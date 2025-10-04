Артета про 2:0 с «Вест Хэмом»: «Абсолютное доминирование «Арсенала». У нас сложный график, тяжелые травмы, но мы все равно играем хорошо»

Микель Артета рад, что «Арсенал» продолжает побеждать, несмотря на трудности.

«Канониры» обыграли «Вест Хэм » со счетом 2:0 в 6-м туре АПЛ .

«У нас очень сложный график с начала сезона, у нас были очень тяжелые травмы, но команда все равно хорошо выступает, хорошо играет и сегодня победила при абсолютном доминировании, не пропустив ни одного гола. Здорово, что в такой момент наступает пауза на матчи сборных.

Я хотел отметить [300-й матч в АПЛ] победой, и я ее получил. Сейчас можно насладиться перерывом, а также подготовиться, поскольку после паузы нас снова ждет очень сложный отрезок», – сказал главный тренер «Арсенала ».