Норманн о Месси и Роналду: «Лео выше как игрок, возможно, – больше таланта, видение поля, пасы, понимание игры. Но он и близко не подходит к Роналду для меня»
Матиас Норманн считает Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси.
«Возможно, у Месси больше таланта, он лучше видит поле, его пасы и понимание игры более совершенны. Уважаю все это, и, наверное, Лео выше именно как игрок.
Но лично для меня он даже близко не подходит к Криштиану. Тот остается моим кумиром, и никто уже этого не изменит», – сказал полузащитник «Динамо», ранее выступавший за «Норвич» в АПЛ.
Норманн о Роналду: «Придя в «МЮ», он был тощим и намного менее прекрасным. Когда ты миллиардер и забил 800 голов в карьере, но в 37 играешь как молодой голодный игрок – я просто не могу поверить!»
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Месси на 1 ЧМ2022 сделал больше результативных действий, чем рюнальду в 5 ЧМ.
Они познали что такое уничтожить гегемон СерииА.
С приходом рюналду, клуб начал деградировать.
Месси же настолько совершенен, что до такого уровня взлететь попросту невозможно. Как бы ты не вкалывал на тренировках, сколько бы не нарезал кругов с мячом по стадиону. До Месси тебе не дорасти.
И именно поэтому многим (включая Нормана) фигура Роналду лучше подходит для вдохновения. Это достижимый идеал, и вдохновляться таким примером легче, чем смотреть на недосягаемую высоту
Ни в одном ботоксная м**зь не будет стоять выше Месси. Запомни мои слова
Но лично для меня он даже близко не подходит к Джеймсу Битти. Тот остается моим кумиром, и никто уже этого не изменит
понятно