Фердинанд против критики Роналду: «Раз речь о Саудовской Аравии – это позор. А в Америке проблем меньше? Никто не заслужил права уехать в неконкурентную лигу больше, чем Криштиану»

Рио Фердинанд вступился за , перешедшего в «Аль-Наср».

Англичанин в своем подкасте Vibe with FIVE выступил против критики в адрес нападающего, заключившего контракт с клубом из Саудовской Аравии.

«Здорово было наблюдать, как Дэвид Бекхэм, , , отправлялись в Америку. Отличный способ завершить карьеру, получить большие деньги, перебраться в не столь конкурентную лигу. Они этого заслуживали, они заработали такое право.

Только это я и видел в медиа.

Но раз речь о Саудовской Аравии – это позор, это печально.

Дайте человеку уехать и жить, позвольте ему отправиться туда и получить удовольствие от этого. Это новое приключение, он берет с собой семью, чтобы познакомиться с новой культурой.

У каждой отдельно взятой страны в мире есть свои проблемы, а в Америке проблем меньше, чем у саудовцев, это так? Но нормально, что все эти игроки отправляются в Америку. Давайте позволим им уехать в Штаты ради сезона-лебединой песни и просто отбросим это.

Мне это не нравится. Ко всем нужно относиться одинаково. Любому другому игроку, уходившему в менее конкурентную лигу, чтобы завершить карьеру, говорили, что он заработал такое право. Ни один человек на планете не заслуживал бы этого права больше, чем этот парень», – сказал бывший защитник « », имея в виду Роналду.

Куда приехал Роналду? «Аль-Наср» не выигрывал азиатскую ЛЧ и играет свое «класико», за него забивал Стоичков, а тренировал – Каннаваро