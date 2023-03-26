Глава Бразильской конфедерации футбола: «Анчелотти уважают все игроки и любят болельщики. Давайте верить в Бога и ждать подходящего момента»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Роналдо Ла Лига возможные трансферы болельщики Федерация футбола Бразилии Винисиус Жуниор Эднальдо Родригес Футбол

В Бразилии подтвердили желание назначить Карло Анчелотти из «Реала» тренером сборной.

Ранее сообщалось, что Анчелотти летом может покинуть «Реал» и возглавить сборную Бразилии. Его агент прилетал в Бразилию, чтобы «прочувствовать футбольную атмосферу» в стране.

«Анчелотти уважают все игроки. Не только Роналдо или Винисиус Жуниор, а все, кто играл у него.

Я действительно восхищаюсь Карло за его честность, за то, как он работает, за стабильность в работе.

Он не нуждается в представлении – действительно топ-тренер. У него есть достижения, и мы надеемся, что у него их будет еще больше.

Анчелотти – любимец не только игроков, но и болельщиков. Куда бы я ни отправился в Бразилии, на каждом стадионе болельщики всегда спрашивают меня о нем.

Они отзываются о Карло очень тепло, признавая его образцовую работу. Давайте верить в Бога, ждать подходящего момента. Посмотрим, сможем ли мы это сделать, пока ищем нового тренера сборной Бразилии.

Мы будем очень этичны и будем уважать действующие контракты тренеров», – сказал президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес.

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8 комментариев

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Kosmonaft Evgeny
Ответ Tun
Опубликовал Игорь Новиков Источник — Reuters Читайте новости футбола в любимой соцсети И потом сразу ава
в мобильной версии нет аватарки🤷‍♂️
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Tun
Ответ Kosmonaft Evgeny
нет авы)
Опубликовал Игорь Новиков

Источник — Reuters

Читайте новости футбола в любимой соцсети

И потом сразу ава
0
0
0
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Kosmonaft Evgeny
Ответ Tun
Почему только у Новикова при публикации Новости снизу ещё и его аву добавляют? Другим так же сделайте
нет авы)
+1
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+1
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Sevuska
Это будет легендарное назначение .
Ведь за всю историю футбола Бразилии у них был только один иностранный тренер (Аргентина) в 1944 году , да и то только на один матч . Поэтому Папу Карло вполне можно будет считать первым . Феноменальное достижение заслужить тренерское место самой титулованной футбольной державы 👍
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Хрюкающий иблис
Анчелотти в своём сознании футбола настолько преисполнился, как будто триста миллиардов лет играет в футбол. Ему этот футбол абсолютно понятен.
Осталось выиграть ЧМ и всё, игра пройдена. Но даже без этого место Анчелотти в истории футбола незыблемо.
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Havana Club
"Путин уважаем всеми гражданами России, и я верю, что в нашей стране есть будущее. Давайте оставаться настоящими и верить в лучшее будущее, надеясь на благословение Бога и ожидая окончания сложной ситуации в мире" - примерно так же съехал с темы глава федерации
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инок
Если папа Карло не возьмет ЛЧ, то скорее всего поедет тренировать сборную Бразилии, шансов остаться в Реале у него очень мало...
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Tun
Почему только у Новикова при публикации Новости снизу ещё и его аву добавляют? Другим так же сделайте
+9
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