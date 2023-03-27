Пиняев о том, что стал самым молодым автором гола в сборной: «Очень приятно. Хочется приносить как можно больше пользы стране»

Теги Локомотив Дмитрий Сычев Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу рекорды товарищеские матчи (сборные) Антон Миранчук Матч ТВ Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев прокомментировал победу сборной России над командой Ирака.

Товарищеский матч в Санкт-Петербурге завершился победой сборной России со счетом 2:0. Голы забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев, ставший самым молодым автором гола в истории сборной, обойдя Дмитрия Сычева.

«Мне сказали, что теперь являюсь самым молодым автором гола. Очень приятно. Я конкретно не думал, что могу установить рекорд, но хотел забить. Хочется приносить как можно больше пользы своей стране. Когда увидел мяч в воротах, то понял: «Наконец‑то». После этого понял, что можно выдохнуть.

В атаке мы много моментов создавали, но было много контратак у соперника. Нам могли забить два‑три мяча. Во втором тайме в атаке у нас стало больше футболистов. После этого стало проще действовать впереди.

У каждого футболиста атаки есть свобода в последней трети поля. Очень важно было сделать первое удачное действие, потом стало легче», – сказал нападающий «Локомотива» и сборной России.

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7 комментариев

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инок
С голевым почином в сборной Пиняева. Он - технарь, с хорошим видением поля и высоким игровым интеллектом.
Удачи ему, и главное без серьёзных травм.
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Буратино55
Красавчик! 20 лет назад любимый футболист был Сычёв у нас, теперь Пиняев)
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denimo21
Пинялдо, молодец 👏
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igls54
Дима Сычев! На табло посмотри - там Пиняев написано
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Nike113
Отлично отыграл, смело и с отдачей. Левый фланг - атака, постоянно радовался глаз. Удачи парню!
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Sinister Kid
Приносить больше пользы стране, ты можешь на заводе. Это сейчас актуально.
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King_X
Жаль Глушенков в том сезоне пожадничал, когда на пустые мог выкатить
Так у Серёжи было б два рекорда по самому молодому голу
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