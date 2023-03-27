Хавбек Ирака: «Россия в Азии будет главным фаворитом. Вы бы каждый раз становились чемпионами»

Футболист сборной уверен, что Россия была бы фаворитом в .

Полузащитник Осама Рашид высказался об этом после товарищеского матча против сборной России (0:2) в Санкт-Петербурге.

«Я бы хотел, чтобы Россия приехала к нам домой, в Ирак. Мы бы могли вновь провести хорошую игру.

Если Россия перейдет в АФК, вы будете главным фаворитом турнира. Думаю, каждый раз становились бы чемпионами. Почему нет?

Но я бы не хотел, чтобы вы переходили, потому что нам тогда еще сложнее будет выиграть (смеется). Но, если это произойдет, вы будете на вершине в Азии и повысите уровень футбола», – сказал 31-летний хавбек португальской «Визелы».

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