Эмилиано Мартинес: «Я сказал Месси: «Чтобы пройти футбол, мы должны выиграть ЧМ у действующих чемпионов». И мы сделали это!»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес считает, что «прошел футбол», выиграв чемпионат мира. 

Сборная Аргентины стала победителем ЧМ-2022, в финале обыграв Францию (3:3, пен. 4:2). 

«Сбывшаяся мечта. Люди так говорят, я знаю, но мечты на самом деле сбываются. Я выиграл финал и сказал: «Я сделал это, я прошел футбол!»

Я помню, как разговаривал с Лео [Месси] во время чемпионата мира. Я сказал: «Мы выиграли Кубок Америки в Бразилии спустя 28 лет, и мы выиграли Финалиссиму на «Уэмбли» у чемпионов Европы. Чтобы пройти футбол, мы должны выиграть чемпионат мира у действующих чемпионов!»

И знаете что? Мы сделали это!» – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы». 

Материалы по теме

63 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Больше всего меня радует , как же страдают фанатики роналду и судейского реала , Месси их приучил страдать всю жизнь ))))))) причём фанаты судейского реала , кричат о 100% пенальти , что они липовые ))))и это после липового пенальти ворота Юве , после липового пенальти на кроссе в ворота Псж , после офсайдных голов роналду с Баварией , после офсайдного гола рамоса , после того как на Дибале не поставили чистейший пенальти в ворота реала ,после того как матче с псж руку рамоса не поставили пенальти ворота реала , после того как в матче с Баврией не поставили пенальти в ворота реала , после того как липово удалили Видаля и в том же матче не удалили Каземиро , после того как липово удалили Вератти во втором матче с Псж с Реалом и это лишь малая часть ошибок в пользу судейского кабинета , те ложь , лицемерие , воровство это главные качества судейского кабинета , разве хорошим людям такое может нравится ? Конечно нет!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Сфокусируйся!:) Причем тут Пеп и трешка от Куна в ворота синебуса:))
значит блокирует) я так и думал))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ignazio DE Alter
Ответ gvo
Пирс, ты не в ту сторону воюешь
у нас Пирс из параллельной вселенной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Он сказал это перед финалом? Кэп))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Да, это был страшный удар по кринжафилам... СТРАШНЫЙ... И это было всё после того, что вытворял напомаженный в прошлом году... Это был год Месси!!... Справедливость есть... ЕСТЬ, СЛАВА БОГУ!!!..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9chymzyxvz
Ответ gvo
Пирс, ты не в ту сторону воюешь
Он уже давно переобулся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Фанаты Кришти в 2013 году: "Стыковые матчи к ЧМ - самые значимые игры в истории футбола, сборная важнее всего".

Фанаты Кришти в 2023 году: "Нет ничего ценнее Кубка Франции, сколько побед там у вашего Месси?".

