Норманн об игре против «Ман Сити»: «Когда они контролируют мяч, глаза разбегаются по сторонам. Они постоянно менялись местами, были везде»
Матиас Норманн высказался об игре против «Манчестер Сити» в период выступлений за «Норвич».
— Против кого из оппонентов там [в АПЛ] было невозможно играть?
— (Не дожидаясь конца вопроса.) «Сити»! Без шансов! Когда «горожане» контролируют мяч, твои глаза разбегаются по сторонам, ты вертишь головой во все стороны — но все бессмысленно.
Мы старались перекрыть им пространство, но куда там. И нельзя сказать, против кого ты играл, потому что они все постоянно менялись местами. И они были везде.
И, конечно, «Челси», которому мы проиграли на «Стэмфорд Бридж» — 0:7. Понимаю, что вам это будет забавно слышать, но я провел против «синих» хороший матч и совершенно убежден в этом. Но — 0:7.
Тренер в раздевалке не мог найти слов. Мы тоже были ошеломлены. Атмосферу в раздевалке после того матча точно нельзя назвать хорошей, – сказал хавбек «Динамо».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Комментарии