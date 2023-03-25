Тухель о назначении в «Баварию»: «Не ожидал, думал, продолжу карьеру за границей. Масштаб вызова склонил чашу весов»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель удивлен тем, как состоялось его назначение в «Баварию».

«Я был удивлен и не ожидал этого, не было никаких контактов заранее. Я думал, что продолжу свою карьеру за границей. Первый разговор состоялся во вторник вечером. Масштаб вызова склонил чашу весов – я захотел это сделать.

Однажды я уже был в очень тесном контакте с «Баварией», но тогда я не мог ждать. Было бы неправильно оказывать на кого-то давление. Все произошло очень быстро, это лучшее решение для меня», – сказал новый тренер «Баварии».

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7 комментариев

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*MVP*
спасибо Томасу за время в Челси. только удачи ему
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Виталий Ан
Как болельщик Сити( не фанат), не рад встречи с Тухилем. Предпочел бы Нагельсмена. Единственное надеюсь на не хватку времени Томасу. Но все равно будет серьезней опасения.
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FB001
Ну да, что ж тебя сразу не урвали руками и ногами после увольнения? Агенты создали видимость, якобы, его приглашают все, вот и баварцы купились
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DolJun
хотя и хочу чтобы сильнейшие были в апл, но было бы морально тяжко смотреть на томаса у руля шпор. так что рад что он в баварии.
+5
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Мансур Абдрахимов
Почему то хочу что бы он проиграл в борьбе за все возможные троеыеи в этом году...
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Андрей Хенто
Конечно, кто же от такого предложения отказался бы, тем более когда находишься без работы. Есть все шансы выиграть ушастого и в последующие годы тоже.
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Barca_mania
некрасиво так говорить, когда тренировал Боруссию
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