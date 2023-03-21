Норманн об интервью Роналду Моргану: «Уверен, Криштиану все продумал – он ведь и бизнесмен тоже. С точки зрения денег это очень умная вещь»
Матиас Норманн считает, что интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану было продумано.
В ноябре прошлого года португалец дал резонансное интервью, где, в частности, раскритиковал руководство и тренеров «Манчестер Юнайтед». После интервью клуб разорвал с Роналду контракт.
– Как вы расценили последние события в карьере португальца – скандальное интервью Пирсу Моргану, последовавший за ним разрыв контракта с «МЮ», посредственный чемпионат мира, отъезд в «Аль-Наср»?
– Я всегда на его стороне. Он ведь и бизнесмен тоже. С точки зрения денег он сделал очень умную вещь. Думаю, от начала до конца этой истории он абсолютно точно знал, что делает. Считаю, таким и был его план.
– То есть это не было всплеском эмоций?
– Эмоций? Ха-ха. Конечно, нет. Уверен, что он все продумал, – сказал полузащитник «Динамо», ранее выступавший за «Норвич» в АПЛ.
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Немного мастеров на свете так могут , соперник даже не знал , что так возможно , а шум на стадионе поднялся такой , как-будто с небес спустился сам господь 😎
Кто богаче, тот и круче
Остальное лирика, в пользу бедных
Ни добавить ни прибавить, всё просчитано до мелочей..
И да, это в 38 лет, когда футболистам наоборот снижают зарплаты с поправкой на возраст))