Каземиро об Анчелотти в сборной Бразилии: «Было приятно работать с ним, но у Карло есть «Реал». Нужно уважать его и клуб»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Каземиро Футбол

Каземиро высказался о возможном назначении Карло Анчелотти тренером сборной Бразилии.

«Он тренер и друг, которого я очень хорошо знаю. Мне было приятно с ним работать, но у Анчелотти есть клуб, и мы должны уважать клуб, в котором он работает, и самого Карло.

Без сомнения, Анчелотти – великий тренер. У него огромный опыт, он выиграл все», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии.

Эдерсон об Анчелотти в сборной Бразилии: «Шансы велики, скоро увидим. Обсуждал с Каземиро, Винисиусом – Карло все любят»

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6 комментариев

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romaroman26
Ответ Андрей Хенто
Да еще и Тчуамени часто травмируется, конечно не легко заменить лучшего опорного полузащитника мира, но я надеюсь, что Орельен сделает все в будущем, чтобы Мадрид не сожалел об этом трансфере, как после продажи Макеллеле.
Тчумени очевидно не будет настолько стабильным как каземиро в реале. Да т уровень интеллекта совершенно на разных уровнях
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ShamilK
Каземиро отвечает как настоящий профессионал. Теперь сравните с тем, что говорят Винисиус с родриго, которым просто начхать на этот сезон и контракт с Мадридом.
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Андрей Хенто
Ответ ZA.RMA
Как же Каземиро не хватает Реалу;(
Да еще и Тчуамени часто травмируется, конечно не легко заменить лучшего опорного полузащитника мира, но я надеюсь, что Орельен сделает все в будущем, чтобы Мадрид не сожалел об этом трансфере, как после продажи Макеллеле.
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ZA.RMA
Как же Каземиро не хватает Реалу;(
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Виталий
Папа Карло действительно хорош , доказывал это не раз
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Sevuska
Поэтому паре Карло надо в Бразилию - выиграть единственное , что он ещё не выиграл 👍
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