Анчелотти готов возглавить Бразилию летом, CBF обсудит это с Пересом. Моуринью и Жезуш – альтернативные варианты
Карло Анчелотти еще может стать тренером сборной Бразилии.
Как пишет Globo Esporte, ради назначения итальянца, который сейчас работает с «Реалом», Бразильская конфедерация футбола (CBF) готова ждать до июня.
Через посредников CBF узнала, что Анчелотти открыт к возможности возглавить сборную Бразилии и готов сделать это в июне, когда завершится клубный сезон.
Эдналдо Родригес, президент CBF, намерен встретится с Флорентино Пересом в феврале, чтобы обсудить возможный уход Анчелотти и сделать официальное предложение по этому вопросу.
Желание CBF назначить Анчелотти укрепилось из-за его хороших отношений с бразильскими игроками «Реала» – Винисиусом Жуниором, Родриго Гоэсом и Эдером Милитао, а также Каземиро, который играл в «Мадриде» до перехода в «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Если назначить Анчелотти все-таки не удастся, CBF пригласит либо Жозе Моуринью, который сейчас работает с «Ромой», или Жорже Жезуша, который тренирует «Фенербахче».
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Только Жозе там нафиг не нужен. Будет как с Дунгой, только обойдется во много раз дороже.