Юрий Семин: «Тренер выслушивает критику на протяжении всей карьеры – такая профессия. Но Карпин не юнец, он умеет справляться с давлением»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Юрий Семин поделился мнением о критике в адрес Валерия Карпина

«На протяжении всей своей карьеры тренер выслушивает критику, в этом нет ничего нового. Такая профессия. Его всегда критикуют, потому что только тренер отвечает за результат, а постоянно хорошим результат не бывает.

Но Карпин не юнец, он умеет справляться с давлением», – сказал бывший главный тренер «Локомотива». 

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3 комментария

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seka@
Жаль, что Палыча не приглашают в Локо, сейчас бы локо участвовал в распределении мест на верху таблицы, а не внизу
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Кеша
Уважаю Палыча ! И хоть для Локо он свой , а я все его вижу в динамовской футболке !
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DynamoUfa
Палыч знает толк "справляться" с давлением)
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