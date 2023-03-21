Норманн о Месси и Роналду: «Лео выше как игрок, возможно, – больше таланта, видение поля, пасы, понимание игры. Но он и близко не подходит к Роналду для меня»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Динамо Москва Норвич Сити Сборная Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Матиас Норманн Футбол

Матиас Норманн считает Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси.

«Возможно, у Месси больше таланта, он лучше видит поле, его пасы и понимание игры более совершенны. Уважаю все это, и, наверное, Лео выше именно как игрок.

Но лично для меня он даже близко не подходит к Криштиану. Тот остается моим кумиром, и никто уже этого не изменит», – сказал полузащитник «Динамо», ранее выступавший за «Норвич» в АПЛ.

Норманн о Роналду: «Придя в «МЮ», он был тощим и намного менее прекрасным. Когда ты миллиардер и забил 800 голов в карьере, но в 37 играешь как молодой голодный игрок – я просто не могу поверить!»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

57 комментариев

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Хызыр
Роналду добился всего с помощью трудолюбия, Месси с помощью Негрейру. Вот в чем разница. А так оба неплохие игроки
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Spartak Forever
И в чём их величие? У одного купленный ЧМ , и у обоих судейские ЛЧ И липовые ЗМ
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Айлин 1990
Ответ Алексей Муравьёв
Месси на чм: 7 голов + 3 ассиста, в 7 играх, лучший игрок турнира и чемпион мира, Роналду за 5 матчей 1 результативное действие, позорное выступление, далее скамейка запасных, и плохой микроклимат в команде, следствие позорный вылет!!!
Это всё ерунда.
Месси на 1 ЧМ2022 сделал больше результативных действий, чем рюнальду в 5 ЧМ.
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Spartak Forever
2 клоуна
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ GuruFutbola
Лео выше как игрок Кринж выше ростом Точка.
В случае арабского принца-не ростом, а ростками. Аппетитными. Вкусно и точка🍓
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Екн Лор
Ответ Temp LC
ЗМ дело вкуса . Это также как и награда от Goal например. А сейчас она превратилась в рейтинг распиаренных игроков, где не важны личные достижения и статистика , а важны насколько ты был популярен или выиграл ли ты популярную награду с командой или сборной. В большинстве случаев ЗМ получали не лучшие игроки того года
Причём за Месси каждый год голосует вся Южная Америка, Африка, страны Карибского бассейна и Океании. Например, в голосовании за ЗМ-21 если учитывать только голоса из Европы победил Левандовски.
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Raul Gonzalez
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 61 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры У меня всё Роналду всё всем доказал в топ-3 Чемпах за 3 разные команды, став лучшим везде (8 наград игроку года в Лиге в Англии, Испании и Италии)
Статистика вещь упрямая
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Айлин 1990
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 61 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры У меня всё Роналду всё всем доказал в топ-3 Чемпах за 3 разные команды, став лучшим везде (8 наград игроку года в Лиге в Англии, Испании и Италии)
Для Юве трансфер рюналду, абсолютно провал.
Они познали что такое уничтожить гегемон СерииА.
С приходом рюналду, клуб начал деградировать.
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MikhaL
Четко поделил - лучший игрок и кумир. Кумир не всегда лучший.
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Лев Бабенко
Как-то Уткин говорил, почему у Криштиану так много фанатов (до этого года их было не меньше, чем у Месси точно). Роналду - наглядный пример, что если ты будешь вкалывать как проклятый, всегда есть шанс из кривозубого худого дрища превратиться в роскошного атлета, прыгающего выше своих пределов.

Месси же настолько совершенен, что до такого уровня взлететь попросту невозможно. Как бы ты не вкалывал на тренировках, сколько бы не нарезал кругов с мячом по стадиону. До Месси тебе не дорасти.

И именно поэтому многим (включая Нормана) фигура Роналду лучше подходит для вдохновения. Это достижимый идеал, и вдохновляться таким примером легче, чем смотреть на недосягаемую высоту
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Raul Gonzalez
А это да
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Raul Gonzalez
А это да
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Северный болельщик
Оба великие! Но никто из них не становился лучшим бомбардиром чемпионата Кипра.
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yarmuck
Сначала подумал, что это какой-то лыжник))
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Алексей Муравьёв
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 61 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры У меня всё Роналду всё всем доказал в топ-3 Чемпах за 3 разные команды, став лучшим везде (8 наград игроку года в Лиге в Англии, Испании и Италии)
Месси на чм: 7 голов + 3 ассиста, в 7 играх, лучший игрок турнира и чемпион мира, Роналду за 5 матчей 1 результативное действие, позорное выступление, далее скамейка запасных, и плохой микроклимат в команде, следствие позорный вылет!!!
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obidnyi
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 61 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры У меня всё Роналду всё всем доказал в топ-3 Чемпах за 3 разные команды, став лучшим везде (8 наград игроку года в Лиге в Англии, Испании и Италии)
сколько этих наград не купленных, за что ему давали лучшего игрока Ла Лиги или Сериала????
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 61 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры У меня всё Роналду всё всем доказал в топ-3 Чемпах за 3 разные команды, став лучшим везде (8 наград игроку года в Лиге в Англии, Испании и Италии)
За следующие 100 лет опубликуют около 500 рейтингов лучших игроков в истории.

Ни в одном ботоксная м**зь не будет стоять выше Месси. Запомни мои слова
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VERBLYUD
Такие новости и сравнения уже давно неактуальны. Это игроки разного уровня. Роналду можно сравнивать с Бензема и Левандовски, а Месси в космосе!
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Benner
Ответ Real_v_dushe
В 2012 году, когда этот "киборг-убийца" сыграл 6 матчей за год против Реала получилось, что Роналду забил во всех 6 матчей, а "киборг" только в 3 и то в одном с любимой точки. И лично Роналду принёс в этих матчах 2 трофея Реалу против "киборга", а в КК Реал засудили и там "киборг" вообще в 2-х матчах в отличии от Иньесты ничего не показал. Т. е. даже в очном противостоянии против лучшего варианта меськи Роналду был круче.
В очном противостоянии Меська дважды вышвыривал рончика из ЛЧ, который якобы турнир бездаря))
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Станислав Л
Ответ Artem Piatkov
Сколько у всей сборной России голов в плей-офф ЧМ за 20 лет? 3? понятно
ты адекватный?
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Галым Нуркеев
Who the f**k is Normann?
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Дмитрий Битти
Возможно, у Месси больше таланта, он лучше видит поле, его пасы и понимание игры более совершенны. Уважаю все это, и, наверное, Лео выше именно как игрок.

Но лично для меня он даже близко не подходит к Джеймсу Битти. Тот остается моим кумиром, и никто уже этого не изменит
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Temp LC
Ответ Алексей Фирстов
Оба футболиста великие! Но Месси сильнее, скромнее и лучше! Количества ЗМ и ЧМ все доказал!
ЗМ дело вкуса . Это также как и награда от Goal например. А сейчас она превратилась в рейтинг распиаренных игроков, где не важны личные достижения и статистика , а важны насколько ты был популярен или выиграл ли ты популярную награду с командой или сборной. В большинстве случаев ЗМ получали не лучшие игроки того года
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-8
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Artem Piatkov
Ответ Станислав Л
или в плейофф ЧМ за 20 лет - 0+0!!!
Сколько у всей сборной России голов в плей-офф ЧМ за 20 лет? 3?

понятно
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6tspey7tb5
То есть я правильно понял, он перечислил все критерии основ футбола в пользу Месси, но симпатизирует он Рональду. Ну так это нормально. Я вообще в детстве за Пола Гаскоина болел)))
+8
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