой кабинета министров – Агустином Росси – и сказал ему: «Давайте действовать немедленно». Мы многое делаем, но очевидно, что нужно сделать еще больше», – рассказал Альберто Фернандес. 

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22 комментария

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Иван Иванов
Надо искать не исполнителей,а заказчика ,кому это выгодно ,и что-то подсказывает что он находиться в данный момент в саудовской Аравии .
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Nogoi89
ну, да. надо бы. в понедельник надо заняться)
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Sevuska
Да ладно 😨
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Sevuska
Аууууу
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Parce
Собственно на словах «надо что-то делать» эта история и закончиться, знакомо?
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Sevuska
Ну теперь ясно почему Месси хочет как можно дольше остаться в Европе 😎
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REDDEVIL
К
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Гамарджоба Генацвале
Явкин пришёл с повинной.
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кабан галльский
Действительно, надо что-то делать. Надо что-то делать чтобы чего-нибудь добиться. Надеемся, кто-нибудь что-нибудь сделает и добьется какого-нибудь результата.
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blaugrano
Пабло Явкин случайно не из партии Единая Аргентина?
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vjp6cmm2f9
Что с веткой?
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Konstantin Frolov
Так ты президент, ты и делай, к кому он обращается? 🤔
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kin
Пашка Явкин: наших бьют!
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Black Phoenix
Вот когда Месси публично выскажется с критикой - тогда и зашевелятся, и то не факт.
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esmiella
смеюсь, чтобы разобраться с преступностью в розарио всего-то стоило отстрелять собственность месси и все зашевелились
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Barsa! bolshe chem klub
дикари
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flowhal
Сделай, ты же президент….
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vjp6cmm2f9
Улица-айди сделаете, делов то…
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ТрактоПоктер
Ну тут все очевидно!
Главная подозреваемая - Джорджина Родригес ....
Либо Шакира ....
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Dark.Babysitter
Есть решение!
+7-988-322-43-37
ЧВК Вагнер
:D
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А. Мостовой
зато хваленый месси лучше подарит 30 золотых айфонов миллионером вместо того чтобы заниматься реальными проблемами
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ARIGAMI ARIGAMI
А что с комментариями на ветке Эль Класико?
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