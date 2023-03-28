Юрий Семин: «Тренер выслушивает критику на протяжении всей карьеры – такая профессия. Но Карпин не юнец, он умеет справляться с давлением»

поделился мнением о критике в адрес .

«На протяжении всей своей карьеры тренер выслушивает критику, в этом нет ничего нового. Такая профессия. Его всегда критикуют, потому что только тренер отвечает за результат, а постоянно хорошим результат не бывает.

Но Карпин не юнец, он умеет справляться с давлением», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

В чем проблема сборной Валерия Карпина

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии