Кан о Тухеле: «Впечатляющее резюме. Руководить «ПСЖ» с таким составом – есть в мире задачи попроще. А он вывел их в финал ЛЧ»

Теги Бавария Оливер Кан ПСЖ Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Оливер Кан отметил достижения Томаса Тухеля в ходе тренерской карьеры.

Немецкий специалист возглавил «Баварию», заключив контракт до 2025 года.

«Нет необходимости обсуждать его качества – они выдающиеся. Его карьера впечатляет. Руководить «ПСЖ» с таким составом – в этом мире точно есть задачи попроще. А он вывел парижан в финал Лиги чемпионов.

В «Челси» он добивался успеха с первого дня, выиграл ЛЧ. Резюме впечатляющее. И за ним стоит личное развитие.

Мы счастливы, что теперь он наш тренер», – сказал генеральный директор «Баварии».

Тухель мог возглавить «Баварию» еще в сезоне-2017/18. Но клуб очень долго думал

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21 комментарий

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old folk
Ответ Акира_1
Да, вывести ПСЖ в финал ЛЧ при их комплексах в еврокубках - солидное достижение.
Они ещё и отыграли этот финал на уровне, ничем не уступали Баварии Флика
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igorrado@yandex.ru
Какой же Тодд идиот, что из-за каких-то личных терок выгнал Тухеля и взял взамен Поттера...
Надеюсь, Челси подсуетится с Нагельсманном.
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Ноно Гомес
Мне кажется Сити стало легче, пока он освоится, команда пока не привык к его стилю...
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Sunlight Project
Ответ LLiriKK
Восхищённое «А он вывел их в финал ЛЧ» подошло бы скорее «Порту» Моуриньо образца 2004 года, а не нашпигованному до основания звёздному составу «ПСЖ».
А Челси?
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Mr@k
то есть если перевести-не будет минимум финала ЛЧ то Тухель поедет дальше отдыхать откуда приехал
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Argen Arabaev
Ответ Акира_1
Да, вывести ПСЖ в финал ЛЧ при их комплексах в еврокубках - солидное достижение.
А ты видел состав тогда какой был
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Злобный Конь
Нагельсманн сумел пинком под зад отправить весь этот звёздный ПСЖ. При том у него нет опыта побед в ЛЧ как у Тухеля. Скорее наоборот - обжёгся на "Вилльяррреале" .
Обидно за Юлиана,правда.
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Михо
Ответ Momos
Из-за слишком большого количества скандалов. Клуб сильно тек в прессу. И Нагельсман мог сколько угодно обвинять в этом игроков, но сам при этом встречался со спортивной журналистской Бильда. Кстати, туда утекли тактические схемы на матч с Бохумом.
Больше всех этой утечкой возмущался как раз Нагель, вряд ли он сделал фото своих же схем, слил их журналистке и потом скандалил. Это уже какой то дьявольский план, с непонятной целью
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LLiriKK
Восхищённое «А он вывел их в финал ЛЧ» подошло бы скорее «Порту» Моуриньо образца 2004 года, а не нашпигованному до основания звёздному составу «ПСЖ».
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Виталий
Увольнение Тухеля было ошибкой конечно , но это уже часть истории
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Momos
Ответ Михо
Мне лично немного непонятно увольнение Нагельсманна, хотя никогда не был его фанатом (привет Будрайтис)) но в последнее время вроде нашел общий язык с командой, даже одеваться стал менее вызывающе) и главное игра стала нравиться, Байер скорее исключение, зато ПСЖ катком переехали, в общем вопросов много, ответов пока мало. Тухелю удачи, как я писал уже, буду болеть за Баварию, даже если ее будет тренировать Мостовой)
Из-за слишком большого количества скандалов. Клуб сильно тек в прессу. И Нагельсман мог сколько угодно обвинять в этом игроков, но сам при этом встречался со спортивной журналистской Бильда. Кстати, туда утекли тактические схемы на матч с Бохумом.
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AnMe
Ответ Пенс
Как не зайду, так этот персонаж постоянно вылизывает 35-летнему деду
У тя просто комплексы и проблемы со зрением) тфкаешь и тфкаешь, вот это надо же выдержку иметь, пенсик
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инок
Победа Тухеля с Челси в ЛЧ в его первом же сезоне очень впечатлила, да и с ПСЖ тоже. Может и повторит с Баварией свой успех...
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Пенс
Ответ AnMe
Как не зайду, так этот персонаж постоянно плачется
Как не зайду, так этот персонаж постоянно вылизывает 35-летнему деду
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AnMe
Ответ Пенс
Справедливости ради, Тухелю повезло, что во время его пребывания в Париже у него не было гоата в составе. Иначе ни о каком финале мы бы не говорили.
Как не зайду, так этот персонаж постоянно плачется
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Moe Joe
в том финале ПСЖ смотрелся как минимум не хуже Баварии
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Пенс
Справедливости ради, Тухелю повезло, что во время его пребывания в Париже у него не было гоата в составе. Иначе ни о каком финале мы бы не говорили.
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Михо
Мне лично немного непонятно увольнение Нагельсманна, хотя никогда не был его фанатом (привет Будрайтис)) но в последнее время вроде нашел общий язык с командой, даже одеваться стал менее вызывающе) и главное игра стала нравиться, Байер скорее исключение, зато ПСЖ катком переехали, в общем вопросов много, ответов пока мало. Тухелю удачи, как я писал уже, буду болеть за Баварию, даже если ее будет тренировать Мостовой)
+3
-2
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Пирс Морган
Кан о Тухеле, если что-то пойдет не так: «Впечатляющее резюме. Вас несомненно возьмут в другой клуб"
+12
-2
+10
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Акира_1
Да, вывести ПСЖ в финал ЛЧ при их комплексах в еврокубках - солидное достижение.
+21
-6
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Alexandr Kulyasov
С таким руководством Тухель до конца контракта не доработает.
+23
-4
+19
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