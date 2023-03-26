В сборной Ирака хотят провести ответный матч с Россией в Багдаде
В сборной Ирака готовы провести ответный матч с Россией в Багдаде.
Об этом рассказал пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад.
«Хотим ли мы провести ответный товарищеский матч со сборной России? Конечно! Почему нет?
Федерация футбола Ирака и наша национальная команда надеются, что в одну из следующих пауз на игры сборных мы можем пригласить команду России на ответный товарищеский матч в Багдад», – заявил Имад.
Сегодня, 26 марта, сборные Ирака и России сыграют в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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