обмельчали ребята, что тут скажешь)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
привет. нет, с чего ты взял) а у тебя до сих пор память блокирует воспоминания, как кун обещал не уходить из сити без лч, а потом смотрит на физрука пепа потерянными глазами с медалью за 2ое место?)
Сфокусируйся!:) Причем тут Пеп и трешка от Куна в ворота синебуса:))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
Ответ Men77
гелевые с утра до ночи пишут как несправедливо выиграли арги, и главное их не смущает, что об этом говорят только они. Живут блин в своем мире, а потом удивляются
гелевые ручки бывают. У всех в классе были такие ручки, а тебе не купили?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Extrim
Мартинес теперь будет тратить байки до конца жизни
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
Ответ Kirkoroff
Не очень уместное сравнение
наверно он хотел показать, что это довольно глупая фраза. Что означает "пройти футбол"?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Ответ Kirkoroff
Не очень уместное сравнение
Абсолютно. У Мартинеса отсутствуют серьезные клубные достижения, поэтому так говорить на его месте реально смешно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Ответ Fox Pyromaniac
Но при этом без Мартинеса у Месси не было ни одного титула со взрослой сборной.
Это не отменяет того, что главный трофей в крайне скромной клубной карьере Мартинеса - Кубок Англии. Клубные соревнования так-то поважнее будут с точки зрения "прохождения футбола", чем 10-15 матчей на двух турнирах.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лютый альбинос
Ответ Игорь Климов
Это из серии - "кто угодно, но лишь бы не Месси" - это давно уже всем известно)
Ну сравните, как играл на ЧМ 2002 года Зубастик и как играл на ЧМ 2022 года аргентинский пенальтист.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Привет:) У тебя до сих пор флешбеки, после того как Ман Сити 6 раз продырявил Челси, а Кун отгрузил трешку:))
привет. нет, с чего ты взял) а у тебя до сих пор память блокирует воспоминания, как кун обещал не уходить из сити без лч, а потом смотрит на физрука пепа потерянными глазами с медалью за 2ое место?)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Men77
гелевые с утра до ночи пишут как несправедливо выиграли арги, и главное их не смущает, что об этом говорят только они. Живут блин в своем мире, а потом удивляются
Ну, а что ещё остаётся делать этому Сектору португальского понтореза?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
Ответ Алибек Багаутдинов
Ради удовольствия. Глупый вопрос конечно…
вопрос грамотный, а глупый пишет глупую фразу "пройти футбол". Каждый раз когда я вижу эту фразу мне хочется найти того кто ее написал и сделать с ним что то плохое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Александра Александрова
Аргентина выиграла чемпионат мира в супер атакующем стиле, при этом обыграла до этого чемпионов копа Америки Бразилию , потом чемпионов Европы Италию и на самом чемпионате мира , чемпионов мира Францию ,в плей офф чм всех перебив по воротам 60-32 , в створ ворот 27-12 , больше всех выиграла единоборств , больше всех пробежала , это не реаловские с роналду кубки кашшаи с офсайдными голами ))) один этот чм > все судейские кубки кашшаи реала )))
Да, это была поистине блестящая победа на ЧМ сб.Аргентины в суперволевом стиле!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedpihto59
Ответ Alex Klimenko
Так и вижу ситую: Лео: *молчит как всегда* Эмилиано: "Этот день больше не повторить! Мы выйдем, и сделаем это!" Месси: *молчит* Эмилиано: "Лео, мы пройдём футбол! Сегодня! Надо всего лишь..." Месси: *молча встаёт и идёт на поле* Далее 90 минут работы. В раздевалке после награждения: Эмилиано: "Я же тебе говорил, Лео! Уииии!" Месси: *продолжает молчать*
Именно так всё и было😀👍‼️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gvo
Ответ Пирс Морган
Победили чемпионов мира - Францию Победили вицечемпионов мира - Хорватию Победили чемпионов Евро - Италию Победили чемпионов Копы - Бразилию
Пирс, ты не в ту сторону воюешь
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Ответ FNT
Тезис "Эмилиано Мартинес и Месси прошли футбол" напоминает заявление "У Уфы и Реала вместе 14 Кубков ЛЧ".
Не очень уместное сравнение
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Klimenko
Ответ dedpihto59
Вот он истинный вдохновитель победы, именно он мотивировал Лео💪👍‼️
Так и вижу ситую:
Лео: *молчит как всегда*
Эмилиано: "Этот день больше не повторить! Мы выйдем, и сделаем это!"
Месси: *молчит*
Эмилиано: "Лео, мы пройдём футбол! Сегодня! Надо всего лишь..."
Месси: *молча встаёт и идёт на поле*
Далее 90 минут работы.
В раздевалке после награждения:
Эмилиано: "Я же тебе говорил, Лео! Уииии!"
Месси: *продолжает молчать*
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Лютый альбинос
Эпично победили бразильцы в 2002 году, а тут - "Месси не может, судья с пенальти поможет".
Это из серии - "кто угодно, но лишь бы не Месси" - это давно уже всем известно)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fox Pyromaniac
Ответ FNT
Тезис "Эмилиано Мартинес и Месси прошли футбол" напоминает заявление "У Уфы и Реала вместе 14 Кубков ЛЧ".
Но при этом без Мартинеса у Месси не было ни одного титула со взрослой сборной.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
гелевые с утра до ночи пишут как несправедливо выиграли арги, и главное их не смущает, что об этом говорят только они. Живут блин в своем мире, а потом удивляются
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий