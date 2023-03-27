Эмилиано Мартинес: «Месси будет признан лучшим в истории, и ему пришлось до 35 лет ждать победы на ЧМ! Это показывает, насколько сложен футбол»

Теги ПСЖ Астон Вилла Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Энцо Фернандес Футбол

Эмилиано Мартинес удивился тому, что Лионель Месси стал чемпионом мира лишь в 35.

«Когда понимаешь, через что он прошел в течение своей карьеры, то понимаешь, насколько важна победа на ЧМ. Я достаточно поздно начал играть на самом высоком уровне, а он выиграл чемпионат мира в 35 лет, в то время как Энцо Фернандес стал победителем всего в 21 год!

Это показывает, насколько сложен футбол. Месси будет признан лучшим игроком в истории, и ему пришлось до 35 ждать победы на ЧМ. Вот это да!» – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины.

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45 комментариев

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Айлин 1990
Ответ Lazizbek Gulyamov
Отличная новость про Месси. Но глоры причём тут Роналду?
Хороший вопрос, но есть и другой подобный вопрос, что тут делают фанаты рюналду на ветке Месси???)))
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Timeofinjoy
Мбапп в 20 почти все выиграл))
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Айлин 1990
Ответ тигр настоящий
да , ребята , удачно вы купили кубок мира .... это мы точно запомним
А за сколько можно купить ЧМ???
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azimkhodjaev@icloud.com
Очень много болтовни от среднесортного вратаря в последнее время
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benjamin92
Ответ тигр настоящий
да , ребята , удачно вы купили кубок мира .... это мы точно запомним
почему купили? подарили же
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Nottingham Forecast
Тут всё зависит от отношения. Местные полоумные своего божка Роналду будут превозносить после дубля Лихтеншницбургу и накручивать по 300 плюсов комментарию "Величайший в истории". А другим и статуса чемпиона мира и лучшего игрока турнира мало, чтоб признать Месси гоатом)) 🤷🏻‍♂️
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тигр настоящий
да , ребята , удачно вы купили кубок мира .... это мы точно запомним
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mancity111
Ответ rigobersong
А у кого-то в 38 0 голов в ПО!:)🤣🤣🤣
Так у Месси не было голов в ПО до 35 лет тоже. Да и сейчас только 2 гола, если пенальти не считать
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NeverAloneWalker
Зато на ### вертеть кубок мира никто, кроме Мартинеса не додумался, ни до 35 лет, ни после. Вот это да! Голова! ,😂
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k1rr
круто что в этом сезоне мы определились с лучшими в истории - в футболе это Месси, в баскетболе все-таки остался Джордан, несмотря на рекорд Леброна
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danteeeq
Ответ Айлин 1990
Макита написал мне и спрятался)))😂😂 Ты лучше ответь за сколько можно купить ЧМ?? Если ты бедный , это не значит что в мире все такие как ты.
Да они там всей страной скинулись, инфа сотка
Сразу после чм у них кризис и инфляция полетела вверх
Сто процентов купили я тебе зуб даю)
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Lazizbek Gulyamov
Отличная новость про Месси. Но глоры причём тут Роналду?
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Айлин 1990
Те кто считает что ЧМ куплен, то у рюналду все 32 титула купленные.
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Partizanski
Ответ зак
через что прошёл? бывший клуб заподозрили в покупке судей, сворованные ЗМ у игроков, обонкротил клуб, подарили Копу и ЧМ, куча левых наград, во через что он прошёл..
а еще через чудовищное касание тыльной стороной перчатки Шченсного))
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Айлин 1990
Ответ Айлин 1990
Где можно купить КМ??? И за сколько??? Тоже хочу стать ЧМ)))
Макита написал мне и спрятался)))😂😂
Ты лучше ответь за сколько можно купить ЧМ??
Если ты бедный , это не значит что в мире все такие как ты.
+2
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Nottingham Forecast
Тут всё зависит от отношения. Местные полоумные своего божка Роналду будут превозносить после дубля Лихтеншницбургу и накручивать по 300 плюсов комментарию "Величайший в истории". А другим и статуса чемпиона мира и лучшего игрока турнира мало, чтоб признать Месси гоатом) 🤷🏻‍♂️
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DolJun
Ответ Хызыр
Никто не отрицает его скилл, но по факту он не спасал ворота аргов. Реально мало ударов в створ за весь чм. Я честно забыл цифру, но было мало.
это говорит лишь о том, что физрук неплохо их парковал. а по факту где надо - он тащил. на сериях пенальти уметь в трешток - тоже скил
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Makita
Ответ Айлин 1990
Где можно купить КМ??? И за сколько??? Тоже хочу стать ЧМ)))
накопленных пару соток на завтраках тебе не хватит 😂
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SerG
Ответ rigobersong
А у кого-то в 38 0 голов в ПО!:)🤣🤣🤣
Ну так он ббб… Бeздарность7 🤣🤣🤣
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Oleg
Ответ falkao2013
Роман опять выхватывает в новости о Месси) Мазохист какой-то
Ромка боец,, минусы летят как из пулемета на передовой)
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Игорь Климов
Несомненно, что Лео Месси будет признан лучшим футболистом в истории, когда он закончит свою профессиональную карьеру! 🇦🇷
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Айлин 1990
Ответ Partizanski
Мбаппе стал чемпионом в 19-20 лет, без купленного судейства
Где можно купить КМ??? И за сколько???
Тоже хочу стать ЧМ)))
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Nottingham Forecast
Ответ Футбол_это_жизнь
Месси собрал все камни бесконечности. ЧМ ЛЧ Золотой мяч Золотую бутсу Лучшего плеймейкера в истории Красавец
4 минуса за 10 секунд от криштигнидоботов) Под новость о Месси прибежали всей ботнёй пачкать ветку))
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benjamin92
Ровно через год после того, как Аргентина выиграла ЧМ-86, родится Месси, который приведёт сборную к долгожданному чемпионству спустя 36 лет!
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Nottingham Forecast
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