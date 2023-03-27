Эмилиано Мартинес: «Месси говорил, что обменял бы все «Золотые мячи» на победу в Кубке Америки»
Эмилиано Мартинес рассказал о готовности Лионеля Месси обменять личные призы на командные.
«Играть с ним здорово. Я с гордостью буду рассказывать об этом своим детям и внукам, когда они подрастут.
Но, знаете, когда мы все вместе, он просто один из нас. Он просто Лео. Вот почему в команде все так ладят. Мы знаем и уважаем все, чего он добился в футболе, а все, чего хотел он, – побеждать со сборной Аргентины.
Он говорил мне об этом. Он бы обменял все «Золотые мячи» на победу в Кубке Америки. Он говорил об этом, когда мы возвращались из Бразилии, а он держал трофей в руках. Он сказал: «Это единственное, чего я хотел в своей карьере». И я ответил: «Я тоже!»
Я чувствовал гордость в этот момент, я гордился тем, что помог ему осуществить мечту.
Он все выиграл на клубном уровне, но чего-то все равно не хватало», – сказал вратарь «Астон Виллы».
А ты кто воин??))
То за ЧМ он бы отдал все свои трофеи.
По этому 1 ЧМ Месси, вся карьера Рюналду.