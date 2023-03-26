Шалимов о матче с Ираком: «Что тренировали, то и делали. Ошибок много, но идет работа, чтобы игроки не боялись ошибаться, акцент был не на забивании голов»

объяснил игру сборной России в 1-м тайме матча с Ираком установками тренера.

В товарищеском матче против сборной сборная России одержала победу со счетом 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи.

«Они играли в той манере, которую хочет видеть тренерский штаб во главе с Валерием Георгиевичем. Они низом пытались выходить со своей половины поля. Что тренировали, то и делали в первом тайме.

Судя по интервью с Валерием Георгиевичем, видно, что идет работа по тому, чтобы игроки перестали бояться ошибаться, в том числе на своей половине поля. Поэтому они продолжают играть так против Ирака: удержание мяча на своей половине поля и переход в атаку. Ошибок было много, но акцент был не на забивании голов и результате, а на том, как перейти низом на чужую половину поля», – сказал бывший тренер «Краснодара» и «Урала».

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