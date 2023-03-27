Эмилиано Мартинес: «Месси будет признан лучшим в истории, и ему пришлось до 35 лет ждать победы на ЧМ! Это показывает, насколько сложен футбол»

удивился тому, что стал чемпионом мира лишь в 35.

«Когда понимаешь, через что он прошел в течение своей карьеры, то понимаешь, насколько важна победа на ЧМ. Я достаточно поздно начал играть на самом высоком уровне, а он выиграл чемпионат мира в 35 лет, в то время как стал победителем всего в 21 год!

Это показывает, насколько сложен футбол. Месси будет признан лучшим игроком в истории, и ему пришлось до 35 ждать победы на ЧМ. Вот это да!» – сказал вратарь « » и сборной .