Эдерсон об Анчелотти в сборной Бразилии: «Шансы велики, скоро увидим. Обсуждал с Каземиро, Винисиусом – Карло все любят»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Пеп Гвардиола Каземиро Эдерсон Эдер Милитао Винисиус Жуниор Футбол

Эдерсон отметил, что шансы на назначение Карло Анчелотти тренером Бразилии высоки.

«Я обсуждал его с Каземиро, Винисиусом, Милитао. Они сказали мне, что он исключительный, его все любят, он очень успешен. В ближайшем будущем увидим, придет он или нет.

Конечно, есть высокая вероятность, что он придет, так что мы будем стремиться к тому, чтобы это поскорее случилось.

Мы с Гвардиолой шутили и обсуждали [его приглашение в сборную Бразилии], но Пеп сказал, что шансов на это нет. Он недавно продлил контракт на два сезона и сказал, что никаких шансов нет», – передает слова вратаря «Манчестер Сити» UOL.

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9 комментариев

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Ман Сити
Он то не поставит привозилу Аллисона который слил хорватам в одиночку матч
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Чёрный тюльпан
А ты-то здесь причём? Как сидел под Алиссоном, так и дальше будешь лавку полировать.
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OSHO - ऊर्जा
Да все любят Карло. Кто помнит, Карло говорил что Шева был один из лучших нападающих с которым он работал.
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versus_
Кто бы ни пришел в тренеры Бразилии, Эдерсону в основе не быть.
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GuruFutbola
Зря, дайте шапитожнику утопить меньше чем клуб)
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tyuiop tyuiop
все любят Карло
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Gagarin Party
Ответ Нефанатик
Еще бы Винисиус его не любил. Каким бы убогим ни был бегунок, он у Карло железный игрок старта
а кого вместо него ставить в основу?
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Нефанатик
Еще бы Винисиус его не любил. Каким бы убогим ни был бегунок, он у Карло железный игрок старта
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Сурхай Лукманов
Бразилии может быть и возьмёт копу , но главный фаворит Аргентина . А на чм у Бразилии есть шансы намного больше чем у Аргентины
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-7
-7
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