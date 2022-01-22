Боец Bellator Молдавский: «Сталин заменил Бога на Ленина, он гений. Гитлер сделал то же самое, он злой гений»

Боец Bellator Валентин Молдавский рассказал о своем отношении к Иосифу Сталину, руководившим СССР на протяжении 30 лет.

«Его можно считать каким угодно, но он гений. Почему он гений? Что такое коммунизм? Запретили религию, и он сделал так, чтобы коммунизм стал новой религией.

При царской России был Бог на небесах и царь на Земле. Сталин заменил Бога на Ленина, а себя сделал царем, все. Гитлер то же самое сделал. Он злой гений. Можно относиться к Сталину по-разному, но он был очень умным человеком.

Я не являюсь ярым поклонником и не являюсь ярым противником. В любом историческом периоде есть хорошее и плохое. Репрессии – это плохо, но то, что индустриализация произошла такими темпами – это хорошо.

Но и плохо, что эта индустриализация была достигнута тем, что люди недоедали, умирали. Это плохо», – сказал Молдавский.

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