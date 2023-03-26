Карпин об уровне азиатского футбола: «Иран сильнее Словении и Словакии, Узбекистан – плюс-минус»

Теги Сборная России по футболу сборная Словакии по футболу сборная Словении по футболу Сборная Узбекистана по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин сравнил уровень европейских и азиатских сборных, с которыми Россия играла.

– Какие планы у сборной?

– Следующая возможная дата сбора – июнь. Ходят разговоры по поводу азиатского турнира в июне. Знаю, что он будет в июне. А что будет – не знаю.

– Насколько вы довольны игроками?

– Кем-то доволен, кем-то очень, кем-то не очень, кем-то очень недоволен. Сказать, что всеми доволен, нельзя.

– Вы уже сыграли не один матч с азиатскими командами. Азиатский футбол сильнее или слабее европейского?

– Что это значит? В сравнении с кем? Как по мне, Иран сильнее Словении или Словакии. Узбекистан? Плюс-минус. В Европе есть сборные посильнее, есть послабее, то же самое и в Азии.

– Есть мнение, что из Азии будет легче выходить на чемпионат мира.

– Я не знаю, какой отбор, какие группы, сколько команд выходит. Честно, не изучал. Сложно сказать, легче или тяжелее. Но точно будет нелегко, – сказал главный тренер сборной России.

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10 комментариев

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Michael Boldyrev
Ответ Sobachkin
Чего-то риторику сменил. Дюков в кабинет вызывал? Облак, Шкрыньяр, Илич итд... и прочие на уровне дна у Валеры выходит, сборные не топ, но у них много добротных игроков... Валера понимает на самом деле, что Ирак это днище, но нам ж нужны речи
Иран, Ирак..да какая разница?))
Он сказал, что Иран - сильная сборная, а про Ирак не слова. Продолжу его мысль Ирак - это сборная на уровне Казахстана, например, или Кипра.
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Lokomen1
так и запишем: Узбекистан сильнее плюс-минуса
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Andrey Andreev
Ну надо ж ему что-то говорить в оправдание
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ну а что? Иран реально сильней Словении и Словакии
+20
-4
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Анри Карлайл
Ответ Sobachkin
Чего-то риторику сменил. Дюков в кабинет вызывал? Облак, Шкрыньяр, Илич итд... и прочие на уровне дна у Валеры выходит, сборные не топ, но у них много добротных игроков... Валера понимает на самом деле, что Ирак это днище, но нам ж нужны речи
Он говорил про Иран, а не про Ирак🤦
+8
-1
+7
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Vir_Cotto
Ответ Sobachkin
Чего-то риторику сменил. Дюков в кабинет вызывал? Облак, Шкрыньяр, Илич итд... и прочие на уровне дна у Валеры выходит, сборные не топ, но у них много добротных игроков... Валера понимает на самом деле, что Ирак это днище, но нам ж нужны речи
Турнир трёхмесячной давности наглядно показал, что уровень азиатских сборных не такой уж и низкий.
+16
-2
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Sobachkin
Чего-то риторику сменил. Дюков в кабинет вызывал? Облак, Шкрыньяр, Илич итд... и прочие на уровне дна у Валеры выходит, сборные не топ, но у них много добротных игроков... Валера понимает на самом деле, что Ирак это днище, но нам ж нужны речи
+3
-10
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Заборостроитель
Иран не забил автогол, поэтому сильнее🤷
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Давид Agabekyan
Ответ Артём Сергеев
Валерик совсем поехал, подстраивается под систему
Он весь такой наглый и честный когда ему ничего не грозит, а как только опасность сразу хвост прячет
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Артём Сергеев
Валерик совсем поехал, подстраивается под систему
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