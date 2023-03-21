Норманн о Роналду: «Придя в «МЮ», он был тощим и намного менее прекрасным. Когда ты миллиардер и забил 800 голов в карьере, но в 37 играешь как молодой голодный игрок – я просто не могу поверить!»

признался, что является поклонником .

«Когда он в 2000-е годы пришел в «Манчестер Юнайтед», то был очень тощим. Не уродливым, конечно, но намного менее прекрасным. Но, думаю, где-то через отрезок от трех до шести месяцев Криштиану превратился в ту машину, которую мы знаем. Он стал лучше и мощнее выглядеть, заиграл во что-то такое, чего мы раньше никогда не видели.

Так он мне понравился, поскольку я увидел молодого парня, который работает больше всех, забивает кучу мячей, хорошо выглядит, верит в себя. Его трудовая этика, отношение к работе – то, благодаря чему я пропитался к нему такими эмоциями. Для меня совершенно невероятно, что Роналду никогда не выключается. Он всегда «включен», всегда работает. Даже о последнем сезоне в «Юнайтед» я слышал от игроков, что в 36-37 лет он был первым, кто приходил на каждую тренировку, и последним, кто с нее уходил.

Когда ты миллиардер и забил 800 голов в карьере, когда ты в таком возрасте, но играешь как молодой голодный игрок, – я просто не могу в это поверить!» – сказал полузащитник « », выступавший за «Норвич» в АПЛ.

В частности, Норманн принимал участие в матче «Норвича» с «Манчестер Юнайтед» 16 апреля 2022 года, в котором Роналду сделал хет-трик.

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