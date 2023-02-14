Анчелотти про разговоры с бразильскими игроками «Реала» о работе в сборной: «Они шутят на этот счет, но у меня контракт до 2024-го»
Бразильские игроки «Реала» не обсуждали с Карло Анчелотти работу в сборной их страны.
«Они шутят на этот счет. Они посмеиваются, но эту тему мы не обсуждали.
Мы друзья, они отпускают шутки, но в действительности ситуация не такая – у меня контракт с «Реалом» до 2024 года», – сказал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Реала» Кака выступил посредником на переговорах Федерации футбола Бразилии и итальянского тренера.
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