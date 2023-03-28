Юрий Семин: «Тренер выслушивает критику на протяжении всей карьеры – такая профессия. Но Карпин не юнец, он умеет справляться с давлением»
Юрий Семин поделился мнением о критике в адрес Валерия Карпина.
«На протяжении всей своей карьеры тренер выслушивает критику, в этом нет ничего нового. Такая профессия. Его всегда критикуют, потому что только тренер отвечает за результат, а постоянно хорошим результат не бывает.
Но Карпин не юнец, он умеет справляться с давлением», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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