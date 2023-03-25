Тренер Ирака Касас: «Помню Карпина по игре в Испании. Один из любимых игроков»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Тренер сборной Ирака помнит игру Валерия Карпина в Испании. 

– Карпин долго и успешно играл в Испании, вы играли в тоже время – помните ли вы его как футболиста? 

– Безусловно, я помню Валерия Карпина по его игре в Испании. Для меня это один из любимых игроков и сильнейших полузащитников, у меня сохранились о нем очень теплые воспоминания, – сказал испанец Хесус Касас.

Россия, которую тренирует Карпин, завтра сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге.

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2 комментария

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sp.msk.86
Ответ Sevuska
Он тогда и Мостового должен помнить . Только Саня пока не тренер 😊
ага, вот-вот станет))
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Sevuska
Он тогда и Мостового должен помнить .
Только Саня пока не тренер 😊
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