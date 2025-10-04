«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 41,58%. Шансы «Ливерпуля» – 35,74%, «Ман Сити» – 10,74%, «Челси» – 2,02%, «МЮ» – 0,08% (Opta)

«Арсенал» стал главным фаворитом АПЛ по версии Opta.

Команда Микеля Артеты вышла на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, победив «Вест Хэм» в 7-м туре (2:0) и опередив «Ливерпуль ». Лондонцы набрали 16 очков.

Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона, и в 41,58% победителями становились «канониры».

Шансы «Ливерпуля» оценены в 35,74%, «Манчестер Сити » – 10,74%, «Кристал Пэлас » – 4,77%, «Челси » – 2,02%, «Борнмута» – 1,25%, «Ньюкасла» – 1,07%, «Тоттенхэма» – 0,98%, «Манчестер Юнайтед » – 0,08%.