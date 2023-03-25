Глава «ПСЖ»: «АПЛ великолепна. В прошлом году мы заработали на ТВ-правах вдвое меньше, чем последняя команда Премьер-лиги»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция бизнес Парк де Пренс Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Нассер Аль-Хелайфи высоко оценил деятельность руководства АПЛ.

«Давайте не будем недооценивать успешные продукты и компании. Премьер-лига великолепна. Она поощряет инвестиции, борется с пиратством, очень грамотно распределяет доходы между клубами.

Это другим лигам нужно совершенствоваться, а не АПЛ. Но это непростая задача. В прошлом году команда с последнего места в АПЛ за участие в чемпионате получила вдвое больше денег от ТВ-прав, чем «ПСЖ» в Лиге 1.

Вот почему вопрос с «Парк де Пренс» так важен для клуба. «ПСЖ» не имеет права отставать. Лига 1 и LFP заключили очень хорошую сделку с CVC на 1,5 млрд евро, в лиге много инвесторов из Америки. Конкурентоспособность растет», – сказал президент «ПСЖ».

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14 комментариев

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Noob Saibot
Ответ БолельщикСоСтажем
Не в тех вложился)
Надо было Ттх покупать
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Yri Yrov
Ответ Виталий Ан
Очень спорно. Катарцы купили ПСЖ за пол миллиарда вроде. А сейчас он стоит 3,5. Примерные цифры. Здесь писали об этом. В итоге ПСЖ в огромном плюсе даже с такими тратами.
с учётом инфляции тоже надо отметить
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Виталий Ан
Ответ TITUL
А сколько они вложили после покупки ? Трансферы, зарплаты. Не уверен что там огромный пляс, если вообще есть
Ну не 3 миллиарда ведь вложили. И все это время они зарабатывают ведь деньги.
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max bogomazov
АПЛ отстой!
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ManUtd8082
Катарцы уже готовятся выкинуть парижский мешок ради МЮ 🤣 давайте Мбаппе в МЮ
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TITUL
Ответ Виталий Ан
Очень спорно. Катарцы купили ПСЖ за пол миллиарда вроде. А сейчас он стоит 3,5. Примерные цифры. Здесь писали об этом. В итоге ПСЖ в огромном плюсе даже с такими тратами.
А сколько они вложили после покупки ? Трансферы, зарплаты. Не уверен что там огромный пляс, если вообще есть
+5
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frumkin78
Ну если Англию смотрит весь мир, а твой чемпионат только Франция и еще пару африканских стран, то все логично.
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Johnie
Вспомнился анекдот, где мужик деревенский сексом с женой занимается и на просьбу хоть какие-то звуки издавать в процессе полового акта жена в ответ начала кричать: «А, денег нееееееет, денег нееееет»!
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NIRVANA
Ответ QWertY
Ждем в АПЛ. На красной стороне Манчестера вас заждались)
Это хоть и катарцы, но другие. И это очень хорошо. Потому что французские полные бездари
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FC Barcelona 10
Зато это компенсируется другим образом)
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Виталий Ан
Ответ БолельщикСоСтажем
Не в тех вложился)
Очень спорно. Катарцы купили ПСЖ за пол миллиарда вроде. А сейчас он стоит 3,5. Примерные цифры. Здесь писали об этом. В итоге ПСЖ в огромном плюсе даже с такими тратами.
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Андрюха с района
А еще в апэлке запросто могут отжать деньги и клуб)
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QWertY
Ждем в АПЛ. На красной стороне Манчестера вас заждались)
+2
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БолельщикСоСтажем
Не в тех вложился)
+8
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