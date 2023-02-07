Фердинанд о том, что у Бруну не шла игра с Роналду: «Проблема с Криштиану – в том, насколько он хорош, люди хотят играть через него. Но Фернандеш сам хочет определять ход игры»

объяснил, почему у не шла игра с .

«Есть некоторые игроки, у которых не идет совместная игра, и я думаю, что Роналду и Бруну... Бруну играл лучше, когда его [Криштиану] не было на поле или в команде.

Я думаю, это может быть потому, что Бруну нужно быть тем парнем, через которого проходит игра, и я думаю, что проблема с Криштиану Роналду заключается в его репутации и в том, насколько он хорош, – люди чувствуют, что им нужно играть через него.

Я играл в командах, где были отличные «девятки», и первым делом ты всегда ищешь пасом «девятку».

Когда они [«девятки»] так хороши, ты теряешь из виду всех остальных, а рядом со мной были такие игроки, как Скоулз и Кэррик. Иногда я терял их из виду.

Но Бруну хочет, чтобы первым делом искали его, хочет играть с мячом, чтобы определять ход игры. Если на него не смотрели в первую очередь, то, может быть, ему становилось немного неинтересно. Сейчас в нем можно увидеть самое лучшее, потому что в «Ман Юнайтед» игра чаще проходит через него, чем нет», – сказал бывший защитник « » в подкасте Vibe with Five.