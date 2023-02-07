Фердинанд о том, что у Бруну не шла игра с Роналду: «Проблема с Криштиану – в том, насколько он хорош, люди хотят играть через него. Но Фернандеш сам хочет определять ход игры»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Бруну Фернандеш Футбол

Рио Фердинанд объяснил, почему у Бруну Фернандеша не шла игра с Криштиану Роналду

«Есть некоторые игроки, у которых не идет совместная игра, и я думаю, что Роналду и Бруну... Бруну играл лучше, когда его [Криштиану] не было на поле или в команде.

Я думаю, это может быть потому, что Бруну нужно быть тем парнем, через которого проходит игра, и я думаю, что проблема с Криштиану Роналду заключается в его репутации и в том, насколько он хорош, – люди чувствуют, что им нужно играть через него.

Я играл в командах, где были отличные «девятки», и первым делом ты всегда ищешь пасом «девятку». 

Когда они [«девятки»] так хороши, ты теряешь из виду всех остальных, а рядом со мной были такие игроки, как Скоулз и Кэррик. Иногда я терял их из виду. 

Но Бруну хочет, чтобы первым делом искали его, хочет играть с мячом, чтобы определять ход игры. Если на него не смотрели в первую очередь, то, может быть, ему становилось немного неинтересно. Сейчас в нем можно увидеть самое лучшее, потому что в «Ман Юнайтед» игра чаще проходит через него, чем нет», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five.

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40 комментариев

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Decard Show
Ответ Oleg
Так хорош что без него результаты Ювентуса, МЮ были лучше. Но Фердинанд друг Кринжа, из реальности давно выпал как и сам Кринж.
Опять бредиш? Ты под чем то? Да ладно сегодня весело провести время ничего не мешает, поэтому нет смысла ограничивать себя, особенно, если речь идет о травке. Многие подростки вроде тебя уверены в том, что именно этот наркотик не может нанести никакого вреда. Современное телевидение, интернет и общество также подтверждают эту мысль, и это становится причиной кардинального увеличения количества наркоманов в нашем мире!!
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ AF007
Конструкторами в том МЮ были Скоулз, Гиггз, Руни, Каррик. Рончик скорее играл роль вишенки на торте. Эффектный, но не системообразующий фланговый бегунок, вроде нынешнего Леау
да, вы правы. Не закончил мысль корректно, чтобы выразить частичность его причастности к создании атак, а не главенствующей роли.
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AF007
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Отчасти он прав. Но если партнеры при развитии атак имея пару вариантов между Роналду и Бруну отдают мяч первому, то это клиника. Что может в создании атак сделать игрок, который не умеет тонко пасовать, не может обыграть даже одного на дриблинге. Правильно. Он может только бежать в свободную зону, замыкать в пустые и бить пенальти. Ну лан, еще высоко прыгать, нырять, размахивать руками и негодовать кривым пасам партнеров не под него. Конструктором атак он был в МЮ, когда был пацаном и у него был дриблинг, на котором он мог пройти пару соперников. Но это было миллиард лет назад и не долго.
Конструкторами в том МЮ были Скоулз, Гиггз, Руни, Каррик. Рончик скорее играл роль вишенки на торте. Эффектный, но не системообразующий фланговый бегунок, вроде нынешнего Леау
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Леван Мкртчян
Ответ Великая сон дождь
Зато в арцах доставляет, ибо работает на всей территории Азербайджана
Мимо. Никогда не был ни в Армении ни в Азербайджане и даже не знаю ни слова на этих языках. Попробуйте обделаться желчью, где-нибудь в другом месте -- может повезёт)
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Диер Ташкент
Роналду стар уже. Скорость, обработка мяча не та уже. Партнёрам приходилось подстраиваться под него, играли через него, иного выхода и небыло. От чего зачастую игра скатывалась в примитивный футбол и все теряли от этого. А накрыть Рона нынче легко, опять таки, в силу того, что он не тот уже каким был раньше. Слава Всевышнему что избавились от него в МЮ
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Великая сон дождь
Ответ Леван Мкртчян
У сервиса ’Роналду’ много минусов ,от логистики до ассортимента товаров. Доставляют только фрукты и только на пустую дальнюю штангу
Зато в арцах доставляет, ибо работает на всей территории Азербайджана
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Леонид Ботвинник
Лишний раз убеждаешься в народной мудрости - что ни делается, все к лучшему .
Тем более по поводу " лучшести" роналду в этом сезоне я бы поспорил.
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Манюшный
Бруно блистал до перехода Кринжа, и стал играть лучше после его ухода.

