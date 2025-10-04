Конате получил травму квадрицепса в матче «Ливерпуля» с «Челси»
Ибраима Конате может пропустить какое-то время из-за травмы.
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что не знает, насколько серьезно полученное защитником повреждение, но француз прихрамывал и жаловался на то, что у него побаливает квадрицепс.
В этом сезоне Конате провел 7 игр в АПЛ и не отметился результативными действиями. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости