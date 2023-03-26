Мостовой о 2:0 с Ираком: «В Иране тачку возили, здесь еще хуже – как может понравиться игра? Безобразный первый тайм, кошмар, дальше появилось светлое пятнышко – Пиняев»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Ирана по футболу Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Антон Миранчук Сергей Пиняев Футбол

Александр Мостовой недоволен игрой сборной России в матче с Ираком.

В товарищеском матче в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 2:0.

«Безобразный первый тайм. Кошмар! Нужно сказать спасибо Ираку за то, что нас прощали и не забивали. Они нам дали шанс, потому что на перерыв должны были уйти со счетом 0:2 как минимум. Первый тайм был провальным, еще хуже, чем против Ирана. Дальше появилось светлое пятнышко – Пиняев, который делал остроту и больше всех выделялся. Во втором тайме сделал исход, забил великолепный мяч. Вышел Миранчук и добавил агрессии, он же и забил.

Как может понравиться игра, когда мы в Иране тачку возили, а здесь еще хуже? Конечно, нет. Хотя поля хорошее, свои болельщики – ажиотаж, шум, гам. Осадок остался от первого тайма, во втором уже встрепенулись. Ну а что тут говорить? Мы выиграли. Завтра уже забудут», – сказал бывший игрок сборной России.

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19 комментариев

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Не уверен!!
А что он хотел? Оба центр защитников сборной с травмой, полузащита сырая и нужно наигрывать и смотреть кто будет хорош в сборной уже имея хоть какой-то опыт, нападение вообще молчу, так как в прошлом году оно было одно, в этом году в форме другие игроки и поэтому нападение совсем другое. Что Мостовой ждёт? Я жду что все игроки с хорошей формой без опыта игры в международных матчах получат опыт для начала...
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Arty K.
Да не бомбит у Сани, не бомбит!
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spartak_1988
да зачем у этого персонажа берут интервью и публикуют его мысли(
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Юрий Кечко
Ответ Spartakus1984
Прсто дегенерат Мостовой
Ну ты тоже
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Артур Багдасарян
Ответ trav
Хватит публиковать мнение людей, которые ВСЕГДА недовольны. Знаете почему европейцы живут лучше? потому что они в жизни находят во всем позитив! А мы всегда находим негатив! Всегда В Южной Америке жить не сахар, но люди всегда веселые - вот так и надо жить
так напиши позитивный коммент, родной) Мост то всё по делу сказал, и он при этом улыбался до ушей, как всегда) Он всегда хоть критику, хоть похвалу, хоть просто какой-нибудь бред говорит с улыбкой)
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Maksat Hasanow
Ответ Алексей Ненахов
Позвоните пожалуйста Сашке , и скажите что Тедеско с Бельгией победил 🙏
Нет не надо а то будет пожар на всю страну
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alexsem69
Ответ T622222
У Мостового просто в мозге отсутствует центр отвечающий на удовольствие
Этот центр у него в Красном и Белом)
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Spartakus1984
Прсто дегенерат Мостовой
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Юрий Кечко
Ответ T622222
У Мостового просто в мозге отсутствует центр отвечающий на удовольствие
Мостовой :»зачем мне какой то центр? Я 30 лет в футболе , что вы мне тут рассказываете «
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Только Крылья
Ответ trav
Хватит публиковать мнение людей, которые ВСЕГДА недовольны. Знаете почему европейцы живут лучше? потому что они в жизни находят во всем позитив! А мы всегда находим негатив! Всегда В Южной Америке жить не сахар, но люди всегда веселые - вот так и надо жить
европейцы позитивные, поэтому живут лучше. южноамериканцы позитивные, но живут хуже. че то плохо с причинно-следственной связью)
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Токосо Томимо
Как минусовать новости про Мостового?
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Iamliam
Даже не знаю кто более противный персонаж: журналист Морган, облизывающий Роналду или бывший футболист Мостовой, критикующий всех и все что не делает сам, потому что сделал бы лучше, но без связей не пускают.
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Olegovich1007
Зачем вообще печатать мнение какого-то безработного бывшего футболиста, который хочет возглавить клуб РПЛ, но при этом не желает отучиться на лицензию.
+5
-1
+4
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Spaten
Ответ trav
Хватит публиковать мнение людей, которые ВСЕГДА недовольны. Знаете почему европейцы живут лучше? потому что они в жизни находят во всем позитив! А мы всегда находим негатив! Всегда В Южной Америке жить не сахар, но люди всегда веселые - вот так и надо жить
В Южной Америке очень веселые люди, если на выезде из города спустило колесо, надо быстро зарыть деньги и телефоны под деревом, мелочь оставить, весельчаки с ружьями уже бегут))
+4
-1
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Зизуха
"А я ещё в Сельте говорил - Валера, тренер из тебя будет никакой"- добавил Сашка
+7
-1
+6
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Jan Paskel
план такой - Мостового прокапать, и к рулю сборной. и импортозаместить лицензию
+3
-1
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trav
Хватит публиковать мнение людей, которые ВСЕГДА недовольны. Знаете почему европейцы живут лучше? потому что они в жизни находят во всем позитив! А мы всегда находим негатив! Всегда
В Южной Америке жить не сахар, но люди всегда веселые - вот так и надо жить
+7
-10
-3
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Алексей Ненахов
Позвоните пожалуйста Сашке , и скажите что Тедеско с Бельгией победил 🙏
+38
-1
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T622222
У Мостового просто в мозге отсутствует центр отвечающий на удовольствие
+22
-5
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