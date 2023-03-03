Эмилиано Мартинес: «Эта Аргентина – не лучшая в истории. Нам повезло победить. В 2014-м в финале ЧМ мяч не шел в ворота»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2014 ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес не считает нынешнюю сборную Аргентину лучшей в истории.

«По моему мнению, мы не лучшие в истории.

Помню, как я спросил Лео Месси, чем эта команда отличается от той, что была в 2014-м. Я помню сборную, которая в 2006-м проиграла Германии по пенальти. Там выступали прекрасные игроки, они показывали очень хороший футбол.

Единственное отличие заключается в том, что нам повезло победить. Нам повезло выиграть Кубок Америки. Это объединило всех. Затем мы сыграли финал на «Уэмбли», на котором было 80 тысяч аргентинцев. Тогда нам повезло, что все сложилось именно так. На чемпионате мира – тоже. Нам повезло выиграть две серии пенальти. Не было такого, что мы играли в тики-таку и выигрывали каждый матч со счетом 3:0.

В отличие от предыдущих сборных, нам повезло выигрывать. В 2014-м сборная играла в финале чемпионата мира, и мяч не шел в ворота. Лео сказал мне, что сборная была такой же, и только в этом заключается единственное отличие.

Для кого-то мы стали лучшей сборной Аргентины в истории, но не для меня. Но если мы повторим этот успех еще раз, тогда я соглашусь. До тех пор, пока мы не сделаем это снова, мне сложно согласиться», – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины.

Родриго Де Поль: «Мы создали лучшую сборную, которая была у Аргентины. Мы победили всех действующих чемпионов, добились чего-то чрезвычайно важного»

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16 комментариев

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Большой Сэми
Ответ Pepe Frog
Размечтался. Повторим успех . Сначала доживи до следующего чм , и сохрани форму . Месси точно не будет на следующем чм так что ни чего вы не повторите
Однако, подгорело у тебя жестко.
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Pepe Frog
Ответ Seoul Candy
Так они и этот чемп не выиграли за счет Месси
А за счёт кого ? Мартинеса что ли ? Месси лучший игрок чемпионата , второй бомбардир чемпионата , с огромным отрывом лучший игрок сборной . И именно он забил дубль в финале ЧМ .
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Right Authoritarianism
если поблажки судей называть везением, то да
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Oleg
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Испания-2010 тоже весьма сухо играла в атаке(уж по результатам так точно), а в самом финале перетерпела и пережила убойные моменты Нидерландов. Так что в таких больших матчах не до красивой игры или безоговорочной доминации(иногда это происходит, но больше как бонус), больше решает характер. А его у этой сборной Аргентины было навалом, с лихвой окупая прошлые поколения. Настоящая банда😎
Соглашусь
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Рэд Уайт
если говорить о трофеях то это лучшая Аргентина,за 1,5 года взяли все три трофея
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DolJun
в 22ом уже мяч не шел в ворота у французов
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Игорь Климов
Ответ Тохир Анваров
Как команда были лучшими.
Да, по духу, и самоотдаче!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Oleg
Везет сильнейшим. Италия 2006 тоже не играла в тики таку, но победила, в финале так же по пенальти. Бразилия 1994 тоже не про тики таку. Франция 2018 тоже. Побеждают те, у кого воля и характер и конечно везение ибо без него никак нельзя на больших турнирах.
Испания-2010 тоже весьма сухо играла в атаке(уж по результатам так точно), а в самом финале перетерпела и пережила убойные моменты Нидерландов. Так что в таких больших матчах не до красивой игры или безоговорочной доминации(иногда это происходит, но больше как бонус), больше решает характер. А его у этой сборной Аргентины было навалом, с лихвой окупая прошлые поколения. Настоящая банда😎
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Игорь Климов
Мартинес полностью прав!
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Тохир Анваров
Как команда были лучшими.
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Seoul Candy
Ответ Pepe Frog
Размечтался. Повторим успех . Сначала доживи до следующего чм , и сохрани форму . Месси точно не будет на следующем чм так что ни чего вы не повторите
Так они и этот чемп не выиграли за счет Месси
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Oleg
Везет сильнейшим.
Италия 2006 тоже не играла в тики таку, но победила, в финале так же по пенальти.
Бразилия 1994 тоже не про тики таку.
Франция 2018 тоже.
Побеждают те, у кого воля и характер и конечно везение ибо без него никак нельзя на больших турнирах.
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Fan of Sport
Без удачи и везения в целом нельзя победить
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Pepe Frog
Размечтался. Повторим успех . Сначала доживи до следующего чм , и сохрани форму . Месси точно не будет на следующем чм так что ни чего вы не повторите
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Pepe Frog
А у сборной России мяч так и не идет в ворота .
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ConorNite
Хоть что-то адекватное сказал. Признал, что повезло победить
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