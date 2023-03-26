Глава Бразильской конфедерации футбола: «Анчелотти уважают все игроки и любят болельщики. Давайте верить в Бога и ждать подходящего момента»
В Бразилии подтвердили желание назначить Карло Анчелотти из «Реала» тренером сборной.
Ранее сообщалось, что Анчелотти летом может покинуть «Реал» и возглавить сборную Бразилии. Его агент прилетал в Бразилию, чтобы «прочувствовать футбольную атмосферу» в стране.
«Анчелотти уважают все игроки. Не только Роналдо или Винисиус Жуниор, а все, кто играл у него.
Я действительно восхищаюсь Карло за его честность, за то, как он работает, за стабильность в работе.
Он не нуждается в представлении – действительно топ-тренер. У него есть достижения, и мы надеемся, что у него их будет еще больше.
Анчелотти – любимец не только игроков, но и болельщиков. Куда бы я ни отправился в Бразилии, на каждом стадионе болельщики всегда спрашивают меня о нем.
Они отзываются о Карло очень тепло, признавая его образцовую работу. Давайте верить в Бога, ждать подходящего момента. Посмотрим, сможем ли мы это сделать, пока ищем нового тренера сборной Бразилии.
Мы будем очень этичны и будем уважать действующие контракты тренеров», – сказал президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес.
Источник — Reuters
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И потом сразу ава
Ведь за всю историю футбола Бразилии у них был только один иностранный тренер (Аргентина) в 1944 году , да и то только на один матч . Поэтому Папу Карло вполне можно будет считать первым . Феноменальное достижение заслужить тренерское место самой титулованной футбольной державы 👍
Осталось выиграть ЧМ и всё, игра пройдена. Но даже без этого место Анчелотти в истории футбола незыблемо.