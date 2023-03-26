В сборной Ирака хотят провести ответный матч с Россией в Багдаде

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

В сборной Ирака готовы провести ответный матч с Россией в Багдаде.

Об этом рассказал пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад.

«Хотим ли мы провести ответный товарищеский матч со сборной России? Конечно! Почему нет?

Федерация футбола Ирака и наша национальная команда надеются, что в одну из следующих пауз на игры сборных мы можем пригласить команду России на ответный товарищеский матч в Багдад», – заявил Имад.

Сегодня, 26 марта, сборные Ирака и России сыграют в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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20 комментариев

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Артём Околович
Ответ Advokaat
Следующий товарняк будет со сборной Афганистана на их поле, для повышения уровня адреналина и деградации мастерства.
О каком мастерстве идёт речь? Матч с Ираном показал всё наше мастерство, так что деградировать уже нечему
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Lanc
А Бахмут не подходит? Тоже на Ба..
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Варлампий Варлампий
лучше серию до 30 побед, а что, команда сильная, добротная, играть и играть
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Мукунку хороший
Ответ Моутиньо оформляет 40
Вот туда надо Лемоха
Кто это.?
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Мукунку хороший
А потом ещё год «судачить» в новостях…
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Моутиньо оформляет 40
Вот туда надо Лемоха
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.ru
Ответ Demyan Grachev
ииии?))
и семейные обстоятельства её тренера...
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Demyan Grachev
Ответ David Aprasidze
Матч будет просто бомба
ахахаха
+1
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Адильхан Абдусаламов
Ответ .ru
как бы теперь череда травм не подкосила игроков нашей сборной...
Да какая разница уже ?
+1
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Demyan Grachev
Ответ .ru
как бы теперь череда травм не подкосила игроков нашей сборной...
ииии?))
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Demyan Grachev
под взрывы терактов...
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.ru
как бы теперь череда травм не подкосила игроков нашей сборной...
0
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Streetbor
Иран, Ирак, потом против сборной Талибана в Афгане, на десерт заглянуть в Северную Корею))
0
-1
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red hikkikomori
Добрый путник войди в славный город Багдад,
Ты своим не поверишь глазам.
Ждет тебя впереди приключений каскад,
Ты готов? Открывайся сезам!
0
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Advokaat
Следующий товарняк будет со сборной Афганистана на их поле, для повышения уровня адреналина и деградации мастерства.
+3
0
+3
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melmi
А что нам остаётся ?
Самые преданные друзья-партнеры Иран, Ирак, КНДР всегда с нами
Смешно если не было так грустно
+5
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David Aprasidze
Матч будет просто бомба
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Кавабунга Шреддоголовый
То, что доктор прописал. Именно в Багдаде. С фейерверками проблем не будет
+2
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Arman FCSM
Сборная России: "Уж лучше вы к нам"
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Mr.Alien
"В Багдаде все спокойно", — уверяют представители сборной Ирака
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