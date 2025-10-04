  • Спортс
У Кузяева небольшое сотрясение и перелом носа после столкновения с Баняцем в матче с «Крыльями»

У Далера Кузяева сотрясение и перелом носа .

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» (2:0) в матче 11‑го тура Мир РПЛ.

На 35‑й минуте хавбек казанцев Кузяев столкнулся с полузащитником гостей Михайло Баняцем. В перерыве Кузяева заменил Велдин Ходжа.

Как узнал «Спорт-Экспресс», в послематчевый протокол внесена такая запись: «Игрок «Рубина» под №14 Кузяев Далер на 36-й минуте получил травму. Предварительный диагноз: сотрясение головного мозга. Перелом костей носа. Оказана медицинская помощь: остановка носового кровотечения, транспортировка в медицинское учреждение КГБ №7 для дальнейшего обследования записано со слов врача команды «Рубин» Солодкова Д.С.».

По информации «Чемпионата», в больнице Кузяеву вправили нос. 

«У него небольшое сотрясение. Час вправляли нос в больнице. Сейчас уже Далер чувствует себя нормально», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
