Пиняев о том, что стал самым молодым автором гола в сборной: «Очень приятно. Хочется приносить как можно больше пользы стране»

прокомментировал победу сборной России над командой .

Товарищеский матч в Санкт-Петербурге завершился победой сборной России со счетом 2:0. Голы забили и Сергей Пиняев, ставший самым молодым автором гола в истории сборной, обойдя .

«Мне сказали, что теперь являюсь самым молодым автором гола. Очень приятно. Я конкретно не думал, что могу установить рекорд, но хотел забить. Хочется приносить как можно больше пользы своей стране. Когда увидел мяч в воротах, то понял: «Наконец‑то». После этого понял, что можно выдохнуть.

В атаке мы много моментов создавали, но было много контратак у соперника. Нам могли забить два‑три мяча. Во втором тайме в атаке у нас стало больше футболистов. После этого стало проще действовать впереди.

У каждого футболиста атаки есть свобода в последней трети поля. Очень важно было сделать первое удачное действие, потом стало легче», – сказал нападающий « » и сборной России.

Пиняев побил рекорд Сычева (гол за сборную в 18), Песьяков страшно привозил – так Россия обыграла Ирак