В «ПСЖ» разочарованы нежеланием Парижа продавать «Парк де Пренс». Клуб может сменить домашний стадион

Теги ПСЖ лига 1 Франция Парк де Пренс стадионы деньги Футбол

«ПСЖ» разочарован комментариями мэра Парижа о продаже «Парк де Пренс».

Ранее Анн Идальго заявила, что стадион «Парк де Пренс» не продается, поскольку является объектом наследия для парижан.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в клубе разочарованы комментариями мэра Парижа.

«ПСЖ» хотел бы продолжать играть на стадионе, однако его ремонт будет проведен только в случае покупки. Также клуб рассматривает два альтернативных стадиона.

Глава «ПСЖ» о покупке «Парк де Пренс»: «Без «ПСЖ» его ценность нулевая. Если в Париже думают, что мы инвестируем 500 млн евро, мы просто построим другой стадион»

21 комментарий

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Алексей Сид
Ответ Kiryl Olshewski
Перенесите Стадик "974" из Катара в Париж, будет вам собственный и современный!) Легко собирается и разбирается
А лучше псж в чемпионат Катара.
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Peter Parker
Ответ Mark Safaniev
Парк де Вологда, так и запишем!
Попытался прочитать это вологодско-французским акцентом
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Booligan
Ответ ARTEM PROKAZOV
Административные границы существуют все же
И это тоже в силу природной французской безалаберности размытое понятие. Он как большая Москва по размерам при населении в 3 раза меньше
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Balt
Ответ Дядя ТУРА
В Вологде вроде пустует стадион и в Саранске
Parc de Saransque.
+2
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Balt
Вот же мэр... Так всё наследие стадиона в том что на нём ПСЖ играет. Деньги за аренду платит. Пустующий стадион никому не нужен будет и лишь бременем финансовым ляжет на городской бюджет т.к. прибыли с него больше не будет если ПСЖ съедет с него. А если продадут, то стадион ещё краше станет. Да уж, что Париж, что любой другой российский город - в чинах сидят порой одинаково "талантливые" люди.
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Balt
Ответ WelcomeBackPURE
Потому что клуб - дно. И не важно, сколько денег вложено
Клуб отличный - денег много, уровень организации дел на высшем уровне, работать в таком клубе классно.
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Eden Hazard
Ответ <~Inter~>
Построят стадион на границе города и потом с мэра ещё спросят за пустующую арену, которая будет на бюджете города
Думаешь у Парк де Пренс единственный источник дохода - арендная плата от шейхов?)
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Айрат Ситдиков
В Париже граница города весьма размытое понятие)
Административные границы существуют все же
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Anton Kortenko
правильно, пора домой в Доху.
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Айрат Ситдиков
Ответ <~Inter~>
Построят стадион на границе города и потом с мэра ещё спросят за пустующую арену, которая будет на бюджете города
В Париже граница города весьма размытое понятие)
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werley
Странно. Хейтеры ПСЖ здесь годами писали о том, что после чемпионата мира в Катаре шейхи бросят клуб. А по факту шейхи не только не бросают клуб, но и хотят приобрести для него новый стадион. Как же так?
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Tigranodovar
Наверное один из вариантов Сен-Дени
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-1
-1
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<~Inter~>
Ответ WelcomeBackPURE
Потому что клуб - дно. И не важно, сколько денег вложено
Это жадность мэрии и не более того. В Милане точно также не дают клубам построить стадион на месте Меацца и клубы думают о постройке за пределами города
+1
0
+1
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Mark Safaniev
Ответ WelcomeBackPURE
Потому что клуб - дно. И не важно, сколько денег вложено
Чем тебя ПСЖ не угодил?🤣
+2
0
+2
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WelcomeBackPURE
Потому что клуб - дно. И не важно, сколько денег вложено
0
-5
-5
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Mark Safaniev
Ответ Дядя ТУРА
В Вологде вроде пустует стадион и в Саранске
Парк де Вологда, так и запишем!
+15
0
+15
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<~Inter~>
Построят стадион на границе города и потом с мэра ещё спросят за пустующую арену, которая будет на бюджете города
+20
-1
+19
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Svobodu Mne
Ответ WelcomeBackPURE
Фк деньги
ФК деньги, считает деньги получается. Без ПСЖ, кому нужен не отремонтированый стадион?
0
0
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Дядя ТУРА
В Вологде вроде пустует стадион и в Саранске
+8
-3
+5
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Kiryl Olshewski
Перенесите Стадик "974" из Катара в Париж, будет вам собственный и современный!) Легко собирается и разбирается
+35
-2
+33
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WelcomeBackPURE
Фк деньги
0
-1
-1
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