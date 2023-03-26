Шалимов о матче с Ираком: «Что тренировали, то и делали. Ошибок много, но идет работа, чтобы игроки не боялись ошибаться, акцент был не на забивании голов»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Игорь Шалимов Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Игорь Шалимов объяснил игру сборной России в 1-м тайме матча с Ираком установками тренера.

В товарищеском матче против сборной Ирака сборная России одержала победу со счетом 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи.

«Они играли в той манере, которую хочет видеть тренерский штаб во главе с Валерием Георгиевичем. Они низом пытались выходить со своей половины поля. Что тренировали, то и делали в первом тайме.

Судя по интервью с Валерием Георгиевичем, видно, что идет работа по тому, чтобы игроки перестали бояться ошибаться, в том числе на своей половине поля. Поэтому они продолжают играть так против Ирака: удержание мяча на своей половине поля и переход в атаку. Ошибок было много, но акцент был не на забивании голов и результате, а на том, как перейти низом на чужую половину поля», – сказал бывший тренер «Краснодара» и «Урала».

Радимов о 1-м тайме с Ираком: «Глебов, Пруцев и Фомин проиграли центр поля, все вторые мячи. Провалили первые 30 минут, потом взяли себя в руки»

Россия при Карпине выиграла 7 из 12 матчей. Поражение одно – от Хорватии

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Ответ Кеша
Шалимов молодец . Поддержал одноклубника и партнера . Игорь был , конечно, выдающимся спортсменом своего времени.
Он и игры разбирает интересно, как и Аршавин объективно, без клубной пристрастности, чем остальные грешат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Шалимов молодец . Поддержал одноклубника и партнера . Игорь был , конечно, выдающимся спортсменом своего времени.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег М
Нормально сыграли. Чего вы все хотите??! Супер комбинаций а-ля Ман Сити??? Сборная собирается редко, игроки часто тусуются, чтобы найти баланс в составе. Естественно сыгранности не будет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
сегодня мы все увидели почему нас не допустили к чемпионату мира.
ибо всякие Франции и Аргентины мы в одну калитку вынесем
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий