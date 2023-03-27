Пиняев о том, что стал самым молодым автором гола в сборной: «Очень приятно. Хочется приносить как можно больше пользы стране»
Сергей Пиняев прокомментировал победу сборной России над командой Ирака.
Товарищеский матч в Санкт-Петербурге завершился победой сборной России со счетом 2:0. Голы забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев, ставший самым молодым автором гола в истории сборной, обойдя Дмитрия Сычева.
«Мне сказали, что теперь являюсь самым молодым автором гола. Очень приятно. Я конкретно не думал, что могу установить рекорд, но хотел забить. Хочется приносить как можно больше пользы своей стране. Когда увидел мяч в воротах, то понял: «Наконец‑то». После этого понял, что можно выдохнуть.
В атаке мы много моментов создавали, но было много контратак у соперника. Нам могли забить два‑три мяча. Во втором тайме в атаке у нас стало больше футболистов. После этого стало проще действовать впереди.
У каждого футболиста атаки есть свобода в последней трети поля. Очень важно было сделать первое удачное действие, потом стало легче», – сказал нападающий «Локомотива» и сборной России.
Пиняев побил рекорд Сычева (гол за сборную в 18), Песьяков страшно привозил – так Россия обыграла Ирак
Удачи ему, и главное без серьёзных травм.
Так у Серёжи было б два рекорда по самому молодому голу