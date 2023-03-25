Каземиро об Анчелотти в сборной Бразилии: «Было приятно работать с ним, но у Карло есть «Реал». Нужно уважать его и клуб»

Каземиро высказался о возможном назначении тренером сборной Бразилии.

«Он тренер и друг, которого я очень хорошо знаю. Мне было приятно с ним работать, но у Анчелотти есть клуб, и мы должны уважать клуб, в котором он работает, и самого Карло.

Без сомнения, Анчелотти – великий тренер. У него огромный опыт, он выиграл все», – сказал полузащитник « » и сборной Бразилии.

Эдерсон об Анчелотти в сборной Бразилии: «Шансы велики, скоро увидим. Обсуждал с Каземиро, Винисиусом – Карло все любят»