В сборной Ирака хотят провести ответный матч с Россией в Багдаде

В сборной Ирака готовы провести ответный матч с Россией в Багдаде.

Об этом рассказал пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад.

«Хотим ли мы провести ответный товарищеский матч со сборной России? Конечно! Почему нет?

Федерация футбола Ирака и наша национальная команда надеются, что в одну из следующих пауз на игры сборных мы можем пригласить команду России на ответный товарищеский матч в Багдад», – заявил Имад.

Сегодня, 26 марта, сборные Ирака и России сыграют в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.