Хавбек Ирака: «Россия в Азии будет главным фаворитом. Вы бы каждый раз становились чемпионами»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Кубок Азии Сборная Ирака по футболу Азиатская футбольная конфедерация Визела товарищеские матчи (сборные) Осама Рашид Футбол

Футболист сборной Ирака уверен, что Россия была бы фаворитом в Азии.

Полузащитник Осама Рашид высказался об этом после товарищеского матча против сборной России (0:2) в Санкт-Петербурге.

«Я бы хотел, чтобы Россия приехала к нам домой, в Ирак. Мы бы могли вновь провести хорошую игру.

Если Россия перейдет в АФК, вы будете главным фаворитом турнира. Думаю, каждый раз становились бы чемпионами. Почему нет?

Но я бы не хотел, чтобы вы переходили, потому что нам тогда еще сложнее будет выиграть (смеется). Но, если это произойдет, вы будете на вершине в Азии и повысите уровень футбола», – сказал 31-летний хавбек португальской «Визелы».

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9 комментариев

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Ali
Ответ Ali
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Andrew Petrov
в топ 5 сборных это минимум,даже со всеми нашими проблемами,в Европе нам этого не видать еще лет 6-8 точно
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Ali
Поплили
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Мистер Громов
Казахстану лет 10 понадобилось, чтобы перейти из Азии в Европу
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Уся Ваткин
Оставайся, мальчик, с нами - будешь нашим королём!
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Мосгорсуд
Скорее всего, это троллинг от иракца)
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Александр Кудрявцев
Ответ Влад Яшнов
Ура, можно ехать
Главное что одобрили 😃😃😃😃
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Carrier
такое только на Матч ТВ можно сказать
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Влад Яшнов
Ура, можно ехать
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