Глава Бразильской конфедерации футбола: «Анчелотти уважают все игроки и любят болельщики. Давайте верить в Бога и ждать подходящего момента»

В Бразилии подтвердили желание назначить из «Реала» тренером сборной.

Ранее сообщалось, что Анчелотти летом может покинуть « » и возглавить сборную Бразилии. Его агент прилетал в Бразилию, чтобы «прочувствовать футбольную атмосферу» в стране.

«Анчелотти уважают все игроки. Не только или , а все, кто играл у него.

Я действительно восхищаюсь Карло за его честность, за то, как он работает, за стабильность в работе.

Он не нуждается в представлении – действительно топ-тренер. У него есть достижения, и мы надеемся, что у него их будет еще больше.

Анчелотти – любимец не только игроков, но и болельщиков. Куда бы я ни отправился в Бразилии, на каждом стадионе болельщики всегда спрашивают меня о нем.

Они отзываются о Карло очень тепло, признавая его образцовую работу. Давайте верить в Бога, ждать подходящего момента. Посмотрим, сможем ли мы это сделать, пока ищем нового тренера сборной Бразилии.

Мы будем очень этичны и будем уважать действующие контракты тренеров», – сказал президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес.