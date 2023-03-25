Экс-дворецкий главы «ПСЖ» обвинил его в угрозах и неприемлемых условиях труда. Он работал у Аль-Хелайфи нелегально

Экс-дворецкий президента «ПСЖ» подал на него жалобу из-за психологического насилия.

Хишам Кармусси, бывший марокканский дворецкий босса «ПСЖ» Нассера ​​Аль-Хелайфи, в четверг подал в Париже жалобу на своего экс-работодателя.

48-летний Кармусси обвиняет Аль-Хелайфи в моральном харрасменте, психологическом насилии и угрозах. Он заявляет, что условия труда на этой работе оскорбляли его человеческое достоинство. Также Кармусси обвинил главу парижского клуба в трудоустройстве иностранца без разрешения на работу.

Также марокканец рассказал, что глава парижского клуба нанял четырех филиппинских слуг, которые нелегально работали на территории Франции.

«Хишам Кармусси в течение многих лет работал без контракта, вида на жительство и в неприемлемом режиме», – заявил адвокат экс-дворецкого.

Кармусси утверждает, что в середине 2000-х годов начал помогать Аль-Хелайфи, а с 2011 года, когда его босс возглавил « », начал работать на него без трудового договора и проживая у него дома.

По словам Кармусси, 12 октября 2017 года во время обыска штаб-квартиры beIN Sports по запросу швейцарских судебных органов в рамках расследования дела о приобретении медиаправ на чемпионаты мира по футболу 2026 и 2030 годов Аль-Хелайфи попросил его срочно «очистить дом», чтобы скрыть возможные доказательства правонарушений.

Затем экс-дворецкий по просьбе своего босса якобы сохранил несколько документов, включая USB-носитель, содержащий многочисленные контракты, заключенные с , бывшим генеральным секретарем ФИФА, и уничтожил остальные документы.

Представитель ​​Аль-Хелайфи в ответ на обвинения назвал Кармусси «преступником, в последние недели пытавшимся шантажировать» президента «ПСЖ».