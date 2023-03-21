Норманн об интервью Роналду Моргану: «Уверен, Криштиану все продумал – он ведь и бизнесмен тоже. С точки зрения денег это очень умная вещь»

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Матиас Норманн считает, что интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану было продумано.

В ноябре прошлого года португалец дал резонансное интервью, где, в частности, раскритиковал руководство и тренеров «Манчестер Юнайтед». После интервью клуб разорвал с Роналду контракт.

– Как вы расценили последние события в карьере португальца – скандальное интервью Пирсу Моргану, последовавший за ним разрыв контракта с «МЮ», посредственный чемпионат мира, отъезд в «Аль-Наср»?

– Я всегда на его стороне. Он ведь и бизнесмен тоже. С точки зрения денег он сделал очень умную вещь. Думаю, от начала до конца этой истории он абсолютно точно знал, что делает. Считаю, таким и был его план.

– То есть это не было всплеском эмоций?

– Эмоций? Ха-ха. Конечно, нет. Уверен, что он все продумал, – сказал полузащитник «Динамо», ранее выступавший за «Норвич» в АПЛ.

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17 комментариев

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иц а мэн
Ответ Sevuska
Последний гол почти с центра точно в угол стоит всех этих денег 👍 Немного мастеров на свете так могут , соперник даже не знал , что так возможно , а шум на стадионе поднялся такой , как-будто с небес спустился сам господь 😎
жесть просто, вы натуральная секта.
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Да и сейчас зарабатывает 200 млн в год, играя в Чемпионате, где можно отгружать 30+ голов каждый сезон особо не парясь Ни добавить ни прибавить, всё просчитано до мелочей.. И да, это в 38 лет, когда футболистам наоборот снижают зарплаты с поправкой на возраст))
Так сразу бы и поехал в гости к верблюдам, без всех свистоплясок, а не в Айнтрахт сраный до последнего ломился))
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Ummash
Зависть плохой советник
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AF007
0+0 в плей-офф пяти ЧМ ботоксный тоже продумал. Непонятно в каких целях, но продумал
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Великий Алонсо
Роналду умный парень, это у Месси в черепушке пусто, а Криштиану умён 👍
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Футбол_это_жизнь
Ответ Anton Abaturov
Роналду вообще в шоколаде Кто богаче, тот и круче Остальное лирика, в пользу бедных
Богач придёт заберёт твоё жильё, оскорбит твою сестру, поднимет руку на маму и просто уйдёт. Ты будешь сидеть и думать «ммм Он же богач, так мне и надо, ему все, можно он круче» лебезить перед богатыми не очень поведение
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Sevuska
Ответ Artem Piatkov
Да и сейчас зарабатывает 200 млн в год, играя в Чемпионате, где можно отгружать 30+ голов каждый сезон особо не парясь Ни добавить ни прибавить, всё просчитано до мелочей.. И да, это в 38 лет, когда футболистам наоборот снижают зарплаты с поправкой на возраст))
Последний гол почти с центра точно в угол стоит всех этих денег 👍
Немного мастеров на свете так могут , соперник даже не знал , что так возможно , а шум на стадионе поднялся такой , как-будто с небес спустился сам господь 😎
+3
-6
-3
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Anton Abaturov
Роналду вообще в шоколаде
Кто богаче, тот и круче
Остальное лирика, в пользу бедных
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Алексей Юрьевич
Норманн, язык сотрешь, акуратнее
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Динар
Только если б МЮ не захотел мирно разойтись, то не так все и грамотно получилось бы, тренировался б с дублем или деньги выплачивал клубу за имиджевые потери
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Барсик Юрана
Загитова умнее этого бизнесмена будет
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Artem Piatkov
Да и сейчас зарабатывает 200 млн в год, играя в Чемпионате, где можно отгружать 30+ голов каждый сезон особо не парясь

Ни добавить ни прибавить, всё просчитано до мелочей..

И да, это в 38 лет, когда футболистам наоборот снижают зарплаты с поправкой на возраст))
+21
-4
+17
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Gagarin Party
Ответ Goofts
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я разве похож на тебя, гуфи? Чао
+5
-2
+3
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QWertY
Кришти красава. Сделал хорошо себе, Моргану, Тен Хагу, фанам МЮ и своим хейтерам. Единственные люди, которые пострадали от этого -криштибои)
+11
-9
+2
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Goofts
Ответ Gagarin Party
ну по тебе видно чей ты фанат и какой у тебя интеллект, гуфи. Что по статистике у тебя, ты не ответил?
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Gagarin Party
Ответ Goofts
Какой кумир по интреллекту - такие и фанаты))
ну по тебе видно чей ты фанат и какой у тебя интеллект, гуфи. Что по статистике у тебя, ты не ответил?
+7
-4
+3
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Goofts
Какой кумир по интреллекту - такие и фанаты))
+4
-10
-6
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6tspey7tb5
А Норманн на спортце бы не затерялся
+7
-1
+6
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