У Кузяева небольшое сотрясение и перелом носа после столкновения с Баняцем в матче с «Крыльями»

У Далера Кузяева сотрясение и перелом носа .

«Рубин» обыграл «Крылья Советов » (2:0) в матче 11‑го тура Мир РПЛ .

На 35‑й минуте хавбек казанцев Кузяев столкнулся с полузащитником гостей Михайло Баняцем . В перерыве Кузяева заменил Велдин Ходжа.

Как узнал «Спорт-Экспресс», в послематчевый протокол внесена такая запись: «Игрок «Рубина » под №14 Кузяев Далер на 36-й минуте получил травму. Предварительный диагноз: сотрясение головного мозга. Перелом костей носа. Оказана медицинская помощь: остановка носового кровотечения, транспортировка в медицинское учреждение КГБ №7 для дальнейшего обследования записано со слов врача команды «Рубин» Солодкова Д.С.».

По информации «Чемпионата», в больнице Кузяеву вправили нос.

«У него небольшое сотрясение. Час вправляли нос в больнице. Сейчас уже Далер чувствует себя нормально», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.