«У Бруну не шла игра с Криштиану», а с кем простите у Криштиану шла игра после ухода из Реала? Да ни с кем. Он даже в Саудовской Аравии ни чем не выделяется от остальных игроков на поле.
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kazbek.1
Ответ ManUtd8082
Все эти легенды МЮ потеряли уважения у многих фанатов МЮ как только они открыли свои рты. Что Скоулз, что Рио. Рой Кин и Эвра туда же. Один Видич и Джи Сунг Парк крутые. Надеюсь они никогда не станут работать комментаторами
Руни тоже крут
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Эльхан Мамедов
Ответ blaugrana_man
Из фруктов только клубника, но зато всегда свежая
а если не свежая (дата выпуска 38 лет назад), то точно аппетитная и красивая
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AF007
Ответ инок
Криш в этом сезоне как то резко сдал. Даже в Аль-Насре он не впечатляет своей игрой.
Сдал он в 2014-м, но Реал сцепив зубы тянул замыкателя за шкирку еще 4 года. У Ювентуса с МЮ силёнок было поменьше, ношу не вывезли
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Отчасти он прав. Но если партнеры при развитии атак имея пару вариантов между Роналду и Бруну отдают мяч первому, то это клиника. Что может в создании атак сделать игрок, который не умеет тонко пасовать, не может обыграть даже одного на дриблинге. Правильно.

Он может только бежать в свободную зону, замыкать в пустые и бить пенальти. Ну лан, еще высоко прыгать, нырять, размахивать руками и негодовать кривым пасам партнеров не под него. Конструктором атак он был в МЮ, когда был пацаном и у него был дриблинг, на котором он мог пройти пару соперников. Но это было миллиард лет назад и не долго.
+4
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на войне как на войне
Помним скандал Бруну с пенальти, который потом не забил Мартинесу.

Бруну мерзок и завистлив
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Дмитрий Иванов
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Вот что он несет?Ну и на сколько был хорош Криштиану?В этом сезоне он не просто плох,а очень плох.Практически во всех встречах был худшим в команде,что в МЮ,что В насрале,что в сборной.
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-9
-9
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Блуждающий странник
Ответ Дима Зезуль
Похоже Роналду что то знает про Фердинанда иначе объяснить это сложно
Сложно объяснить почему друзья и бывшие одноклубники в хороших отношениях
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Блуждающий странник
Тот факт, что Роналду хорош это не проблема. Проблема то, что в своем возрасте он уже весьма ограничен в ресурсах и команда вынуждена подстраиваться под его слабые стороны, без него Бруну получает больше свободы
+2
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blaugrana_man
Ответ Леван Мкртчян
У сервиса ’Роналду’ много минусов ,от логистики до ассортимента товаров. Доставляют только фрукты и только на пустую дальнюю штангу
Из фруктов только клубника, но зато всегда свежая
+3
0
+3
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Sevuska
Ответ Oleg
У него 4 ЛЧ, зачем ему еще?) Он месяц назад Чемпионом Мира стал, а это стоит всех ЛЧ вместе взятых.
И завелась скучная баланда на старый лад 😆😆
Ты тут вообще не в теме , исчезни
+1
-6
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Oleg
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Вот что он несет?Ну и на сколько был хорош Криштиану?В этом сезоне он не просто плох,а очень плох.Практически во всех встречах был худшим в команде,что в МЮ,что В насрале,что в сборной.
Он его друг)))
Помню 18 декабря 2022 года после триумфа Аргентины, в студии Скай Спортс ему все говрорили: все Рио, аргементов больше нет, Месси GOAT, Месси Чемпион Мира, Месси Величайший.

Видел бы ты с какой печалью Рио слушал аргументы и вынужден был соглашаться)))
+10
-2
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Ksandvankneshas
Точнее "был хорош, а сейчас очень плох, но игроки всё равно продолжают играть на него" ведь Антони, Решфорд, Санчо и остальные выросли на его игре.
+2
-1
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Коля Питерский
Настолько хорош, что бруно не хочет через него играть.
+8
-1
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Игорь Климов
Да, нужно признать тот факт, что Кринж7 уже тогда заметно сдал в техническом и физическом плане, играя ещё за МЮ, но первый год он кое-как прикрывал это голами.
+3
-3
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Oleg
Ответ Sevuska
Комментарий удален модератором
У него 4 ЛЧ, зачем ему еще?)
Он месяц назад Чемпионом Мира стал, а это стоит всех ЛЧ вместе взятых.
+4
-1
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Oleg
Ответ Sevuska
Комментарий удален модератором
Ты опять все на свой счет принимаешь?)
Кринж тебе не родственник и не отстегнет тебе % от гонорара.
Успокойся, в жизни есть много чего хорошего, кроме пресса Кринжа.
+6
-1
+5
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Гамаль Хайдаров
у Роналду не шла игра с Бруно
0
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