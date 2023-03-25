Карпин о матче с Ираком: «Состав сборной России полностью поменяется, кроме центральных защитников»

рассказал об изменениях в составе сборной России в игре с Ираком.

– Насколько серьезно изменится состав сборной России по сравнению с игрой против Ирана?

– Он полностью поменяется, кроме одной позиции. У нас есть проблемы с позицией центральных защитников, придется им поучаствовать [в этой игре] тоже. Посмотрим, сколько по времени. Остальные будут по максимуму играть.

О главном тренере сборной не знаю. Он тренирует команду последние пять матчей, посмотрели их, посмотрели игровые схемы, все отсмотрели. Но конкретно про него ничего не могу сказать.

Как будет играть Ирак? Думаю, что все зависит от соперника, то есть от нас. Если у него будет получаться прессинг, то Ирак будет прессинговать. Всегда все зависит от двух сторон, — сказал тренер сборной России в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».