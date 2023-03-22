Мостовой об отсутствии Чалова и Писарского в сборной: «Спросите Карпина и его штаб, который раздухарился в последнее время»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов Артем Дзюба Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу Алексей Миранчук Александр Головин Антон Зиньковский Федор Чалов Наиль Умяров Данил Пруцев Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Александр Мостовой отметил возбужденное состояние тренерского штаба сборной России.

Национальная команда страны 23 марта сыграет с Ираном, 27-го – с Ираком.

– По составу сборной есть куча вопросов. Почему не вызвали Писарского и Чалова? Это одни из лучших бомбардиров в РПЛ.

– Вопрос задайте Карпину и его тренерскому штабу, который в последнее время раздухарился. Здесь, кстати, нормальное решение тренерского штаба. Кого хотят, того и вызывают.

– Потери Джикии, Головина и Миранчука существенные? Наших «легионеров» Карпин не видел в сборной год.

– На эти матчи это несущественные потери. А то, что год не видел «легионеров»: они чего, футболистов не видели? Каждую субботу, воскресенье они на стадионах, телевизоры, 30 программ футбольных. Можно смотреть все, что угодно. Конечно, Головин и Миранчук в порядке.

– 8 спартаковцев – заслуженно?

– Конечно, нормально. Про Зиньковского я еще четыре года назад говорил. Про Пруцева сразу сказал: «Нормальный паренек». Пока все хвалили Умярова, который в каждый игре обрезал, падал и спотыкался, я говорил, что есть Пруцев, который и мяч правильно обрабатывает, и вперед отдает.

– Дзюба был бы не лишним в этой сборной?

– Я про Дзюбу говорю уже полтора года. Со всех радиоприемников кричали, что он никакой, а Артем выходит и забивает. Дзюба не затерялся бы в любой команде из России. Я еще два года назад вам говорил, что он может играть до 40 лет. Усилил бы он сборную? На матчи с Ираном и Ираком? И я бы усилил.

– Карпин же строит команду «на будущее». Мол, когда нас допустят до официальных матчей, мы будем готовы. Сейчас эта позиция сохраняется? Команда на будущее?

– Всегда все чего-то строят. У нас все тренеры говорят: «Мне нужно три года, чтобы сделать команду». Потом – бах: через полгода их убирают. Сейчас ситуация такая, что можно строить на будущее, прошлое, настоящее. Смысл? Мы нигде не играем. И когда будем играть – неизвестно, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Карпин о критике сборной: «Ну не обыграем Иран и Ирак – покритикуют. В первый раз, что ли? Понимают люди обстоятельства или нет – не так важно»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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18 комментариев

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ks-1993
как там сбор на лицензию?
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TushcanRash
Напомните пожалуйста сколько там у Сашки мячей за сборную ? Сколько он там важных матчей сыграл , ах да если не ошибаюсь он же подписывал то самое письмо перед Чм
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Алексей Ненахов
Так если смотреть все интервью ,Карпин объяснил свои позиции по игрокам
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Геннадий Тёкин
Эксперд, однако).
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Edo Milanian
на фига спрашивать у кого-либо не из тренеров сборной "почему не вызвали Писарского и Чалова" ?
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Михаил Хромаков
с Японией и Бельгией когда надо было не усилил, а сейчас к чему эти разговоры? Ирак и особенно Иран не так просты как кажется
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Виталий
Кого вызывать или не вызывать решать Карпину , все равно товарники, но для тренера важно наигрывать состав и игровые схемы , поэтому ему решать
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Александра Александрова
Карпин его мощно опустил , там нарциссизм на уровне клубнички )
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Arman FCSM
Ответ naspartaks ru
спартаковец!!!))))))
Да я уже понял, что ты - спартаковец. Везде о нём пишешь
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Ильдар Фарукшин
Зависть грех, а так задолбал
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Владимир Молявин
Царь иногда правильные вещи говорит. Но иной раз , как скажет - на уши не натянешь.
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Владимир Дмитриев
Какой неумный человек задаёт вопросы по составу сборной Мостовому? Он к сборной имеет такое же отношение, как свинья к апельсинам! Даже не смотря на то , что он когда то имел отношение к мясным!
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naspartaks ru
Ответ Arman FCSM
Интересный, конечно, экземпляр этот Мостовой. Ничем не занимается, нигде не работает. Сидит только на ТВ и всех поливает грязью. Стоит людям ему ответить (причем, зачастую, весьма корректно), так сразу обиженного ребёнка включает. Вот же чудо немытое
спартаковец!!!))))))
+3
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Николай Иванов
Обиделся четырехлетний мальчик Саша,беги лучше звони.Карпин обещал бабосы на лицензию дать
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avcgloronalduMU
Карпин тщеславное дно
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amurseff03
На удивление адекватно для Мостового.
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Arman FCSM
Интересный, конечно, экземпляр этот Мостовой. Ничем не занимается, нигде не работает. Сидит только на ТВ и всех поливает грязью. Стоит людям ему ответить (причем, зачастую, весьма корректно), так сразу обиженного ребёнка включает. Вот же чудо немытое
+14
-3
+11
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Mariaku
Под фамилией Писарский скрывается же Сычевой;)?
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