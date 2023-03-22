Эдерсон об Анчелотти в сборной Бразилии: «Шансы велики, скоро увидим. Обсуждал с Каземиро, Винисиусом – Карло все любят»

отметил, что шансы на назначение тренером Бразилии высоки.

«Я обсуждал его с , , . Они сказали мне, что он исключительный, его все любят, он очень успешен. В ближайшем будущем увидим, придет он или нет.

Конечно, есть высокая вероятность, что он придет, так что мы будем стремиться к тому, чтобы это поскорее случилось.

Мы с Гвардиолой шутили и обсуждали [его приглашение в сборную Бразилии], но Пеп сказал, что шансов на это нет. Он недавно продлил контракт на два сезона и сказал, что никаких шансов нет», – передает слова вратаря «Манчестер Сити» UOL.

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