Эмилиано Мартинес: «Я сказал Месси: «Чтобы пройти футбол, мы должны выиграть ЧМ у действующих чемпионов». И мы сделали это!»
Эмилиано Мартинес считает, что «прошел футбол», выиграв чемпионат мира.
Сборная Аргентины стала победителем ЧМ-2022, в финале обыграв Францию (3:3, пен. 4:2).
«Сбывшаяся мечта. Люди так говорят, я знаю, но мечты на самом деле сбываются. Я выиграл финал и сказал: «Я сделал это, я прошел футбол!»
Я помню, как разговаривал с Лео [Месси] во время чемпионата мира. Я сказал: «Мы выиграли Кубок Америки в Бразилии спустя 28 лет, и мы выиграли Финалиссиму на «Уэмбли» у чемпионов Европы. Чтобы пройти футбол, мы должны выиграть чемпионат мира у действующих чемпионов!»
И знаете что? Мы сделали это!» – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы».
Фанаты Кришти в 2023 году: "Нет ничего ценнее Кубка Франции, сколько побед там у вашего Месси?".
обмельчали ребята, что тут скажешь)
Лео: *молчит как всегда*
Эмилиано: "Этот день больше не повторить! Мы выйдем, и сделаем это!"
Месси: *молчит*
Эмилиано: "Лео, мы пройдём футбол! Сегодня! Надо всего лишь..."
Месси: *молча встаёт и идёт на поле*
Далее 90 минут работы.
В раздевалке после награждения:
Эмилиано: "Я же тебе говорил, Лео! Уииии!"
Месси: *продолжает молчать*