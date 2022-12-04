Фердинанд о Мбаппе: «Месси и Роналду были лучшими годами, но этот парень – наследник трона»

Теги ПСЖ Рио Фердинанд Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Рио Фердинанд включил Килиана Мбаппе в число лучших футболистов мира.

«Мне даже думать некомфортно о том, чтобы против него защищаться. Прямо сейчас нельзя не отметить, что Мбаппе – лучший.

Месси и Роналду все эти годы были лучшими футболистами, но этот парень – наследник их трона. Он феноменально талантлив и умеет захватить внимание.

Мы все думали о том, кто же сменит Месси и Роналду, и этот парень стоит первым в очереди. Он умеет просто проскользнуть мимо защитника.

Сейчас он привлекает внимание, потому что стал мировой суперзвездой», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные