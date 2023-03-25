Ультрас «ПСЖ» требуют встречи с Аль-Хелайфи: «Клуб постоянно подписывает громкие имена без заботы о балансе, в его политике первостепенен маркетинг, а не спорт»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Лига чемпионов УЕФА болельщики Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Ультрас «ПСЖ» в письме раскритиковали работу руководства клуба в последние годы.

«Сезоны сменяются, но похожи один на другой. Меняются игроки, тренеры, спортивные директора, но одни и те же причины приводят к одним и тем же последствиям.

В очередной раз клуб не достиг своих целей во Франции и в еврокубках. Вылет из Кубка Франции в 1/8 финала, вылет из Лиги чемпионов в 1/8 финала, проблемы в чемпионате, несмотря на колоссальные расходы.

Мы пока останемся на трибунах, чтобы не делать игроков козлами отпущения на фоне плохого подбора состава, непродуманной спортивной политики, постоянного приобретения громких имен без заботы о сбалансированности команды и клубной политики, в которой, похоже, первостепенен маркетинг, а не спорт.

Мы будем поддерживать команду, пока она не возьмет исторический 11-й титул, но мы не намерены ждать ежегодного объявления о смене курса, о котором безрезультатно трубит в прессе наш президент. Мы в очередной раз требуем встречи с Нассером Аль-Хелайфи, чтобы лично объяснить ему, в чем заключаются многочисленные проблемы клуба», – говорится в заявлении CUP (Collectif Ultras Paris).

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15 комментариев

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Гуркюфф
Ответ QWertY
Как будто секрет то, что боссы ПСЖ стараются подписывать громкие имена. Они пытаются повысить привлекательность чемпионата посредством этих покупок, чтобы люди смотрели Лигу 1. Ну купят они вместо Рамоса, Месси и Неймара каких нибудь качественных рабочих лошадок, но кому тогда будут интересны игры Парижа вне ЛЧ?
Нассер? Это ты чувак?
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Имя Фамилия
Шейхи всегда уважали мнение болельщиков и историю клуба. Аль-Хелаифи болеет за Париж с 80-х или 90-х. Ещё с момента покупки ПСЖ они старались сохранить его идентичность, например спортдиром назначили легенду Леонардо, я не знаю ни одного клуба, где настолько бы возились с фанами как это делают шейхи в ПСЖ. Поэтому думаю мнение болельщиков как обычно учтут и от этого будет отталкиваться политика клуба. За последние 3 года много провальных сделок, непонятные ссоры с Кавани и Тиаго Силвой, упущенная молодёжь, трансфер балласта меси, это всё шло вразрез с политикой клуба, которая была 10 лет до этого.
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Арман Бижанов
Слишком высокомерно ведут себя фаны ПСЖ. Особенно задело как некоторая часть освистывала Месси в последнем матче, как будто до Месси ПСЖ пачками брал ЛЧ. Я могу понять фанатов Реала, когда они будут освистывают Бензема, если он не будет забивать в течении 10 матчей подряд. История Реала требует от игроков максимальной отдачи. Но обвинять одного лишь Месси в поражении от Баварии, это уже сверхглупость и несправедливость.
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Имя Фамилия
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Бред, без шейхов они были обычные середняки. Часто попадали в еврокубки, ну и выигрывали кубки Франции. Это вот Сити без шейхов были во второй лиге
ПСЖ был топ-клубом в 90-х, Аль-Хелаифи ещё с тех времён болеет за Париж. У них был кризисный период в нулевых, клуб начал метаться от владельца к владельцу и только благодаря этому катарский фонд смог купить по дешёвке.
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Имя Фамилия
Ответ Ansu Fati
Без шейхов клуб болтался во 2 лиге. Ультрас от них требуют что-то как будто до них кубки ЛЧ клепали подряд))
ПСЖ никогда не вылетал из Лиги 1 🤡
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Ответ Ansu Fati
Без шейхов клуб болтался во 2 лиге. Ультрас от них требуют что-то как будто до них кубки ЛЧ клепали подряд))
Бред, без шейхов они были обычные середняки. Часто попадали в еврокубки, ну и выигрывали кубки Франции.
Это вот Сити без шейхов были во второй лиге
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Андрюха с района
Как не вливай деньги в этот середняк, но ушастого он не возьмет)
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Константин Михайлович
с одной стороны их понимаешь но с другой стороны до шейхов клуб был в середине и о попадание в лч только мечтать мог, если мне память не изменяет они в даже кубок уефа редко попадали
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e_kot
Ультас нужно немного подождать. Шейхам надоест спускать сотни нефти на днищенскую Лигу 1, они свалят, а клуб вернётся на свое место - бороться за попадание в ЛЧ. Заодно и талантливые футболисты перестанут прозябать в этом болоте)
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Дмитрий Гудков
Начало доходить
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Виталий
Ультрас не обманешь , траты большие , а результатов нет , вылет из кубка Франции и из ЛЧ слишком болезненные для клуба . Я бы доверился молодёжи , Битшиабу , Заир - Эмери , Пембеле замечательные ребята растут , вернул бы Нкунку и Диаби и строил бы вокруг них команду . Что ни говори а академия у Парижа отличная .
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Мохнатый55
До шейхов ПСЖ в основном находился в середине таблице с редкими всплесками.
+7
0
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QWertY
Как будто секрет то, что боссы ПСЖ стараются подписывать громкие имена. Они пытаются повысить привлекательность чемпионата посредством этих покупок, чтобы люди смотрели Лигу 1. Ну купят они вместо Рамоса, Месси и Неймара каких нибудь качественных рабочих лошадок, но кому тогда будут интересны игры Парижа вне ЛЧ?
+15
-1
+14
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Ansu Fati
Без шейхов клуб болтался во 2 лиге. Ультрас от них требуют что-то как будто до них кубки ЛЧ клепали подряд))
+15
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+12
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Severfan
Насся, иди сюда! Насся, верим!
+1
-1
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