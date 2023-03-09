Агент Анчелотти прилетал в Бразилию на выходных, чтобы «прочувствовать футбольную атмосферу» в стране. Карло может возглавить сборную летом

Теги Кафу Кака Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Жилберто Силва Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Бразилии агенты Футбол

Агент Карло Анчелотти прилетал в Бразилию на минувших выходных.

Как сообщает UOL, Фрэнк Тримболи прибыл в страну с целью «прочувствовать ее футбольную атмосферу». При этом он не встречался с представителями Федерации футбола Бразилии.

Компанию ему составил экс-хавбек «Арсенала» Жилберто Силва. Также агент хотел увидеться с Кака и Кафу.

Ранее сообщалось, что Анчелотти летом может покинуть «Реал» и возглавить сборную Бразилии.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Уверен, что сейчас Реал пройдет Ливерпуль в ЛЧ и все такие новости испарятся. Неудачный период, потеря очков - и сразу слухи поползли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ evil
не, ну если атмосферу, то это в фавелы
И какая футбольная атмосфера в фавелах? Это скорее для депутатов актуально, набирать новых членов в свое ОПГ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evil
не, ну если атмосферу, то это в фавелы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
"Прочувствовать футбольную атмосферу"
Как красиво завуалировать прогрев косточек на Копакабане в окружении сочных бразильянок😏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Карло - то, что сейчас нужно бразильцам. Атакующий футбол с раскрепощением лидеров и без перебора сложностей с точки зрения тактики. У Тите бывало последнее.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Надеюсь Хави ускорит процесс, пусть физрука рауля подтягивают:))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
красиво эстонца сливают, второй раз получить пинок от риала, вот это величие:))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий