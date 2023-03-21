Норманн о Месси и Роналду: «Лео выше как игрок, возможно, – больше таланта, видение поля, пасы, понимание игры. Но он и близко не подходит к Роналду для меня»

считает лучше .

«Возможно, у Месси больше таланта, он лучше видит поле, его пасы и понимание игры более совершенны. Уважаю все это, и, наверное, Лео выше именно как игрок.

Но лично для меня он даже близко не подходит к Криштиану. Тот остается моим кумиром, и никто уже этого не изменит», – сказал полузащитник « », ранее выступавший за «Норвич» в АПЛ.

Норманн о Роналду: «Придя в «МЮ», он был тощим и намного менее прекрасным. Когда ты миллиардер и забил 800 голов в карьере, но в 37 играешь как молодой голодный игрок – я просто не могу поверить!»

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