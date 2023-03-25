Глава «ПСЖ»: «АПЛ великолепна. В прошлом году мы заработали на ТВ-правах вдвое меньше, чем последняя команда Премьер-лиги»

Нассер Аль-Хелайфи высоко оценил деятельность руководства АПЛ.

«Давайте не будем недооценивать успешные продукты и компании. Премьер-лига великолепна. Она поощряет инвестиции, борется с пиратством, очень грамотно распределяет доходы между клубами.

Это другим лигам нужно совершенствоваться, а не АПЛ. Но это непростая задача. В прошлом году команда с последнего места в АПЛ за участие в чемпионате получила вдвое больше денег от ТВ-прав, чем «ПСЖ» в Лиге 1.

Вот почему вопрос с «Парк де Пренс» так важен для клуба. «ПСЖ» не имеет права отставать. Лига 1 и LFP заключили очень хорошую сделку с CVC на 1,5 млрд евро, в лиге много инвесторов из Америки. Конкурентоспособность растет», – сказал президент «ПСЖ».

В «ПСЖ» разочарованы нежеланием Парижа продавать «Парк де Пренс». Клуб может сменить домашний стадион