Мостовой об отсутствии Чалова и Писарского в сборной: «Спросите Карпина и его штаб, который раздухарился в последнее время»

отметил возбужденное состояние тренерского штаба сборной России.

Национальная команда страны 23 марта сыграет с Ираном, 27-го – с Ираком.

– По составу сборной есть куча вопросов. Почему не вызвали Писарского и ? Это одни из лучших бомбардиров в РПЛ.

– Вопрос задайте и его тренерскому штабу, который в последнее время раздухарился. Здесь, кстати, нормальное решение тренерского штаба. Кого хотят, того и вызывают.

– Потери Джикии, и существенные? Наших «легионеров» Карпин не видел в сборной год.

– На эти матчи это несущественные потери. А то, что год не видел «легионеров»: они чего, футболистов не видели? Каждую субботу, воскресенье они на стадионах, телевизоры, 30 программ футбольных. Можно смотреть все, что угодно. Конечно, Головин и Миранчук в порядке.

– 8 спартаковцев – заслуженно?

– Конечно, нормально. Про Зиньковского я еще четыре года назад говорил. Про Пруцева сразу сказал: «Нормальный паренек». Пока все хвалили Умярова, который в каждый игре обрезал, падал и спотыкался, я говорил, что есть Пруцев, который и мяч правильно обрабатывает, и вперед отдает.

– Дзюба был бы не лишним в этой сборной?

– Я про Дзюбу говорю уже полтора года. Со всех радиоприемников кричали, что он никакой, а Артем выходит и забивает. Дзюба не затерялся бы в любой команде из России. Я еще два года назад вам говорил, что он может играть до 40 лет. Усилил бы он сборную? На матчи с Ираном и Ираком? И я бы усилил.

– Карпин же строит команду «на будущее». Мол, когда нас допустят до официальных матчей, мы будем готовы. Сейчас эта позиция сохраняется? Команда на будущее?

– Всегда все чего-то строят. У нас все тренеры говорят: «Мне нужно три года, чтобы сделать команду». Потом – бах: через полгода их убирают. Сейчас ситуация такая, что можно строить на будущее, прошлое, настоящее. Смысл? Мы нигде не играем. И когда будем играть – неизвестно, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Карпин о критике сборной: «Ну не обыграем Иран и Ирак – покритикуют. В первый раз, что ли? Понимают люди обстоятельства или нет – не так важно»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас