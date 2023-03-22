Норманн об игре против «Ман Сити»: «Когда они контролируют мяч, глаза разбегаются по сторонам. Они постоянно менялись местами, были везде»

высказался об игре против « » в период выступлений за «Норвич».

— Против кого из оппонентов там [в ] было невозможно играть?

— (Не дожидаясь конца вопроса.) «Сити»! Без шансов! Когда «горожане» контролируют мяч, твои глаза разбегаются по сторонам, ты вертишь головой во все стороны — но все бессмысленно.

Мы старались перекрыть им пространство, но куда там. И нельзя сказать, против кого ты играл, потому что они все постоянно менялись местами. И они были везде.

И, конечно, «Челси», которому мы проиграли на «Стэмфорд Бридж» — 0:7. Понимаю, что вам это будет забавно слышать, но я провел против «синих» хороший матч и совершенно убежден в этом. Но — 0:7.

Тренер в раздевалке не мог найти слов. Мы тоже были ошеломлены. Атмосферу в раздевалке после того матча точно нельзя назвать хорошей, – сказал хавбек «Динамо».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас