Фердинанд о Мбаппе: «Месси и Роналду были лучшими годами, но этот парень – наследник трона»
Рио Фердинанд включил Килиана Мбаппе в число лучших футболистов мира.
«Мне даже думать некомфортно о том, чтобы против него защищаться. Прямо сейчас нельзя не отметить, что Мбаппе – лучший.
Месси и Роналду все эти годы были лучшими футболистами, но этот парень – наследник их трона. Он феноменально талантлив и умеет захватить внимание.
Мы все думали о том, кто же сменит Месси и Роналду, и этот парень стоит первым в очереди. Он умеет просто проскользнуть мимо защитника.
Сейчас он привлекает внимание, потому что стал мировой суперзвездой», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».
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