Агент Анчелотти прилетал в Бразилию на выходных, чтобы «прочувствовать футбольную атмосферу» в стране. Карло может возглавить сборную летом

Агент Карло Анчелотти прилетал в Бразилию на минувших выходных.

Как сообщает UOL, Фрэнк Тримболи прибыл в страну с целью «прочувствовать ее футбольную атмосферу». При этом он не встречался с представителями Федерации футбола Бразилии.

Компанию ему составил экс-хавбек «Арсенала» . Также агент хотел увидеться с и .

Ранее сообщалось, что Анчелотти летом может покинуть « » и возглавить сборную Бразилии.