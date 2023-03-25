Кан о Тухеле: «Впечатляющее резюме. Руководить «ПСЖ» с таким составом – есть в мире задачи попроще. А он вывел их в финал ЛЧ»

отметил достижения в ходе тренерской карьеры.

Немецкий специалист возглавил «Баварию», заключив контракт до 2025 года.

«Нет необходимости обсуждать его качества – они выдающиеся. Его карьера впечатляет. Руководить « » с таким составом – в этом мире точно есть задачи попроще. А он вывел парижан в финал чемпионов.

В « » он добивался успеха с первого дня, выиграл ЛЧ. Резюме впечатляющее. И за ним стоит личное развитие.

Мы счастливы, что теперь он наш тренер», – сказал генеральный директор «Баварии».

Тухель мог возглавить «Баварию» еще в сезоне-2017/18. Но клуб очень долго думал