Тренер Ирака Касас: «Помню Карпина по игре в Испании. Один из любимых игроков»

Тренер сборной помнит игру в Испании.

– Карпин долго и успешно играл в Испании, вы играли в тоже время – помните ли вы его как футболиста?

– Безусловно, я помню Валерия Карпина по его игре в Испании. Для меня это один из любимых игроков и сильнейших полузащитников, у меня сохранились о нем очень теплые воспоминания, – сказал испанец Хесус Касас.

Россия, которую тренирует Карпин, завтра сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге.