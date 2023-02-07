Фердинанд о том, что у Бруну не шла игра с Роналду: «Проблема с Криштиану – в том, насколько он хорош, люди хотят играть через него. Но Фернандеш сам хочет определять ход игры»
Рио Фердинанд объяснил, почему у Бруну Фернандеша не шла игра с Криштиану Роналду.
«Есть некоторые игроки, у которых не идет совместная игра, и я думаю, что Роналду и Бруну... Бруну играл лучше, когда его [Криштиану] не было на поле или в команде.
Я думаю, это может быть потому, что Бруну нужно быть тем парнем, через которого проходит игра, и я думаю, что проблема с Криштиану Роналду заключается в его репутации и в том, насколько он хорош, – люди чувствуют, что им нужно играть через него.
Я играл в командах, где были отличные «девятки», и первым делом ты всегда ищешь пасом «девятку».
Когда они [«девятки»] так хороши, ты теряешь из виду всех остальных, а рядом со мной были такие игроки, как Скоулз и Кэррик. Иногда я терял их из виду.
Но Бруну хочет, чтобы первым делом искали его, хочет играть с мячом, чтобы определять ход игры. Если на него не смотрели в первую очередь, то, может быть, ему становилось немного неинтересно. Сейчас в нем можно увидеть самое лучшее, потому что в «Ман Юнайтед» игра чаще проходит через него, чем нет», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five.
Тем более по поводу " лучшести" роналду в этом сезоне я бы поспорил.
«У Бруну не шла игра с Криштиану», а с кем простите у Криштиану шла игра после ухода из Реала? Да ни с кем. Он даже в Саудовской Аравии ни чем не выделяется от остальных игроков на поле.
Он может только бежать в свободную зону, замыкать в пустые и бить пенальти. Ну лан, еще высоко прыгать, нырять, размахивать руками и негодовать кривым пасам партнеров не под него. Конструктором атак он был в МЮ, когда был пацаном и у него был дриблинг, на котором он мог пройти пару соперников. Но это было миллиард лет назад и не долго.
Бруну мерзок и завистлив
Ты тут вообще не в теме , исчезни
Помню 18 декабря 2022 года после триумфа Аргентины, в студии Скай Спортс ему все говрорили: все Рио, аргементов больше нет, Месси GOAT, Месси Чемпион Мира, Месси Величайший.
Видел бы ты с какой печалью Рио слушал аргументы и вынужден был соглашаться)))
Он месяц назад Чемпионом Мира стал, а это стоит всех ЛЧ вместе взятых.
Кринж тебе не родственник и не отстегнет тебе % от гонорара.
Успокойся, в жизни есть много чего хорошего, кроме пресса Кринжа.