Экс-дворецкий главы «ПСЖ» обвинил его в угрозах и неприемлемых условиях труда. Он работал у Аль-Хелайфи нелегально

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Жером Вальк Нассер Аль-Хелайфи дискриминация Футбол

Экс-дворецкий президента «ПСЖ» подал на него жалобу из-за психологического насилия.

Хишам Кармусси, бывший марокканский дворецкий босса «ПСЖ» Нассера ​​Аль-Хелайфи, в четверг подал в Париже жалобу на своего экс-работодателя.

48-летний Кармусси обвиняет Аль-Хелайфи в моральном харрасменте, психологическом насилии и угрозах. Он заявляет, что условия труда на этой работе оскорбляли его человеческое достоинство. Также Кармусси обвинил главу парижского клуба в трудоустройстве иностранца без разрешения на работу.

Также марокканец рассказал, что глава парижского клуба нанял четырех филиппинских слуг, которые нелегально работали на территории Франции.

«Хишам Кармусси в течение многих лет работал без контракта, вида на жительство и в неприемлемом режиме», – заявил адвокат экс-дворецкого.

Кармусси утверждает, что в середине 2000-х годов начал помогать Аль-Хелайфи, а с 2011 года, когда его босс возглавил «ПСЖ», начал работать на него без трудового договора и проживая у него дома.

По словам Кармусси, 12 октября 2017 года во время обыска штаб-квартиры beIN Sports по запросу швейцарских судебных органов в рамках расследования дела о приобретении медиаправ на чемпионаты мира по футболу 2026 и 2030 годов Аль-Хелайфи попросил его срочно «очистить дом», чтобы скрыть возможные доказательства правонарушений.

Затем экс-дворецкий по просьбе своего босса якобы сохранил несколько документов, включая USB-носитель, содержащий многочисленные контракты, заключенные с Жеромом Вальком, бывшим генеральным секретарем ФИФА, и уничтожил остальные документы.

Представитель ​​Аль-Хелайфи в ответ на обвинения назвал Кармусси «преступником, в последние недели пытавшимся шантажировать» президента «ПСЖ».

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15 комментариев

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Slavick Nemkovsky
Ответ Anna Kovaleva
Интересно, как он собирается доказывать тот факт, что работал, если контракта нет? На свидетельские показания надеется, так тех свидетелей тоже попробуй разыщи спустя столько лет.
Можно например записи с камер наблюдения просмотреть. Допросить многочисленный персонал, который наверное служит или служил в доме. Есть соцсети и соседи. Куча способов для квалификацированных юристов
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Anna Kovaleva
Ответ Evgeniy 72
Вообще то никаких доказательств, что этот персонаж был дворецким не приводится, судя по приведенной информации он проживал в особняке на правах приживалы - компаньонки. Такие могут покрикивать на слуг, но их статус всегда зависит от прихотей барина. Обычно такие личности оспаривают в судах решения о наследстве, если их обделили после кончины благодетеля. Но тяжба при утрате благосклонности от здравствующего покровителя - такого юриспруденция не знала пока.
Интересно, как он собирается доказывать тот факт, что работал, если контракта нет? На свидетельские показания надеется, так тех свидетелей тоже попробуй разыщи спустя столько лет.
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benjamin92
с 2000 года работал, больше 20 лет и всё устраивало. Видимо, где-то не поделился Нассер, всё дело в деньгах
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QWertY
Конечно, ты же не мог уйти от такого бесчинства. Где бы тебе еще платили хорошие бабки)
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Evgeniy 72
Вообще то никаких доказательств, что этот персонаж был дворецким не приводится, судя по приведенной информации он проживал в особняке на правах приживалы - компаньонки. Такие могут покрикивать на слуг, но их статус всегда зависит от прихотей барина. Обычно такие личности оспаривают в судах решения о наследстве, если их обделили после кончины благодетеля. Но тяжба при утрате благосклонности от здравствующего покровителя - такого юриспруденция не знала пока.
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Имя Фамилия
Хотелось бы узнать его неприемлемую зарплату.
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Никому_никабельный
Про физическое насилие умолчал из-за скромности?
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Sevuska
После прочитанного было ощущение, что окунулся в атмосферу средневековой Азии времён Ходжи Насреддина .
Ан нет . Это Париж 21 века 😎
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Никому_никабельный
Вот что жадность с людьми делает. Ждём жалобы дворецких на этого дворецкого. Наверняка он уже обзавёлся своими дворецкими
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bostonKG
Запад загнил уже- дошли до харрасмента марокканских дворецких…
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Vitto
Убийца — дворецкий!
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Kanan Jarrus
почему этот шут согласился работать нелегально? лооол
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Karl0709
Денег по лёгкому срубить решил дворецкий 😁
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Royal Watcher
О, открыт новый персонаж 😅
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evil
это ещё что, вон, в миллергофе слуг секут, когда наш зенит проигрывает
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