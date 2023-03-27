Эмилиано Мартинес: «Месси говорил, что обменял бы все «Золотые мячи» на победу в Кубке Америки»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Золотой мяч Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес рассказал о готовности Лионеля Месси обменять личные призы на командные.

«Играть с ним здорово. Я с гордостью буду рассказывать об этом своим детям и внукам, когда они подрастут.

Но, знаете, когда мы все вместе, он просто один из нас. Он просто Лео. Вот почему в команде все так ладят. Мы знаем и уважаем все, чего он добился в футболе, а все, чего хотел он, – побеждать со сборной Аргентины.

Он говорил мне об этом. Он бы обменял все «Золотые мячи» на победу в Кубке Америки. Он говорил об этом, когда мы возвращались из Бразилии, а он держал трофей в руках. Он сказал: «Это единственное, чего я хотел в своей карьере». И я ответил: «Я тоже!»

Я чувствовал гордость в этот момент, я гордился тем, что помог ему осуществить мечту.

Он все выиграл на клубном уровне, но чего-то все равно не хватало», – сказал вратарь «Астон Виллы».

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40 комментариев

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Alex8007
Гномику даже с купленным ЧМ не превзойти мощь и величие ВЕЛИКОГО КРИШТИАНУ
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mancity111
Такой бред, постфактум конешн можно обменять, а так 7 ЗМ это признание мировое, что ты лучший.
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Олег М
Ответ benjamin92
Как и ЧЕ-16, когда Португалия вышла из группы из 4 сборных с третьего места
Точняк😅😅😅
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Гекдениз Кардениз
Ответ Мальчик Весёлый
А Роналду бы обменял Португалию на Кубок Чм
Он уже Фернандеса на свою челку обменял)
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Айлин 1990
Ответ Дри66линг Нейа
Нет,Я Мессиналду
Мессиналду это сын Пелея??)))
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Дри66линг Нейа
Ответ Айлин 1990
Тор))) А ты кто воин??))
Нет,Я Мессиналду
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Айлин 1990
Ответ Дри66линг Нейа
Кто ты из Мстителей?
Тор)))
А ты кто воин??))
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Parce
Ответ AF007
Насчет КА не знаю, но за дубль Марокко бисексуал отдал бы всю свою семью, включая Бадра
Переборщил брат
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Дри66линг Нейа
Ответ Айлин 1990
Если он за победу КА отдаёт 7 ЗМ. То за ЧМ он бы отдал все свои трофеи. По этому 1 ЧМ Месси, вся карьера Рюналду.
Кто ты из Мстителей?
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rigobersong
Ответ Artem Piatkov
В 2019 выиграл 6-й Золотой Мяч и бонусом ему организовали 6-ю Копу подряд (2021)
Хотя бы рассказал правду людям:) Одну Копу провели в честь 100 летия конфедерации в 2016м, а Копа которую выиграл Месси так и так бы проходила с учетом Ковида в 2021м как и Евро:) Роналду принял участие в 5ти ЧЕ, Месси с учетом этого Кубка в 6ти:)) Поражает насколько недалекие люди не могут элементарно зайти в википедию и посчитать:)) Хотя странно, почему топарю Альваресу хватило 1 ЧМ для победы, а кринжу 5ти для 0 голов в ПО:)) Видимо действительно 1 дополнительная копа от Месси во всем виновата:))🤣🤣🤣
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alex fedun
Ответ Барсик Юрана
Кринж обменял бы всех португальцев на один гол с пенальти Лихштейну
как же вас ........... бомбит.... ох и прет из вас со всех щелей...
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VERBLYUD
Что-то мне подсказывает, что это был не последний выигранный Кубок Америки Месси) Удачи Отцу в 2024!
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Дри66линг Нейа
Ответ Барсик Юрана
Кринж обменял бы всех португальцев на один гол с пенальти Лихштейну
Ты тоже стату решил повысить?)
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Айлин 1990
Если он за победу КА отдаёт 7 ЗМ.
То за ЧМ он бы отдал все свои трофеи.

По этому 1 ЧМ Месси, вся карьера Рюналду.
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benjamin92
Ответ Artem Piatkov
На Копе с 3 места выходили раньше почти все
это позор, а на ЧЕ это другое, понял
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Милан 777
Ага, обменял бы, так тебе и поверили 🤭😄
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AF007
Ответ Владислав Бондарчук
Вопрос, а сколько золотых мячей обменял бы роналду за победу в кубке америки?
Насчет КА не знаю, но за дубль Марокко бисексуал отдал бы всю свою семью, включая Бадра
+3
-2
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benjamin92
Ответ Nottingham Forecast
Слушай, а есть хоть одна разумная причина, почему самый известный фейкодел сайта Артёмка Пятков создаёт клона с именем Артёмка Пятков и на глазах всего сайта крутит себе по 100-200 плюсов под каждой новостью о Роналде, а админка при этом играет в Людвига Аристарховича из "Нашей Раши"? Ну так палиться же невозможно просто) 🤷🏻‍♂️
Сам хотел об этом написать. Постоянно даже самая лютая дичь от него заплюсована. Видимо, кому-то это выгодно
+3
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Машина Мощная
Не только не отдал все свои ЗМ а еще и ЧМ прихватил, не будучи балластом :-D вот что круто)
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Милан 777
🤭😄
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Роман Александрович
Это еще раз говорит о том, что Лео командный игрок, в отличии от кринжа которые и думает о индивидуальных рекордах
+1
-1
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Nottingham Forecast
Ответ Отец Абду
Кто кто, а у Артемки до сих пор горит:) Твои комменты то за игрока Аль Насра, то за Месси... Определись уже:)
Слушай, а есть хоть одна разумная причина, почему самый известный фейкодел сайта Артёмка Пятков создаёт клона с именем Артёмка Пятков и на глазах всего сайта крутит себе по 100-200 плюсов под каждой новостью о Роналде, а админка при этом играет в Людвига Аристарховича из "Нашей Раши"? Ну так палиться же невозможно просто) 🤷🏻‍♂️
+4
0
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Direct free kick
Паоло Гереро - 3 раза лучший бомбардир копы, финалист копы 2019 со сборной уровня Албании. 13 голов на копе в целом, как и у пепсика, но за 5 копа, не 6 как у пешего. Паоло Гереро>пеший
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TAGAY
Ответ Artem Piatkov
В 2019 выиграл 6-й Золотой Мяч и бонусом ему организовали 6-ю Копу подряд (2021)
для Месси организовывают, дарят кубки мира, америки, ЛЧ,ЗМ,ЗБ... Лео сидит дома и жрет и отдыхает а дарят люди ему все то что он пожелает.. какой же он великий человек, раз просто за его существование дарят все что он пожелает)
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AF007
Ответ Artem Piatkov
В 2019 выиграл 6-й Золотой Мяч и бонусом ему организовали 6-ю Копу подряд (2021)
Человеку организовывают Копу, Финалиссиму, ЧМ, ЗМ, The Best, отказ всех топ-клубов от Роналду, и ты еще пытаешься спорить, что Месси не лучший игрок в истории
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