Каземиро об Анчелотти в сборной Бразилии: «Было приятно работать с ним, но у Карло есть «Реал». Нужно уважать его и клуб»
Каземиро высказался о возможном назначении Карло Анчелотти тренером сборной Бразилии.
«Он тренер и друг, которого я очень хорошо знаю. Мне было приятно с ним работать, но у Анчелотти есть клуб, и мы должны уважать клуб, в котором он работает, и самого Карло.
Без сомнения, Анчелотти – великий тренер. У него огромный опыт, он выиграл все», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии.
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