Норманн об интервью Роналду Моргану: «Уверен, Криштиану все продумал – он ведь и бизнесмен тоже. С точки зрения денег это очень умная вещь»

считает, что интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану было продумано.

В ноябре прошлого года португалец дал резонансное интервью, где, в частности, раскритиковал руководство и тренеров « ». После интервью клуб разорвал с Роналду контракт.

– Как вы расценили последние события в карьере португальца – скандальное интервью Пирсу Моргану, последовавший за ним разрыв контракта с «МЮ», посредственный чемпионат мира, отъезд в « »?

– Я всегда на его стороне. Он ведь и бизнесмен тоже. С точки зрения денег он сделал очень умную вещь. Думаю, от начала до конца этой истории он абсолютно точно знал, что делает. Считаю, таким и был его план.

– То есть это не было всплеском эмоций?

– Эмоций? Ха-ха. Конечно, нет. Уверен, что он все продумал, – сказал полузащитник « », ранее выступавший за «Норвич» в .

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