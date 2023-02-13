Фабио Капелло: «Анчелотти – величайший тренер Италии. Он лучший, потому что побеждал везде»

назвал величайшего тренера в истории Италии.

«Анчелотти – великий тренер, величайший из всех, что были в Италии. Он лучший, потому что побеждал везде, а это сложно», – заявил бывший тренер «Милана», «Ювентуса» и « ».

Также Капелло оценил возможное назначение Анчелотти в сборную .

«Было бы очень интересно. Тренировать сборные – это совсем другое [чем работа с клубами]. Я пошел тренировать Англию, потому что у меня была такая мечта. Думаю, под конец карьеры такое может произойти и с », – отметил экс-тренер сборной России.

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