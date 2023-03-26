«Игра отразит дружбу народов Ирака и России. Нашим отношениям больше 50-60 лет». Консул Ирака о матче

Консул Ирака в России считает, что матч в Петербурге отразит дружбу народов этих стран.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет на «Газпром Арене» 26 марта и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Это показательная игра, которая отразит дружбу народов Ирака и России. Это больше, чем победа или поражение, самое главное – доброе отношение между нашими спортсменами.

Наши отношения между Россией и Ираком являются историческими больше 50-60 лет. Будет прекрасный день, радостный день и для наших, и для ваших болельщиков. Надеемся, что получится хорошая и интересная игра», – сказал Маджид Ал-Кинани.