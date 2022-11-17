Роналду о поддержке от Кина и Фердинанда: «Они хорошие люди и понимают ход мыслей футболиста и его поведение»

Форвард благодарен экс-партнерам за поддержку.

«Она много для меня значит. Я делил с ними раздевалку. Они часть моего футбольного путешествия.

Я уже не раз говорил, что Рой Кин для меня лучший капитан на свете. А Рио Фердинанд много мне помогал, был моим соседом.

Они очень хорошие люди. И не только потому, что хорошо обо мне говорят, но и потому, что они бывшие игроки, которые понимают ход мыслей футболиста и его поведение», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану на TalkTV.

Роналду о Руни и Невилле: «Работа у них, может, такая – критиковать ради известности. У меня больше всего подписчиков, а они неглупые люди»