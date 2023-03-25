Карпин о матче с Ираком: «Состав сборной России полностью поменяется, кроме центральных защитников»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Валерий Карпин рассказал об изменениях в составе сборной России в игре с Ираком.

– Насколько серьезно изменится состав сборной России по сравнению с игрой против Ирана?

– Он полностью поменяется, кроме одной позиции. У нас есть проблемы с позицией центральных защитников, придется им поучаствовать [в этой игре] тоже. Посмотрим, сколько по времени. Остальные будут по максимуму играть.

О главном тренере сборной Ирака не знаю. Он тренирует команду последние пять матчей, посмотрели их, посмотрели игровые схемы, все отсмотрели. Но конкретно про него ничего не могу сказать.

Как будет играть Ирак? Думаю, что все зависит от соперника, то есть от нас. Если у него будет получаться прессинг, то Ирак будет прессинговать. Всегда все зависит от двух сторон, — сказал тренер сборной России в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ». 

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4 комментария

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Владимир Пушкарев
Ответ Никому_никабельный
Чую заруба будет. Дзюба 3 положить должен
Он будет что ли ?)))
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Милитриса Кирбитьевна
Валера, в таких серьезных матчах нет места экспериментам.
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Никому_никабельный
Чую заруба будет. Дзюба 3 положить должен
+3
0
+3
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Mark Anisimov
Эх… если бы сказали мне в 2008 году, что Карпин будет просматривать как играет сборная Ирака, я бы отправил проспаться… а твенте загрузил бы им не трешку, а всю шестёру
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