Фердинанд против критики Роналду: «Раз речь о Саудовской Аравии – это позор. А в Америке проблем меньше? Никто не заслужил права уехать в неконкурентную лигу больше, чем Криштиану»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард МЛС премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Рио Фердинанд вступился за Криштиану Роналду, перешедшего в «Аль-Наср».

Англичанин в своем подкасте Vibe with FIVE выступил против критики в адрес нападающего, заключившего контракт с клубом из Саудовской Аравии.

«Здорово было наблюдать, как Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни, Стивен Джеррард отправлялись в Америку. Отличный способ завершить карьеру, получить большие деньги, перебраться в не столь конкурентную лигу. Они этого заслуживали, они заработали такое право.

Только это я и видел в медиа.

Но раз речь о Саудовской Аравии – это позор, это печально.

Дайте человеку уехать и жить, позвольте ему отправиться туда и получить удовольствие от этого. Это новое приключение, он берет с собой семью, чтобы познакомиться с новой культурой.

У каждой отдельно взятой страны в мире есть свои проблемы, а в Америке проблем меньше, чем у саудовцев, это так? Но нормально, что все эти игроки отправляются в Америку. Давайте позволим им уехать в Штаты ради сезона-лебединой песни и просто отбросим это.

Мне это не нравится. Ко всем нужно относиться одинаково. Любому другому игроку, уходившему в менее конкурентную лигу, чтобы завершить карьеру, говорили, что он заработал такое право. Ни один человек на планете не заслуживал бы этого права больше, чем этот парень», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед», имея в виду Роналду.

Куда приехал Роналду? «Аль-Наср» не выигрывал азиатскую ЛЧ и играет свое «класико», за него забивал Стоичков, а тренировал – Каннаваро

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6 комментариев

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Фарид Харисов
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Роналду великий игрок, провалы этого года не перекроют его наследие, заслужил контракт с саудитами, его не стоит осуждать за пенсию.

Но всё же надеюсь, что криштибесие касательно "лучшего игрока в истории" закончится раз и навсегда, проиграл он разгромно гонку с Месси, всё.
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Никита Китаев
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Ответ bulldozer
Блин. Да не за отъезд в Аравию его критикуют, а за то, с каким высокомерием говорил, что закончит в топ-клубе и ёрничал над тем же Хави, уехавшим в Катар.
Да и в целом иронична ситуация, когда лучшего (по мнению его самого, сестер с матерью и Пирса Моргана) игрока отказался подобрать даже Айнтрахт
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Висита Эльмурзаев
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Ответ 4pv2pc6mgj
За такой чек и ты бы уехал, как миленький))
кажется, ты только заголовок читал
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bulldozer
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Блин. Да не за отъезд в Аравию его критикуют, а за то, с каким высокомерием говорил, что закончит в топ-клубе и ёрничал над тем же Хави, уехавшим в Катар.
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Мадрид наказывает!
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Логично. Гнум тот же уже 2 года назад как уехал в донную лигу.
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4pv2pc6mgj
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За такой чек и ты бы уехал, как миленький))
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