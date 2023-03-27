Тренер Ирака о матче с Россией: «Сразиться с таким сильным соперником – хороший опыт. Будем счастливы принять сборную у нас»

Главный тренер сборной считает Россию сильным соперником.

В товарищеском матче в Санкт-Петербурге сборная России одержала победу со счетом 2:0.

– Будет ли еще одна игра со сборной России?

– Для нас это был очень хороший опыт – сразиться с таким сильным соперником. Для нас это начало серии игр с сильными соперниками. Мы показали, что можем это делать.

– Возможен ли матч со сборной России в Багдаде?

– Честно говоря, не слышал об этом. До меня не доходила подобная информация, но мы будем счастливы принять сборную России.

– Не все сильнейшие игроки сборной Ирака приехали в Россию. Повлияло ли это на матч?

– Мы гордимся всей командой и каждым игроком. Те, кто приехал на матч, показали все, на что способны.

– Кто из сборной России вас удивил?

– Я бы хотел отметить групповую игру соперника на левом фланге – действия футболистов этой зоны заставили нас менять схему по ходу встречи.

– Какова роль этой игры перед подготовкой к ближайшему Кубку Азии?

– До первого гола соперника у нас была уверенность в наших силах и нашей победе. После этой игры мы поняли, что можем сражаться с соперниками такого уровня. Безусловно, опыт этого матча поможет нам при подготовке к Кубку Азии, – сказал Хесус Касас.

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