недоволен игрой сборной России в матче с .

В товарищеском матче в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 2:0.

«Безобразный первый тайм. Кошмар! Нужно сказать спасибо Ираку за то, что нас прощали и не забивали. Они нам дали шанс, потому что на перерыв должны были уйти со счетом 0:2 как минимум. Первый тайм был провальным, еще хуже, чем против . Дальше появилось светлое пятнышко – , который делал остроту и больше всех выделялся. Во втором тайме сделал исход, забил великолепный мяч. Вышел Миранчук и добавил агрессии, он же и забил.

Как может понравиться игра, когда мы в Иране тачку возили, а здесь еще хуже? Конечно, нет. Хотя поля хорошее, свои болельщики – ажиотаж, шум, гам. Осадок остался от первого тайма, во втором уже встрепенулись. Ну а что тут говорить? Мы выиграли. Завтра уже забудут», – сказал бывший игрок сборной России.

Россия не проигрывает 5 матчей – с 2021 года

Пиняев побил рекорд Сычева (гол за сборную в 18), Песьяков страшно привозил – так Россия обыграла Ирак