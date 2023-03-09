Агент Анчелотти прилетал в Бразилию на выходных, чтобы «прочувствовать футбольную атмосферу» в стране. Карло может возглавить сборную летом
Агент Карло Анчелотти прилетал в Бразилию на минувших выходных.
Как сообщает UOL, Фрэнк Тримболи прибыл в страну с целью «прочувствовать ее футбольную атмосферу». При этом он не встречался с представителями Федерации футбола Бразилии.
Компанию ему составил экс-хавбек «Арсенала» Жилберто Силва. Также агент хотел увидеться с Кака и Кафу.
Ранее сообщалось, что Анчелотти летом может покинуть «Реал» и возглавить сборную Бразилии.
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