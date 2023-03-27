Эмилиано Мартинес: «Месси будет признан лучшим в истории, и ему пришлось до 35 лет ждать победы на ЧМ! Это показывает, насколько сложен футбол»
Эмилиано Мартинес удивился тому, что Лионель Месси стал чемпионом мира лишь в 35.
«Когда понимаешь, через что он прошел в течение своей карьеры, то понимаешь, насколько важна победа на ЧМ. Я достаточно поздно начал играть на самом высоком уровне, а он выиграл чемпионат мира в 35 лет, в то время как Энцо Фернандес стал победителем всего в 21 год!
Это показывает, насколько сложен футбол. Месси будет признан лучшим игроком в истории, и ему пришлось до 35 ждать победы на ЧМ. Вот это да!» – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины.
Сразу после чм у них кризис и инфляция полетела вверх
Сто процентов купили я тебе зуб даю)
Ты лучше ответь за сколько можно купить ЧМ??
Если ты бедный , это не значит что в мире все такие как ты.
Тоже хочу стать ЧМ)))