Эмилиано Мартинес: «Я сказал Месси: «Чтобы пройти футбол, мы должны выиграть ЧМ у действующих чемпионов». И мы сделали это!»

считает, что «прошел футбол», выиграв чемпионат мира.

стала победителем ЧМ-2022, в финале обыграв Францию (3:3, пен. 4:2).

«Сбывшаяся мечта. Люди так говорят, я знаю, но мечты на самом деле сбываются. Я выиграл финал и сказал: «Я сделал это, я прошел футбол!»

Я помню, как разговаривал с Лео [ ] во время чемпионата мира. Я сказал: «Мы выиграли Кубок Америки в Бразилии спустя 28 лет, и мы выиграли Финалиссиму на «Уэмбли» у чемпионов Европы. Чтобы пройти футбол, мы должны выиграть чемпионат мира у действующих чемпионов!»

И знаете что? Мы сделали это!» – сказал вратарь сборной Аргентины и « ».