Анчелотти про разговоры с бразильскими игроками «Реала» о работе в сборной: «Они шутят на этот счет, но у меня контракт до 2024-го»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Бразилии Футбол

Бразильские игроки «Реала» не обсуждали с Карло Анчелотти работу в сборной их страны.

«Они шутят на этот счет. Они посмеиваются, но эту тему мы не обсуждали.

Мы друзья, они отпускают шутки, но в действительности ситуация не такая – у меня контракт с «Реалом» до 2024 года», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Реала» Кака выступил посредником на переговорах Федерации футбола Бразилии и итальянского тренера.

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1 комментарий

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Андрей Хенто
Многое будет зависеть от этих самых брпзильских игроков, как Мадрид выступит в этом сезоне, так дальнейшая судьба Карло и сложится.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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