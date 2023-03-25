Тухель о назначении в «Баварию»: «Не ожидал, думал, продолжу карьеру за границей. Масштаб вызова склонил чашу весов»

Томас Тухель удивлен тем, как состоялось его назначение в «Баварию».

«Я был удивлен и не ожидал этого, не было никаких контактов заранее. Я думал, что продолжу свою карьеру за границей. Первый разговор состоялся во вторник вечером. Масштаб вызова склонил чашу весов – я захотел это сделать.

Однажды я уже был в очень тесном контакте с «Баварией», но тогда я не мог ждать. Было бы неправильно оказывать на кого-то давление. Все произошло очень быстро, это лучшее решение для меня», – сказал новый тренер «Баварии».

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