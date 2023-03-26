Мор о матче с Ираком: «Праздник со слезами на глазах, как в песне. В первом тайме – слезы, во втором все наладилось»

назвал праздником победу сборной России в матче с Ираком.

В товарищеском матче в Санкт-Петербурге сборная России одержала победу со счетом 2:0.

«Это праздник. Праздник со слезами на глазах, как в песне. В первом тайме – слезы. Во второй половине все наладилось. Абсолютно искренне поздравляю нашу сборную с победой. Давно этого ждали.

У сборной было несколько ярких моментов в первом тайме. Если бы мы пропустили, то пришлось бы очень тяжело.

Я всегда переживаю за сборную. Хочется, чтобы футболисты бились за победу. Хочется видеть их горящие глаза.

Удаление Кузяева? Знаете, мне понравилось. К разговору о горящих глазах. Хочется видеть эмоции», – сказал бывший защитник «Спартака».

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