Конате получил травму квадрицепса в матче «Ливерпуля» с «Челси»

Ибраима Конате может пропустить какое-то время из-за травмы.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот заявил, что не знает, насколько серьезно полученное защитником повреждение, но француз прихрамывал и жаловался на то, что у него побаливает квадрицепс.

В этом сезоне Конате провел 7 игр в АПЛ и не отметился результативными действиями. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .