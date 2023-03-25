Ультрас «ПСЖ» требуют встречи с Аль-Хелайфи: «Клуб постоянно подписывает громкие имена без заботы о балансе, в его политике первостепенен маркетинг, а не спорт»

Ультрас « » в письме раскритиковали работу руководства клуба в последние годы.

«Сезоны сменяются, но похожи один на другой. Меняются игроки, тренеры, спортивные директора, но одни и те же причины приводят к одним и тем же последствиям.

В очередной раз клуб не достиг своих целей во Франции и в еврокубках. Вылет из Кубка Франции в 1/8 финала, вылет из чемпионов в 1/8 финала, проблемы в чемпионате, несмотря на колоссальные расходы.

Мы пока останемся на трибунах, чтобы не делать игроков козлами отпущения на фоне плохого подбора состава, непродуманной спортивной политики, постоянного приобретения громких имен без заботы о сбалансированности команды и клубной политики, в которой, похоже, первостепенен маркетинг, а не спорт.

Мы будем поддерживать команду, пока она не возьмет исторический 11-й титул, но мы не намерены ждать ежегодного объявления о смене курса, о котором безрезультатно трубит в прессе наш президент. Мы в очередной раз требуем встречи с , чтобы лично объяснить ему, в чем заключаются многочисленные проблемы клуба», – говорится в заявлении CUP (Collectif Ultras Paris).