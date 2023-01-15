В «ПСЖ» разочарованы нежеланием Парижа продавать «Парк де Пренс». Клуб может сменить домашний стадион

«ПСЖ» разочарован комментариями мэра Парижа о продаже «Парк де Пренс».

Ранее Анн Идальго заявила, что стадион «Парк де Пренс» не продается, поскольку является объектом наследия для парижан.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в клубе разочарованы комментариями мэра Парижа.

«ПСЖ» хотел бы продолжать играть на стадионе, однако его ремонт будет проведен только в случае покупки. Также клуб рассматривает два альтернативных стадиона.

Глава «ПСЖ» о покупке «Парк де Пренс»: «Без «ПСЖ» его ценность нулевая. Если в Париже думают, что мы инвестируем 500 млн евро, мы просто построим другой стадион»