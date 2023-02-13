Фабио Капелло: «Анчелотти – величайший тренер Италии. Он лучший, потому что побеждал везде»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Фабио Капелло серия А Италия Ла Лига Футбол

Фабио Капелло назвал величайшего тренера в истории Италии.

«Анчелотти – великий тренер, величайший из всех, что были в Италии. Он лучший, потому что побеждал везде, а это сложно», – заявил бывший тренер «Милана», «Ювентуса» и «Реала».

Также Капелло оценил возможное назначение Анчелотти в сборную Бразилии.

«Было бы очень интересно. Тренировать сборные – это совсем другое [чем работа с клубами]. Я пошел тренировать Англию, потому что у меня была такая мечта. Думаю, под конец карьеры такое может произойти и с Карло», – отметил экс-тренер сборной России.

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20 комментариев

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Безымянный болельщик
Папа Карло конечно Мастер. Просто на опыте, харизме, да банально на житейской мудрости прет. Не гений как Липпи, не тактический гик как Сакки, не полевой командир как Капелло. Карлетто уникален конечно.
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Евгений Громов 22
Ответ Владимир Владимирович
Одна из причин успеха Анчелотти, это то что он всегда был любим своими подчинёнными, вокруг него всегда хорошая химия. А лучший его футбол это Милан середины нулевых, действительно тот Милан доминировал в Европе , три финала ЛЧ, куча полуфиналов
Согласен тот Милан нельзя было не любить
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HI MARS
Ответ Максим Черкашин
Эвертон, да он везде побеждает.😎
Как показывает практика,с Тоттенхэмом нереально трофей взять,а вы про Эвертон
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Sekor
Анчелотти крутейший тренер, жаль не тренировал мой любимый Интер. Интересно было бы посмотреть.
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HI MARS
Ответ Экспертное мнение
Почему-то у Пепа не считается победы с Баварией, Ман Сити и Барсой. Любой бы победил с такими командами. А вот Анче крутой за то что побеждал с ПСЖ и Баварией))) Хейтеры Пепки уже боятся, что он в ПСЖ уедет, но в случае с Карло всё нормас, ему можно, и проиграть лигу Монпелье тоже можно, ниче страшного, ти люучийййй!
Пепке бы после Эвребе хотя бы один ЛЧ взять.У Анчелотти дубли из ушастых в разных клубах.Хоть триллион дадут каталонцу,но он никогда больше не выиграет 2 ЛЧ
+4
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Владимир Владимирович
Ответ Андрей Хенто
Юргена Клоппа как-то несправедливо Вы упустили. Все-таки человек аж два клуба вернул в элиту европейского футбола - Дортмунд и Ливерпуль и выиграл немало трофеев. При этом у него всегда в соперниках была сильнейшая Бавария и монстуозный Сити Гвардиолы. И он им навязывал достойную борьбу.
Ну не знаю из этой пятёрки кого то выпихнуть вместо Клоппа не получается, а так я подумал о нём. Моуриньо с Порту и Интером выиграл ЛЧ, Гвардиолу не выкинешь тоже с этой пятёрки, Анчелотти тоже , единственное Зидан скорее уступает Клоппу как тренер, но 3 подряд ЛЧ это слишком мощно
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Любезный Коссутий
лучший из действующих - однозначно
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Андрей Хенто
Ответ Владимир Владимирович
Если брать тренеров с 2000 года, топ5 тренеров за 20 лет выглядят так : Анчелотти Алекс Фергюсон Жозе Моуриньо Пеп Гвардиола и пятое место делят Зидан и Дель Боске
Юргена Клоппа как-то несправедливо Вы упустили. Все-таки человек аж два клуба вернул в элиту европейского футбола - Дортмунд и Ливерпуль и выиграл немало трофеев. При этом у него всегда в соперниках была сильнейшая Бавария и монстуозный Сити Гвардиолы. И он им навязывал достойную борьбу.
0
0
0
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Владимир Владимирович
Если брать тренеров с 2000 года, топ5 тренеров за 20 лет выглядят так : Анчелотти Алекс Фергюсон Жозе Моуриньо Пеп Гвардиола и пятое место делят Зидан и Дель Боске
0
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jwbmwbqvih
Ответ Адепт Суперлиги
Логика уровня Мостовой. Хотя о величии Карло никто и не спорит, конечно. Но этот факт (победы везде) не делает его автоматически более ценным в историческом значении, чем, например Сэр Алекс Фергюсон, который с островов никогда и не уплывал никуда.
Он же говорит в Италии. При чем тут остров и Фергюсон?
+8
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+8
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Экспертное мнение
Почему-то у Пепа не считается победы с Баварией, Ман Сити и Барсой. Любой бы победил с такими командами. А вот Анче крутой за то что побеждал с ПСЖ и Баварией))) Хейтеры Пепки уже боятся, что он в ПСЖ уедет, но в случае с Карло всё нормас, ему можно, и проиграть лигу Монпелье тоже можно, ниче страшного, ти люучийййй!
+2
-3
-1
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Максим Черкашин
Эвертон, да он везде побеждает.😎
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-3
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Тиджани Бабангида
Справедливая оценка. Более ценно что она заучит из уст коллеги по цеху
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blaugrano
По факту. Достаточно Папе Карло приподнять бровь, закинув в рот жвачку, и игроки тут же понимают, что нужно делать.
+5
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Ilya_Panchenko
Все по факту
+1
0
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Адепт Суперлиги
Логика уровня Мостовой.
Хотя о величии Карло никто и не спорит, конечно. Но этот факт (победы везде) не делает его автоматически более ценным в историческом значении, чем, например Сэр Алекс Фергюсон, который с островов никогда и не уплывал никуда.
+1
-8
-7
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Владимир Владимирович
Одна из причин успеха Анчелотти, это то что он всегда был любим своими подчинёнными, вокруг него всегда хорошая химия. А лучший его футбол это Милан середины нулевых, действительно тот Милан доминировал в Европе , три финала ЛЧ, куча полуфиналов
+4
0
+4
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Black Phoenix
Так-то Анчелотти чуть ли не лучший клубный тренер мира, причём как на уровне еврокубков, так и национальных чемпионатов. Регалий и рекордов у него предостаточно.
+1
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Андрей Хенто
Вообще Италия подарила много великих тренеров миру футбола, не был бы столь категоричен, все-таки Липпи, Траппатони, Капелло, Сакки тоже были в свое время очень хороши. Однако то, что Анчелотти один из лучших - факт и коллекция трофеев в его послужном списке подтверждает это.
+10
-1
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Екн Лор
Если возьмёт ЧМ с Бразилией, то можно официально признавать лучшим тренером в истории футбола
+16
-1
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