Анчелотти готов возглавить Бразилию летом, CBF обсудит это с Пересом. Моуринью и Жезуш – альтернативные варианты

еще может стать тренером сборной Бразилии.

Как пишет Globo Esporte, ради назначения итальянца, который сейчас работает с « », Бразильская конфедерация футбола (CBF) готова ждать до июня.

Через посредников CBF узнала, что Анчелотти открыт к возможности возглавить сборную и готов сделать это в июне, когда завершится клубный сезон.

Эдналдо Родригес, президент CBF, намерен встретится с в феврале, чтобы обсудить возможный уход Анчелотти и сделать официальное предложение по этому вопросу.

Желание CBF назначить Анчелотти укрепилось из-за его хороших отношений с бразильскими игроками «Реала» – , Родриго Гоэсом и Эдером Милитао, а также Каземиро, который играл в «Мадриде» до перехода в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Если назначить Анчелотти все-таки не удастся, CBF пригласит либо Жозе Моуринью, который сейчас работает с «Ромой», или Жорже Жезуша, который тренирует «Фенербахче».

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