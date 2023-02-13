Фабио Капелло: «Анчелотти – величайший тренер Италии. Он лучший, потому что побеждал везде»
Фабио Капелло назвал величайшего тренера в истории Италии.
«Анчелотти – великий тренер, величайший из всех, что были в Италии. Он лучший, потому что побеждал везде, а это сложно», – заявил бывший тренер «Милана», «Ювентуса» и «Реала».
Также Капелло оценил возможное назначение Анчелотти в сборную Бразилии.
«Было бы очень интересно. Тренировать сборные – это совсем другое [чем работа с клубами]. Я пошел тренировать Англию, потому что у меня была такая мечта. Думаю, под конец карьеры такое может произойти и с Карло», – отметил экс-тренер сборной России.
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Хотя о величии Карло никто и не спорит, конечно. Но этот факт (победы везде) не делает его автоматически более ценным в историческом значении, чем, например Сэр Алекс Фергюсон, который с островов никогда и не уплывал никуда.