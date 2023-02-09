Анчелотти готов возглавить Бразилию летом, CBF обсудит это с Пересом. Моуринью и Жезуш – альтернативные варианты

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Карло Анчелотти еще может стать тренером сборной Бразилии.

Как пишет Globo Esporte, ради назначения итальянца, который сейчас работает с «Реалом», Бразильская конфедерация футбола (CBF) готова ждать до июня.

Через посредников CBF узнала, что Анчелотти открыт к возможности возглавить сборную Бразилии и готов сделать это в июне, когда завершится клубный сезон.

Эдналдо Родригес, президент CBF, намерен встретится с Флорентино Пересом в феврале, чтобы обсудить возможный уход Анчелотти и сделать официальное предложение по этому вопросу.

Желание CBF назначить Анчелотти укрепилось из-за его хороших отношений с бразильскими игроками «Реала» – Винисиусом Жуниором, Родриго Гоэсом и Эдером Милитао, а также Каземиро, который играл в «Мадриде» до перехода в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Если назначить Анчелотти все-таки не удастся, CBF пригласит либо Жозе Моуринью, который сейчас работает с «Ромой», или Жорже Жезуша, который тренирует «Фенербахче».

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23 комментария

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Рустам Атаев
Ответ Ильназ Гимаев
Лучше бы Италию возглавил. Не патриотично как-то
Деньги на патриотизм не смотрят 😉
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Berekella 999
Анчелоти свой багаж изжил Ну а Зидан не придет в третий раз в Реал, это даже не обсуждается.
+1
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Lifar Skladchikov
Ответ Давид Agabekyan
Чтобы зацепить КА с Бразилией гением быть не надо
почему? они за последние 15 лет его выигрывали 1 раз. Реже, чем Чили )
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sashafan2
Ответ Акжан и Дарын
Как пришла идея с Жозе Моуриньо?)) Представить Бразилию играющую от обороны сложно. Ну и не интересно будет смотреть на такое.
Зачем представлять - достаточно посмотреть ЧМ 1994
+1
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AF007
С Бразилией фирменная тактика колобка "вот вам мяч, а я пойду позагораю на пляже" может и сработать
0
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Ильназ Гимаев
Лучше бы Италию возглавил. Не патриотично как-то
0
-1
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igls54
Карло будет строгать из Педров Буратин.
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Давид Agabekyan
Ответ белошип
Уверен гений Анчелоти зацепит как минимум КА)
Чтобы зацепить КА с Бразилией гением быть не надо
+7
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Alex_msk
Пока все идёт к тому, что уже весной сможет
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Растиньяк
Хоть бы не утка
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Zek Borbiyev
Ответ Дмитрий Фильченко
Зидан не придёт в Реал пока там есть Перес
Давайте будем постмотреть.
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Дмитрий Фильченко
Ответ Zek Borbiyev
велком Зизу в РМ??
Зидан не придёт в Реал пока там есть Перес
0
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Cevin Cigan
Практически все ключевые игроки сборной Бразилии,а это очень важно.Карло будет проще в такой дружественной обстановке.
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Игорь Новиков
Ответ AlainProst
Скорее Рауль.
Лишь бы не было как с Солари, Бенитесом, Лопетеги.
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Игорь Новиков
Идеальная работа для Анчелотти. Трансферы (новые таланты) будут чаще, чем у Переса))
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ZamoRano
Отлично, тухеля в Реал.
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AlainProst
Ответ Zek Borbiyev
велком Зизу в РМ??
Скорее Рауль.
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Акжан и Дарын
Как пришла идея с Жозе Моуриньо?)) Представить Бразилию играющую от обороны сложно. Ну и не интересно будет смотреть на такое.
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Remix
Ответ Zek Borbiyev
велком Зизу в РМ??
Не дай Бог!!!
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Remix
Добей еще и Бразилию
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белошип
Уверен гений Анчелоти зацепит как минимум КА)
+7
-2
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Zek Borbiyev
велком Зизу в РМ??
+10
-2
+8
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Кирилл Голивец
Было бы интересно. Опыт работы с Винисиусом, Родриго, Каземиро + Карло тактикой не перегружает, для бразильцев это самое то.

Только Жозе там нафиг не нужен. Будет как с Дунгой, только обойдется во много раз дороже.
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